Ya empezó “la mayor operación de deportaciones masivas en la historia” de Estados Unidos. Con estas palabras, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, anunció el inicio de una las principales promesas del presidente Donald Trump en campaña y eje vertebral de su política contra la inmigración. Horas después, este viernes, al menos 265 personas fueron deportadas desde EE.UU. hacia Guatemala en tres vuelos –dos operados en aviones militares y uno chárter–, informaron autoridades de este país.

Un total de 80 personas –31 mujeres, 48 hombres y un adolescente– llegaron en un primer vuelo, señaló en un balance actualizado el Instituto Guatemalteco de Migración. En una segunda aeronave, fueron embarcados el mismo número de personas: 63 mujeres y 17 hombres. Adicionalmente, aterrizó un tercer vuelo de tipo privado con 105 personas: 11 mujeres, 89 hombres y cinco menores de edad, de acuerdo a la autoridad.

"Podemos confirmar que durante la noche, dos aviones del Departamento de Defensa realizaron vuelos de repatriación desde Estados Unidos a Guatemala", señaló, por su parte, el Pentágono sobre las dos primeras aeronaves.

Los deportados fueron llevados al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la fuerza aérea, junto al aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala, donde los visitó la vicepresidenta Karin Herrera, sin acceso a la prensa. El gobierno había anunciado que preparó un plan para recibir a los deportados, con la habilitación de albergues y programas de reinserción laboral, entre otras acciones.

La secretaria Leavitt había anunciado este jueves el arresto de 538 migrantes en situación irregular, incluyendo a cuatro miembros “de la pandilla el Tren de Aragua”. En un mensaje en X, añadió que el Gobierno de Trump había expulsado a cientos de “ilegales” en aviones militares, aunque no especificó cifras exactas. "El presidente Trump está enviando una señal a todo el mundo: si entras de manera ilegal en EE.UU. enfrentarás graves consecuencias", remató Leavitt.

Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Guatemala han precisado si en el grupo hay algunos de los 538 inmigrantes a los que hizo referencia Leavitt.

Ahora bien, los vuelos de deportación desde EE.UU. no son algo nuevo y se realizaron regularmente durante la el Gobierno de Joe Biden, quien terminó su mandato la semana pasada. Entre junio y diciembre del año pasado se realizaron más de 860 vuelos de repatriación, según datos entregados la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional. En estos viajes fueron deportados más de 271.000 individuos de unos 160 países.

La mano dura de Trump contra la inmigración

Durante meses, Trump ha prometido tomar medidas drásticas para “erradicar” la inmigración irregular en Estados Unidos y deportar a más de 11 millones de personas sin estatus legal en el país. Por lo que sus acciones no se hicieron esperar. Desde este lunes, cuando asumió como presidente para su segundo mandato, firmó múltiples decretos en esa dirección.

De hecho, empezó declarando una “emergencia nacional” en la frontera con México con el objetivo de frenar el número de migrantes indocumentados que ingresan a EE.UU. El extenso decreto autoriza el uso de las fuerzas militares en el área para “asegurarla” y repeler "formas de invasión", incluyendo el tráfico de drogas. El nuevo presidente justificó el incremento de la presencia militar en la frontera sur asegurando que se trata de una acción necesaria para “defender” a la nación “de amenazas”.

"Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden", dijo Trump durante su primer discurso oficial en el Capitolio el lunes. A los dos días, el miércoles, la secretaria Leavitt, informó a los medios de comunicación que el presidente “firmó una orden ejecutiva para desplegar 1.500 militares adicionales en la frontera sur de Estados Unidos”. Esto elevaría el número total de tropas en la zona a unas 4.000.