“Puede que lo haga, puede que no… Nadie sabe”: con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó confirmar –y negar– si ya decidió intervenir militarmente en el creciente conflicto que libran Israel e Irán. En medio, Tel Aviv ahora pone la mira en la planta nuclear de Fordow y Teherán advierte que una participación de Washington resultará “sin duda en un daño irreparable”.
Desde la Casa Blanca, Trump completó su respuesta este miércoles: “Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”. Eso sí, volvió a reiterar que su paciencia con Irán “ya se ha agotado”.
Aunque, agregó que aún “no es demasiado tarde” para que Teherán abandone su programa nuclear. “Nada es demasiado tarde”, insistió. “Lo que puedo decir es que Irán está en serios problemas”. “Nada termina hasta que termina”, agregó el mandatario, advirtiendo que “la próxima semana será muy importante – quizás incluso antes”.
Horas más tarde volvió a dejar en suspenso la inminencia de un ataque de Washington contra Irán.“Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión", declaró.
A pesar de la incertidumbre que está sembrando sobre su decisión de intervenir, lo cierto es que hay movimientos del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio. Imágenes satelitales revelaron que buques de guerra de la Marina de EE.UU., desplegados en Bahrein, han abandonado ese puerto clave, y se reposicionaron en lugares clave como el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, informó el medio Newsweek este miércoles.
A lo que se suma que dos funcionarios estadounidenses, bajo la condición de anonimato, revelaron a la agencia Reuters este miércoles que se han trasladado algunos aviones y barcos desde bases en Oriente Medio que podrían ser vulnerables a cualquier posible ataque iraní. Aclararon que este movimiento formaba parte de los planes para proteger a las fuerzas de EE.UU. Sin embargo, se negaron a revelar cuántos se habían trasladado ni adónde. "No es una práctica infrecuente", añadió una de las fuentes. "La protección de la fuerza es la prioridad".
Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono “está preparado” para ejecutar la decisión que Trump tome sobre Irán. En una audiencia en el Senado Hegseth sostuvo que su trabajo es "asegurarse de que el presidente tenga opciones y esté informado de cuáles podrían ser esas alternativas y cuáles podrían ser las ramificaciones de esas opciones".
Ahora bien, funcionarios del Pentágono han confirmado que no se ha emitido ninguna orden definitiva para una participación directa de EE.UU. Hasta el momento, el papel del ejército estadounidense se ha limitado a apoyar la defensa israelí frente a misiles balísticos y drones iraníes.
La posible intervención de Trump en Irán también ha despertado rechazo dentro de Estados Unidos. Multitudes de manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para protestar contra los continuos ataques militares de Israel contra Irán, así como por su genocidio en Gaza. A lo que se suma que parte de la base de seguidores de Trump se opone a que Washington participe en más guerras extranjeras, y esa fue una de sus promesas de campaña.
¿Una aprobación en privado?
Un informe del diario The Wall Street Journal, publicado este jueves, reportó que Trump habría aprobado en privado planes detallados para un posible ataque militar contra Irán, aunque se abstuvo de emitir una orden final.
“Trump dijo a sus asesores de alto rango el martes por la noche que estaba de acuerdo con los planes de ataque contra Irán, pero que esperaba no tener que dar la orden definitiva para ver si Teherán abandona su programa nuclear”, publicó el medio, citando a tres personas “familiarizadas con las deliberaciones”.
Tras dar sus instrucciones en privado a los mandos militares en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, Trump declaró el miércoles: “Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final — me gusta tomar la decisión final un segundo antes de que sea necesario”.
Irán nunca se rendirá
En la mañana de este miércoles, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que su país no se rendirá, como lo exigió Trump en una publicación horas antes el martes. El líder añadió que Estados Unidos sufriría “un daño irreparable” si interviene a favor de Israel.
“Esta nación nunca se rendirá”, afirmó Jamenei en un discurso leído por la televisión estatal, en el que calificó de “inaceptable” el ultimátum de Trump. "Estados Unidos debe saber que cualquier intervención militar sin duda resultará en un daño irreparable", declaró.
Jamenei, en el poder desde 1989 y árbitro final de todos los asuntos de Estado en Irán, había prometido previamente que el país no mostraría piedad alguna hacia los líderes israelíes.
Tras las declaraciones de Jamenei, Trump sólo comentó: “Les deseo buena suerte”.
Israel pone la mira en la instalación nuclear de Fordow
Tel Aviv tiene en su blanco una instalación nuclear de Irán: Fordow. Un alto funcionario militar declaró al diario The Wall Street Journal este miércoles que Tel Aviv “tiene un plan para Fordow y la capacidad de ejecutarlo por su cuenta”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se llevaría a cabo el plan para destruir esta instalación subterránea. Fordow está situada a unos 100 kilómetros al suroeste de Teherán y a 30 kilómetros de la ciudad de Qom, en el centro-norte de Irán.
Ehud Eilam, exinvestigador del Ministerio de Defensa israelí, señaló que Tel Aviv podría desplegar una gran cantidad de bombas perforantes de pequeño tamaño, capaces de penetrar objetivos reforzados. “También podría intentar una incursión comando arriesgada u otros métodos más encubiertos como ciberataques o asesinatos selectivos”, añadió.
Con respecto a la posible destrucción de la instalación nuclear –la más fortificada de Irán– con una bomba antibúnker que solo tiene EE.UU., el medio Axios citó a funcionarios estadounidenses confirmando que este plan funcionaría.
“La bomba antibúnker funcionará. No es un problema de capacidades. Tenemos la capacidad. Pero hay todo un plan (para un posible ataque). No se trata solo de lanzar una bomba y declarar la victoria”, dijo un alto funcionario de EE.UU. a Axios.
