En julio pasado, Donald Trump hizo una intervención en la Bitcoin Conference 2024 en Nashville. "Estados Unidos se convertirá en la potencia minera de bitcoins indiscutible del mundo”, anunció. “El bitcoin y las criptomonedas harán crecer nuestra economía, consolidarán el dominio financiero estadounidense y fortalecerán a todo nuestro país, a largo plazo", añadió.

Sin embargo, hace cinco años había dicho en un tuit que las criptomonedas se “basaban en aire” y podían “facilitar conductas ilegales, incluido el tráfico de droga". Dos años después, en junio de 2021, afirmaba: "El bitcoin parece una estafa".

Entonces, ¿qué ha cambiado para que Trump haya modificado su opinión tan radicalmente?

La respuesta es bastante clara: nada. Al menos nada que tenga que ver con la naturaleza del bitcoin y las demás criptomonedas. Lo que sí cambió es que ahora Trump y los multimillonarios que lo apoyan y acompañan son quienes se están beneficiando de esa “estafa”, según decía él mismo, y se proponen seguir haciéndolo en mayor medida y con menos trabas.

Pura especulación

Las llamadas criptomonedas siguen siendo lo que fueron desde el principio: activos destinados a la especulación incapaces de servir como dinero y cuya producción obliga a realizar un gasto extraordinario de energía, normalmente, a partir de los combustibles más contaminantes. Según un estudio reciente, cada transacción de bitcoin genera emisiones de carbono equivalentes aproximadamente a conducir un automóvil a gasolina entre 1.600 y 2.600 kilómetros. Y su minería requiere cada año tanto como el consumo de Tailandia.

El término criptomoneda es inadecuado porque no se refiere a algo que desempeñe la función generalizada de moneda, es decir de medio de pago. Es cierto que alguna gente puede haberlas utilizado para realizar pagos, pero en ningún caso se puede decir que su uso esté aceptado generalmente para saldar deudas. Por lo tanto, no se les puede considerar en sentido estricto como una forma de dinero.

Ningún comprador en su sano juicio se desprendería de criptomonedas para comprar cualquier cosa, cuando su valor sube día a día sin cesar. Sus defensores señalan el número de grandes empresas que aceptan bitcoins como medio de pago (Microsoft, PayPal, Spotify, Burger King, entre otras.). Aunque lo bueno sería saber cuántas de ellas están locas y las usan para realizar pagos, en lugar de conservarlos, sabiendo que mañana valdrán más. Por otro lado, si estuviera bajando de valor, seguro que dejarían de aceptarlos.

Nada tan volátil como las criptomonedas, con un precio tan imprevisible, puede llegar a convertirse en medio de pago. Y, mucho menos, cuando el activo está basado en una tecnología que le hace perder todo su valor a poco que se produzca un hackeo, se olvide la contraseña o se cometa el más mínimo error en el código.

Si se hablara con propiedad, las ahora llamadas criptomonedas deberían denominarse criptoactivos. Es decir, una expresión de riqueza que efectivamente puede convertirse en dinero, pero que no es dinero en sí mismo porque no se usa con carácter general como medio de pago en las transacciones. Son, como el oro, una escultura, una joya, una máquina cualquiera, un bono del Tesoro de algún país, la acción de una empresa, o un coche, activos que pueden llegar a ser muy valiosos, pero no medios generalizados de pago ni dinero.

Es significativo, al respecto, lo que ha mostrado una reciente encuesta. Los sujetos con menor alfabetización financiera son los que consideran que el bitcoin es dinero, mientras que quienes tienen mayor formación y conocimiento lo consideran un activo especulativo.

Una peligrosa burbuja en el horizonte y la lección de los tulipanes