Un hombre viaja desde Nuevo México, en Estados Unidos, a la Argentina con un cargamento de contrabando. Año: 1996. No es cualquier cargamento, es uno que, aspira el hombre, podría plantar las semillas de un futuro mejor. Y justamente lo que lleva allí son semillas, muchas: 30 kilos de cientos de variedades, buena parte de ellas ya extintas en Latinoamérica. Lleva amarantos. Maíces de toda clase, incluso uno multicolor llamado arco iris. Quinoa. Tomates. Plantas medicinales.

Tuvo suerte: en el aeropuerto de Buenos Aires lo dejaron pasar de largo. Y así, sus semillas encuentran suelo fértil para el mundo que viene.

Esta fue la primera vez que Alejandro Trevisan, de 55 años, nacido en Buenos Aires, egresado como comunicador en la Universidad Católica, de padre médico psicosomático y madre con empresa de catering de comidas, empezó el camino al que le dedicaría su vida. Y fue, por así decirlo, su vuelo inaugural como guardián de las semillas.

Semillas, las claves para el futuro

“Las semillas son claves para el presente y futuro del planeta”, advierte. “Los que controlan las semillas controlan la alimentación de la humanidad. Y esto es lo que pretenden lograr las grandes corporaciones de transgénicos”, señala.

De ese primer viaje a mediados de la década de 1990, aún perduran y se han multiplicado por toda Latinoamérica las especies que el guardián llevó con esmero y, claro, riesgo de que lo detuvieran por contrabando. Valió la pena.

El pueblo indígena wixarika que, por razones de emigración, había perdido el cultivo de amaranto recibió semillas para recuperar la siembra que tradicionalmente los había alimentado. Y todo gracias al guardián. “No lo podían creer”, recuerda Trevisan, desde el Valle sagrado de los Incas, en Perú, donde vive hace 25 años. “Les llevé siete variedades amaranto. Y además porotos. Arvejas. Estaban felices”.

Ambientalista nato

Lo suyo siempre fue la naturaleza. De niño, no había forma de convencer a Trevisan de que fuera a la escuela. Sus padres debían llevarlo por la fuerza. De chico, ya se ocupaba del jardín de su casa: regar y podar el limonero de cuatro estaciones, los rosales, las suculentas. Y dejar todo eso atrás para internarse en un establecimiento educativo, de puro cemento y baldosas, lo sentía como un desgarro.

“Ir a la escuela para mí era un trauma”, relata. “Yo era el encargado en casa de regar y cuidar el jardín. Coleccionaba piedras y tenía un laboratorio de juguete donde ya empezaba a hacer ensayos con líquidos y hojas”. Entre sus amigos era un raro. Pero algo en él ya sembraba las semillas de lo que sería su destino.

Experto jardinero, permacultor y especialista en plantas medicinales, Trevisan es un convencido de que el mundo de mañana está cifrado en la semilla de hoy.

Su primer paso en el mundo de las semillas

Se graduó de periodismo en la universidad en los años 90, y cuando murió su padre se radicó en México y luego en Nuevo México. Allí se formó en permacultura y medicina natural. En 1996, entró a trabajar a una empresa pionera en el rubro en Estados Unidos: Seeds of Change (Semillas del Cambio).

“Ese fue mi primer impacto con el mundo de las semillas. No sabes lo que era el catálogo que tenían allí”, recuerda Trevisan. El futuro guardián estaba asombrado: ¿cómo esta gente podía acopiar semillas oriundas de países donde estas ya no existían?

“Esos gringos tenían de todo”, rememora. “En Sudamérica había dos variedades de tomates. Ellos tenían 120. En Sudamérica había no más de 10 variedades de lechugas. Ellos tenían 200. Y así. Y eso que muchas de esas semillas tenían origen en nuestras propias naciones”.

En pocos años, sus semillas daban sus frutos en Uruguay, Brasil, Guatemala, México, Bolivia. De espíritu inquieto, el guardián de México pasó a vivir en Córdoba, en la Argentina. Y en 1999, se radicó en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Allí, levantó lo que es, hasta hoy, su proyecto más ambicioso: la casa de semillas.