“Estamos listos para atacar a Irán. Aún no estamos convencidos de que sea necesario”, dijo otro funcionario estadounidense a Axios. “El presidente simplemente no está convencido de que seamos necesarios por ahora.”
Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, declaró al canal local Canal 12 el martes que los ataques israelíes contra Irán “no terminarán sin dañar la instalación nuclear de Fordow".
Putin habla sobre instalaciones de enriquecimiento de uranio
A pesar de los ataques israelíes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este miércoles que las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Irán permanecen intactas.
“Estas fábricas subterráneas existen, no les ha pasado nada,” aseguró Putin, y agregó que todas las partes deberían buscar una solución que garantice los intereses tanto de Teherán como de Tel Aviv.
“Me parece que sería correcto que todos busquen formas de terminar las hostilidades y que las partes involucradas en este conflicto lleguen a un acuerdo entre ellas,” dijo Putin. “En mi opinión, en general, se puede encontrar una solución así.”
Corea del Norte respalda a Irán y dice que Israel es un “cáncer” para la paz
En medio de una creciente condena a nivel internacional a las acciones de Israel tanto en Irán como en Gaza, Corea del Norte respaldó abiertamente a Irán y extendió sus críticas a Tel Aviv.
En un comunicado difundido el jueves por la agencia estatal KCNA, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano expresó la “seria preocupación” de Pyongyang por los ataques militares israelíes contra sitios civiles, nucleares y energéticos en Irán, y “los denuncia firmemente”.
Señaló que el asesinato de civiles es “un crimen imperdonable contra la humanidad” y acusó a Tel Aviv de participar en “terrorismo patrocinado por el Estado” que aumenta el riesgo de “una nueva guerra total” en la región.
Además, advirtió a Estados Unidos y a los países europeos que no intervengan más.
“La grave situación actual que presencia el mundo demuestra claramente que Israel, apoyado y patrocinado por EE.UU. y Occidente, es un cáncer para la paz en Oriente Medio y el principal culpable de destruir la paz y la seguridad global,” afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Reacciones desde Latinoamérica
Mientras, el presidente de Venezuela ha hecho un llamado al pueblo judío para que detenga al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
En un discurso transmitido por la cadena estatal, y evocando sus raíces judías sefardíes, Nicolás Maduro declaró: “En nombre de la herencia que corre por mis venas, hago un llamado al noble pueblo judío alrededor del mundo, en los territorios palestinos ocupados y dentro de las fronteras del Estado de Israel: deben detener esta guerra. Deben detener a Netanyahu y poner fin a esta locura infernal de guerra con los países vecinos — la locura de intentar conquistar y colonizar todo Oriente Medio y Asia Occidental”.
Asimismo, su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, emitió una advertencia sobre el aumento de tensiones, acusando a Israel y EE.UU. de poner en peligro la estabilidad global, y llamando a una movilización internacional urgente.
“La paz mundial está en peligro. Israel y EE.UU. están arrastrando a la humanidad hacia consecuencias imprevisibles con la agresión sionista contra Irán,” escribió Díaz-Canel en X.
Continúan los ataques entre Israel e Irán
Mientras, bombardeos israelíes destruyeron la madrugada de este jueves dos edificios en Irán, donde se fabricaban componentes para centrifugadoras utilizadas en el programa nuclear, según informó el organismo de control nuclear de la ONU.
“Más de 50 cazas de la Fuerza Aérea de Israel... realizaron una serie de ataques aéreos en el área de Teherán durante las últimas horas”, indicó el ejército israelí, agregando que se impactaron varias instalaciones de fabricación de armas. “Como parte del esfuerzo por interrumpir el programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, se atacó una instalación de producción de centrifugadoras en Teherán”.
Las centrifugadoras son esenciales para el enriquecimiento de uranio, un proceso sensible que puede utilizarse para generar combustible nuclear civil.
En otro ataque sobre un sitio en Teherán, “se alcanzó un edificio donde se fabricaban y probaban rotores de centrifugadoras avanzadas”, añadió la agencia en una publicación en X.
La Guardia Revolucionaria de Irán declaró haber lanzado misiles hipersónicos Fattah-1 contra Tel Aviv. Los misiles hipersónicos viajan a más de cinco veces la velocidad del sonido y pueden maniobrar en pleno vuelo, lo que dificulta su detección e interceptación.
Al menos 271 personas resultaron heridas en Israel por este ataque con misiles en la mañana de este jueves, según informó el Ministerio de Salud.
Según la emisora pública israelí KAN, entre 20 y 30 misiles iraníes impactaron en ciudades del centro de Israel, como Tel Aviv, Ramat Gan y Holon, así como en el Hospital Soroka de la ciudad sureña de Beersheba.
Irán también envió un “enjambre de drones” hacia Israel, mientras que el ejército israelí aseguró haber interceptado un total de 10 drones lanzados desde Irán.
Israel añadió que uno de sus propios drones fue derribado sobre territorio iraní.
Desde el viernes pasado, al menos 24 personas han muerto en Israel y cientos han resultado heridas, según la oficina del primer ministro. Los medios israelíes están sujetos a estrictas restricciones impuestas por el censor militar en lo que respecta a la cobertura de los ataques aéreos iraníes.
Irán declaró el domingo que los bombardeos israelíes habían causado al menos 224 muertos desde el inicio de los combates, entre ellos comandantes militares, científicos nucleares y civiles. Sin embargo, reportes de medios iraníes apuntan a que la cifra de muertos en Irán habría ascendido a al menos 585, con más de 1.300 heridos en el asalto israelí.