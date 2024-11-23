"Mi hogar era especial porque mi esposo lo construyó con su propio esfuerzo", recuerda Rawan, una mujer en Gaza acongojada por el peso de la pérdida. En las paredes de aquella casa, ahora abandonada, colgaban fotografías que ilustraban su historia de amor y esperanza. El espacio lo completaba un rincón especial para la lectura. Un lugar, según ella, "cálido y lleno de recuerdos".

Antes de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, Rawan vivía una vida llena de planes. Como farmacéutica, sus días transcurrían atendiendo pacientes y dando medicamentos en su farmacia. Acaba de casarse y con su esposo soñaban con un futuro prometedor.

"Yo anhelaba formar una familia feliz, soñaba con un hijo que me hiciera feliz y me imaginaba cómo sería ser madre", cuenta Rawan a TRT Español.

Y el embarazo llegó como la promesa de esa felicidad que tanto anhelaban. Era una de las más de 50.000 embarazadas que, según la ONU, se encontraban en Gaza al comienzo de los ataques israelíes.

Siete desplazamientos forzados

Los bombardeos de Israel transformaron la vida de Rawan en un ciclo brutal de desplazamientos forzados que la han obligado a huir siete veces. Cada movimiento marcado por el sonido de ataques aéreos y el miedo constante.

Su historia refleja la realidad de casi toda la población de Gaza, desplazada en medio de un bloqueo que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicamentos.

"El día que nos tocó abandonar la casa, fue muy difícil", relata Rawan. Con ansiedad y temor reunió algunos bienes básicos y documentos importantes, dejando atrás gran parte de sus pertenencias.

Su travesía comenzó cuando se trasladaron a una zona donde vivían familiares. Sin embargo, la seguridad que esperaban encontrar se desvaneció muy pronto bajo más bombardeos. De allí partieron a Tal al-Hawa, luego a al-Nuseirat, Deir al-Balah, Rafah, Jan Yunis, y finalmente de regreso a Nuseirat en la zona de Zawaida.

"El destino nos trajo de vuelta. En cada etapa nos enfrentamos a nuevas dificultades, desde la búsqueda de lo necesario para vivir hasta las condiciones más precarias", añade.

"Nos movíamos de un lugar a otro como si viviéramos en una pesadilla continua. Cada lugar al que nos mudamos nos recordaba la pérdida de una patria donde ya no poseíamos nada", relata.

Mujeres y niños, las principales víctimas

Desde el 7 de octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a más de 43.300 personas en Gaza, principalmente mujeres y niños, según el Ministerio de Salud.

Esta población vulnerable enfrenta, además, el colapso total del sistema de salud: los bombardeos devastaron hospitales y centros médicos, y el desplazamiento masivo y la falta de servicios básicos, como agua y electricidad, paralizaron la atención maternoinfantil.

El impacto va más allá de lo físico. El trauma psicológico de la ofensiva israelí está teniendo consecuencias letales en la salud reproductiva: los abortos espontáneos han aumentado un 300% desde octubre, mientras se registra un incremento alarmante en los nacimientos de bebés muertos y los partos prematuros inducidos por el estrés.