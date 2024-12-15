Veinte años acaba de cumplir la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un bloque que el 14 de diciembre de 2004 crearon los hoy fallecidos presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela. La coalición, que ahora integran otros ocho países incluidos Bolivia y Nicaragua, conmemoró el aniversario con una cumbre en Caracas en la que abogó por “el surgimiento de un nuevo orden multipolar”.
"Renovamos nuestras aspiraciones por la caída del imperialismo y el surgimiento de un nuevo orden multipolar, signado por relaciones de respeto y la cooperación para el desarrollo económico, político y social de los pueblos del mundo entero", se lee en el comunicado de la ALBA sobre el evento. También destacaron el "rol fundamental" del bloque de países conocido como BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
¿Qué es el ALBA?
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a la que luego se le sumó el título de “Tratado de Comercio de los Pueblos” (ALBA-TCP), es “una plataforma de integración latinoamericana y caribeña, histórica e inédita, con énfasis en la dimensión social”, según explica su página web oficial. Y añade que la alianza se basa en “la solidaridad, la complementariedad, justicia y la cooperación, uniendo las capacidades y fortalezas de los países que la conforman”.
La alianza se creó en respuesta al fallido proyecto de Estados Unidos para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En esa línea, se estableció que su objetivo es “el desarrollo integral, asegurar la igualdad social y contribuir a garantizar la calidad de vida, el buen vivir, la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos”.
Además de Cuba y Venezuela, los estados fundacionales, la ALBA la integran Bolivia (que se unió en 2006), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda (2009), San Vicente y las Granadinas (2009), San Cristóbal y Nieves (2014), Granada (2014) y Santa Lucía (2021).
¿Qué ocurrió en la cumbre de 2024 en Venezuela?
Los jefes de Estado y mandatarios de todos los países miembros asistieron a la cumbre en Caracas, en la que celebraron las dos décadas de "integración y unión latinoamericana y caribeña", durante las que "se comprometió a conformar relaciones basadas en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación".
El comunicado de la cumbre también rechazó "enérgicamente" las "medidas coercitivas unilaterales arbitrarias, ilegales y criminales" impuestas por Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según la declaración, estas medidas afectan "gravemente el bienestar y la prosperidad" de los pueblos y "constituyen una agresión sistemática orientada a imponer una agenda alineada con sus intereses geopolíticos".
El bloque también expresó estar convencido "de que el único camino para afrontar y derrotar los desafíos impuestos por el actual orden internacional, injusto y excluyente, en particular para las naciones en desarrollo, es a través de la integración, la solidaridad y la unión de nuestros pueblos".
La cumbre también tuvo espacio para rechazar la brutal ofensiva de Israel contra Gaza que ya cumple 14 meses y que ha matado a casi 45.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños. Los países miembros reiteraron en esa línea su condena a los "terribles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Gaza y territorios palestinos ilegalmente ocupados". Además rechazaron "rotundamente el genocidio despiadado e inhumano cometido por el Estado de Israel, la potencia ocupante, así como su plan de expoliación, invasión y dominio".
Además, declararon a Palestina "país hermano" y lo incluyeron como su "invitado permanente". El canciller palestino, Riad Malki, participó en la cumbre y llamó a la comunidad internacional a actuar "con decisión y urgencia" ante el conflicto en Medio Oriente. "Lo que incluye poner fin al genocidio en curso en Gaza, garantizando el alto el fuego inmediato y la entrega sin trabas de ayuda humanitaria, exigir responsabilidades a los criminales por crímenes de guerra".