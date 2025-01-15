“La palabra más hermosa del diccionario es arancel (impuesto que se aplica a los productos importados)”, dijo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista a mediados de octubre de 2024, cuando todavía se encontraba en campaña. “Es mi palabra favorita”.

A finales de noviembre, tras ganar las elecciones, el republicano publicó en su red Truth Social que una de sus primeras órdenes ejecutivas sería imponer un arancel del 25% a todos los productos de México que ingresen a Estados Unidos.

Como era de esperarse, sus declaraciones generaron preocupación, dado que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EE.UU., las exportaciones de México a ese país ascendieron a 466.600 millones de dólares entre enero y noviembre de 2024. Lo que representó un incremento del 6% frente a lo reportado en el mismo período de 2023.

Existen numerosas advertencias sobre las posibles repercusiones de la medida de Trump en el mercado mexicano. David Argente, profesor de Economía en la Facultad de Negocios de la Universidad de Yale, explica que las amenazas del presidente electo tienen ya un efecto sobre la economía del país vecino.

“México ya ha impuesto aranceles a bienes chinos y la incertidumbre arancelaria podría reducir la inversión extranjera directa a corto plazo, lo que frenaría el ritmo de la relocalización (nearshoring). Es decir, incluso antes de la implementación de los aranceles, las amenazas ya repercuten de alguna forma en la generación de empleo en el lado mexicano y en el tipo de cambio. Creo que el tema seguirá vigente hasta que se revise el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), comentó el experto a TRT Español.

Relacionado México advierte a Trump que nuevo arancel no detendrá migración en EE.UU.

Aún así, algunos empresarios aseguran que la imposición de aranceles elevados no es una novedad, ya que han enfrentado situaciones similares en el pasado y confían en que podrán superarlas.

“México seguirá siendo competitivo”

Desde que sus padres fallecieron, Miguel C., empresario mexicano radicado en Puebla y que por miedo a represalias no quiso que se incluyera su apellido, se dio a la tarea de hacer crecer un negocio familiar que comercia acero hace más de 50 años. No fue fácil, pero con el tiempo la empresa que empleaba a 15 personas ahora es fuente de ingresos de más de 60 personas.

“Todo fue a prueba y error. En estos 15 años que la empresa ha estado a mi cargo he cometido errores y nos hemos enfrentado a nuevos aranceles, nuevos impuestos locales y nuevas reglamentaciones”, relató Miguel. “Las cosas cambian y uno tiene que ir cambiando también. Con el regreso de este señor, como siempre, nos vamos a adaptar”, añadió.

Miguel sabe que las ventas van a disminuir porque todo va a ser más caro, pero también está convencido que eso será temporal. “A nosotros nos compran nuestro producto porque sale más barato hacerlo aquí y también porque allá de plano no quieren hacerlo. Aún con aranceles, México seguirá siendo competitivo por la cantidad de manos dispuestas a trabajar y por lo poco que cuesta (la mano de obra)”, señaló Miguel, de 49 años.