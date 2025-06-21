El conflicto entre Israel e Irán entra en su segunda semana, tras el ataque aéreo masivo lanzado por Tel Aviv con el argumento de que Teherán estaba a punto de desarrollar armas nucleares, algo que este último ha negado en reiteradas ocasiones. La ofensiva provocó una respuesta inmediata de Irán y desató un cruce de misiles que aún continúa. Mientras tanto, el presidente Trump insiste en que Irán busca fabricar armamento nuclear, y el Gobierno iraní afirma que estaría dispuesto a retomar la vía diplomática si cesa la agresión.

Israel asegura que desde que comenzó sus ataques solo ha apuntado contra depósitos de misiles e instalaciones nucleares. Sin embargo, reportes e imágenes confirman que atacó zonas residenciales en Teherán, Isfahán, Qom y otras ciudades iraníes. De hecho, desde el viernes 13 de junio, los ataques israelíes mataron a 430 personas, mientras que más de 3.500 civiles resultaron heridos, según un comunicado del Ministerio de Salud citado por medios locales este sábado.

Del lado israelí, al menos 25 personas han muerto y más de 2.500 han resultado heridas por ataques iraníes, según datos oficiales.

En este contexto, el presidente Donald Trump –quien dijo que decidiría en las próximas semanas si se une a la guerra junto a Israel– insistió en que Irán tiene armas nucleares, a pesar de que Teherán ha rechazado reiteradamente esa acusación y sostiene que solo enriquece uranio con fines pacíficos y civiles.

Relacionado TRT Global - Trump decidirá en dos semanas si ataca Irán mientras Israel tiene problemas para interceptar misiles

Trump rechazó el informe de su comunidad de inteligencia que asegura que Irán no está desarrollando un arma nuclear, y desestimó el testimonio jurado de su directora de inteligencia nacional.

“Entonces mi comunidad de inteligencia está equivocada. ¿Por qué diría eso?”, dijo Trump a los periodistas al ser consultado sobre la postura oficial de EE.UU. que afirma que Irán no está construyendo una bomba nuclear.

Cuando un periodista mencionó que fue Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia nacional, quien explicó esa posición, Trump respondió: “Ella está equivocada”.

En contraste, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Teherán está dispuesto a “considerar la diplomacia”, pero solo lo hará cuando se detenga la agresión israelí, y advirtió que la participación de Estados Unidos en los actuales ataques sería “muy desafortunada” y “extremadamente peligrosa para todos”.

“Irán está listo para considerar nuevamente la vía diplomática una vez que la agresión pare y el agresor rinda cuentas por sus crímenes... Apoyamos la continuidad de las discusiones con” Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea, “y expresamos nuestra disposición para reunirnos de nuevo pronto”, afirmó Araghchi en conferencia de prensa tras conversaciones con sus homólogos europeos sobre el programa nuclear iraní.

Relacionado TRT Global - ¿Qué pasa si EE.UU. llega a atacar Irán? Expertos advierten de una tormenta en Oriente Medio

Asimismo, en declaraciones a la prensa en Estambul, antes de la 51.ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación Islámica, Araghchi declaró: "La diplomacia funcionó en el pasado y puede volver a funcionar. Pero para volver a ella, la agresión debe cesar".

Enfatizó la disposición de Irán a las negociaciones pacíficas y añadió: "Estamos absolutamente listos para una solución negociada, al igual que en 2015".

El ministro acusó a Israel de oponerse a los esfuerzos diplomáticos, afirmando: "Israel está claramente en contra de la diplomacia". Reiteró que el cese de las hostilidades es un requisito previo para cualquier progreso diplomático.

Por otro lado, el representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró ante el Consejo de Seguridad que la respuesta de Irán contra Israel cumple "plenamente" con el derecho internacional, incluido el humanitario. También afirmó que Irán seguirá ejerciendo su derecho a la autodefensa, como establece la Carta de la ONU, "hasta que la agresión israelí termine de forma total e inequívoca".