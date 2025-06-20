Las próximas dos semanas: ese es el plazo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció para decidir si intervendrá o no en el conflicto de Israel con Irán, debido a una posibilidad “significativa” de negociar con Irán sobre su programa nuclear. Mientras tanto, la capacidad de Tel Aviv para defenderse es cada vez menor, aunque sus altos funcionarios han amenazado abiertamente con eliminar con al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, leyó este jueves un comunicado de Trump, en el que el mandatario reconoció que “ha habido mucha especulación” sobre una posible participación directa de EE.UU. en el conflicto que disparó las tensiones en Oriente Medio.

“Con base en el hecho de que existe una posibilidad significativa de que ocurran o no ocurran negociaciones con Irán en un corto plazo, tomaré la decisión de intervenir o no dentro de las próximas dos semanas”, declaró Trump en el mensaje leído.

En esa línea, Leavitt explicó que el presidente está interesado en buscar una solución diplomática con Irán, pero su prioridad sigue siendo impedir que Teherán obtenga un arma nuclear. Así, añadió la secretaria, cualquier acuerdo debe prohibir el enriquecimiento de uranio por parte de Irány eliminar su capacidad para desarrollar un arma nuclear.

“Si hay una oportunidad para la diplomacia, el presidente siempre la buscará”, dijo Leavitt. “Pero también debo añadir que no teme usar la fuerza”. Leavitt evitó responder si Trump buscará la aprobación del Congreso para lanzar cualquier ataque contra Irán.

Irán advierte que no puede dialogar si Israel sigue atacando



Ahora bien, este viernes, Irán remarcó su derecho a la defensa propia y destacó que un eventual diálogo para un cese del fuego sólo podría avanzar si Israel detiene su agresión no provocada.

En contraposición a los reportes de prensa acerca de que Teherán ha utilizado canales secretos para acercarse a Washington en busca de un cese inmediato de las hostilidades, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que la única vía para poner fin al conflicto actual es que Tel Aviv suspenda sus ataques aéreos incondicionalmente.

"Siempre hemos buscado la paz y la estabilidad", declaró Pezeshkian, según medios iraníes. Y señaló que "en las circunstancias actuales, una paz duradera solo será posible si el enemigo sionista cesa sus hostilidades y ofrece garantías firmes para poner fin a sus provocaciones terroristas".

Pezeshkian advirtió que "de no hacerlo, se produciría una respuesta mucho más contundente y lamentable por parte de Irán".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este viernes que Teherán ha recibido múltiples mensajes "serios" de Estados Unidos solicitando negociaciones. Sin embargo, añadió que su país "no tiene nada que decir" a Washington debido a su papel como "cómplice en los crímenes" cometidos por Tel Aviv.

"No negociamos con nadie sobre nuestro programa de misiles", sostuvo Araghchi en una entrevista televisada. "Ninguna mente racional aceptaría entablar conversaciones sobre sus propias capacidades de defensa".

Araghchi enfatizó que mientras continúen los ataques israelíes, "no habrá diálogo con nadie".

En esa línea, reiteró que el programa de misiles de Irán es “excepcional, defensivo y con objetivos precisos”. Y afirmó que los ataques iraníes están diseñados con estricta adhesión a los estándares éticos e internacionales. “Nuestras fuerzas armadas atacan únicamente centros militares y económicos, nunca zonas residenciales, hospitales o edificios civiles”, afirmó.

Israel tiene dificultades para interceptar misiles



Desde Israel, funcionarios han advertido que Tel Aviv pronto podría tener dificultades para interceptar misiles lanzados por Irán. En los últimos días, Tel Aviv ha utilizado misiles más sofisticados y potentes, mientras que la tasa de interceptación de Israel ha disminuido.

Un exfuncionario de inteligencia israelí dijo al medio NBC News que Teherán está utilizando misiles más rápidos y precisos, mientras las defensas de Tel Aviv muestran signos de debilidad.

Este experto, cuya identidad no fue revelada, los sistemas de defensa antimisiles de Israel interceptaron solo el 65% de los proyectiles iraníes en las últimas 24 horas, frente a casi el 90% del día anterior.

También indicó que los misiles iraníes lanzados recientemente son más rápidos, “lo que da a Israel menos tiempo para prepararse antes de que los proyectiles alcancen sus objetivos”, además de que están equipados con sistemas de guía mejorados que permiten mayor precisión.

"Lo que es más importante, los iraníes cuentan con un sistema de navegación para la fase final del ataque que les ayuda a ser muy precisos y a atacar exactamente los objetivos que desean", dijo.

Según el exfuncionario, Teherán posee la capacidad necesaria para mantener ataques de represalia sostenidos, con una postura que definió como de “paciencia estratégica”. Además, rechazó las versiones que sugieren que el gobierno iraní estaría cerca del colapso.