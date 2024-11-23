El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha intensificado sus esfuerzos para asegurar un alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah en Líbano. Una apuesta del saliente mandatario que terminará su período en enero de 2025, cuando le entregue el poder al presidente electo, el republicano Donald Trump.

En esa línea, el mediador estadounidense Amos Hochstein mantuvo conversaciones recientes con Nabih Berri, presidente del parlamento libanés, sobre una propuesta de alto el fuego redactada por Washington que busca poner fin a las hostilidades. Tanto Hezbollah como el Gobierno de Líbano dieron su aprobación condicional a la tregua. Ahora Hochstein se encuentra en Israel para tratar de lograr un acuerdo.

Sin embargo, las reiteradas y continuas escaladas plantean un gran desafío para los esfuerzos de mediación de Estados Unidos. Israel sigue atacando el este y el sur del Líbano en medio de las negociaciones y exige la "libertad de actuar" contra Hezbollah en cualquier posible acuerdo.

Este sábado, Israel disparó al menos cuatro misiles contra el centro de Beirut, capital del Líbano, en un bombardeo que mató al menos a 11 personas e hirió a decenas, según reportaron medios locales. Los informes advierten que la cifra de víctimas puede aumentar. El ataque impactó el barrio de Basta de Beirut, según dijeron los residentes locales, añadiendo que muchos edificios quedaron destruidos.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, que es estatal, reportó que los aviones de combate israelíes "destruyeron completamente un edificio residencial de ocho pisos con cinco misiles". Estos ataques, registrados alrededor de las 4 a.m. hora local, se lanzaron después de un día de intensos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut y la ciudad costera de Tiro, en el sur. La cifra de personas muertas bajo las operaciones militares de Tel Aviv en el Líbano ya superó la sombría marca de las 3.500 desde octubre del año pasado, y con las escaladas sigue aumentando.

Por su parte, Hezbollah, respaldado por Irán, se atribuyó un ataque con misiles que dijo ha sido el más profundo que ha logrado en Israel en más de un año. También dejó en el campo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la responsabilidad de sentar las bases para la desescalada.

Entonces, en medio de estas complejidades, ¿podrán realmente dar frutos los últimos esfuerzos de Washington por asegurar un alto el fuego? Esto es lo que se interpone en el camino.

Intereses opuestos

El Gobierno de Biden parece abrumadoramente centrado en proteger los intereses de Israel en lugar de promover una auténtica desescalada en Oriente Medio. Lo cual pone en entredicho la credibilidad de las negociaciones actuales.

Como un ejemplo está la iniciativa de Estados Unidos de volver a aplicar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el desarme de Hezbollah y rechaza la presencia armada no autorizada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano.

Aunque esta resolución ayudó a terminar el conflicto entre Israel y el Líbano de 2006, Washington está mostrando pocas señales de intentar priorizar otras condiciones clave, como el fin de todas las operaciones militares ofensivas israelíes en su frontera norte.

El hecho de que Estados Unidos juegue a favor de alguien, e incline la balanza, ayuda a explicar la reiterada actitud desafiante de Tel Aviv ante los acuerdos de tregua. Netanyahu ha prometido atacar el Líbano a pesar de que se pacte un alto el fuego, y los recientes bombardeos mortales en el país sugieren que la agresión continúa.

Para que Washington pueda evitar hostilidades futuras, debe tener en cuenta el propósito del Líbano de frenar los ataques israelíes contra su territorio. Después de todo, Tel Aviv tiene un largo historial de utilizar la legítima defensa para justificar agresiones contra el Líbano.

Esto incluye los ataques que Israel comenzó a intensificar en agosto contra Líbano y que generaron alarma internacional por la posibilidad de arrastrar a toda la región a una guerra amplia. También hay temores en el Líbano de que Tel Alviv pueda utilizar algunas disposiciones de la tregua para organizar futuros ataques contra el país.

Y, en lugar de disipar esos temores, Washington sigue dándole prioridad al "derecho de legítima defensa" de Israel en su propuesta preliminar. Si no se modifica, esto podría interpretarse como un respaldo implícito a la exigencia de Israel de atacar a Hezbollah a su voluntad, lo que plantearía interrogantes sobre la neutralidad de Estados Unidos en los actuales esfuerzos de mediación.

Desarmar a Hezbollah

En segundo lugar, los intentos por desarmar a Hezbollah tienen una utilidad limitada para la paz. La aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige que todos los actores armados, incluido el grupo libanés, renuncien a sus armas en un intento por promover un cese total de las hostilidades.

Sin embargo, en los años que han transcurrido desde que la resolución se aplicó inicialmente, Hezbollah no se ha desarmado. De hecho, surgió como una fuerza bien equipada con un arsenal considerable, financiada y suministrada principalmente por Irán. Estados Unidos debe aceptar la realidad de que Hezbollah está aquí para quedarse y que su aprobación es fundamental para que cualquier alto el fuego se realice.