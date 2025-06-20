Los medios estadounidenses están cada vez más repletos de artículos y columnas de opinión que, en medio de los ataques de Israel contra Irán, hacen comparaciones con la caída del Muro de Berlín en 1989, y celebran lo que describen como “una deslumbrante serie de victorias” por parte de Tel Aviv. Estas narrativas suelen presentar a Israel, un pequeño estado, como el autor de ataques “brillantes” contra Irán —una nación de 92 millones de habitantes—, dirigidos a su cúpula política y a sus científicos nucleares.

Además, bajo la sombra de la brutal campaña genocida del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre Gaza, gran parte de los medios occidentales presentan estos ataques israelíes como una demostración valiente en una supuesta lucha justa contra un “régimen maligno” en Teherán.

Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, Israel posee armas nucleares, recibe armamento de última generación de Washington y está protegido por sofisticadas defensas aéreas estadounidenses. Si EE.UU. decidiera involucrarse formalmente en esta guerra en curso, las consecuencias podrían ser mucho más desestabilizadoras de lo que muchos anticipan en Occidente.

“Una posible entrada de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán marcaría un punto de inflexión crucial, no solo para la evolución del conflicto, sino para todo Oriente Medio y el orden internacional”, señala Andreas Krieg, profesor asociado en el King’s College de Londres y director de MENA Analytica.

“Esto alentaría a los actores más radicales de la región y posiblemente fracturaría la incipiente distensión que los países del Golfo han intentado construir con Irán”, dice en una entrevista con TRT World. A la vez, señala que tal escenario que podría forzar a naciones clave —especialmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán— a tomar partido.

Krieg añade que la participación de Washington podría descarrilar los esfuerzos diplomáticos liderados por el Golfo, en particular la iniciativa Qatar-Omán destinada a reactivar las negociaciones nucleares.

En caso de una intervención de Estados Unidos, los aliados regionales debilitados de Irán dentro del Eje de la Resistencia —una coalición de fuerzas chiíes como Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias de Hezbollah en Iraq— podrían reactivarse en un intento desesperado por dispersar la capacidad estadounidense en múltiples frentes.

“Lo que comenzó como una guerra en las sombras está evolucionando hacia un enfrentamiento prolongado y multidominio, sin una salida clara, pero con enormes riesgos de implosión regional”, concluye Krieg.

Aunque Irán está resistiendo los ataques israelíes, la intervención directa de Estados Unidos podría hacer que Teherán pierda terreno de forma gradual, afirma Sergei Markov, destacado analista político ruso y exasesor del presidente Vladimir Putin. Según el experto, hasta ahora los ataques de Tel Aviv parecen más efectivos que las respuestas iraníes.

Sin embargo, Markov advierte que todavía hay mucha incertidumbre en torno al conflicto, especialmente debido a la improbabilidad de una invasión terrestre de EE.UU. y a la reacción imprevisible de la sociedad de Irán. “Algunos sectores de la población iraní tienen posturas radicales y están dispuestos a luchar”, dijo Markov en una entrevista con TRT World.

Matthew Bryza, exdiplomático estadounidense y alto funcionario durante el Gobierno del expresidente George W. Bush en la guerra de Iraq, duda que el actual mandatario, Donald Trump, ordene una invasión terrestre en Irán a gran escala. En esa línea recuerda que la opinión pública estadounidense tiene poco interés en nuevas intervenciones al extranjero.

En cambio, Bryza prevé una operación más limitada: ataques selectivos contra la planta nuclear de Fordow con bombas penetrantes, combinados con el apoyo logístico continuo a las campañas aéreas israelíes. Trump “espera” que tras estos ataques “la guerra termine”, explica.

Si Israel y Estados Unidos fueran capaces de destruir las capacidades nucleares de Irán y frenar sus ambiciones futuras, “Oriente Medio podría ser más estable y menos propenso a una catástrofe nuclear”, afirma Bryza a TRT World.

Sin embargo, no todos los expertos comparten ese optimismo. Analistas nucleares advierten que atacar únicamente a la planta de Fordow no retrasaría significativamente el programa nuclear iraní, sino más bien al contrario: miles de científicos podrían seguir avanzando, a pesar de los reveses.