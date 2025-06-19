“Puede que lo haga, puede que no… Nadie sabe”: con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó confirmar –y negar– si ya decidió intervenir militarmente en el creciente conflicto que libran Israel e Irán. En medio, Tel Aviv ahora pone la mira en la planta nuclear de Fordow y Teherán advierte que una participación de Washington resultará “sin duda en un daño irreparable”.

Desde la Casa Blanca, Trump completó su respuesta este miércoles: “Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”. Eso sí, volvió a reiterar que su paciencia con Irán “ya se ha agotado”.

Aunque, agregó que aún “no es demasiado tarde” para que Teherán abandone su programa nuclear. “Nada es demasiado tarde”, insistió. “Lo que puedo decir es que Irán está en serios problemas”. “Nada termina hasta que termina”, agregó el mandatario, advirtiendo que “la próxima semana será muy importante – quizás incluso antes”.

Horas más tarde volvió a dejar en suspenso la inminencia de un ataque de Washington contra Irán.“Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión", declaró.

A pesar de la incertidumbre que está sembrando sobre su decisión de intervenir, lo cierto es que hay movimientos del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio. Imágenes satelitales revelaron que buques de guerra de la Marina de EE.UU., desplegados en Bahrein, han abandonado ese puerto clave, y se reposicionaron en lugares clave como el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, informó el medio Newsweek este miércoles.

A lo que se suma que dos funcionarios estadounidenses, bajo la condición de anonimato, revelaron a la agencia Reuters este miércoles que se han trasladado algunos aviones y barcos desde bases en Oriente Medio que podrían ser vulnerables a cualquier posible ataque iraní. Aclararon que este movimiento formaba parte de los planes para proteger a las fuerzas de EE.UU. Sin embargo, se negaron a revelar cuántos se habían trasladado ni adónde. "No es una práctica infrecuente", añadió una de las fuentes. "La protección de la fuerza es la prioridad".

Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono “está preparado” para ejecutar la decisión que Trump tome sobre Irán. En una audiencia en el Senado Hegseth sostuvo que su trabajo es "asegurarse de que el presidente tenga opciones y esté informado de cuáles podrían ser esas alternativas y cuáles podrían ser las ramificaciones de esas opciones".

Ahora bien, funcionarios del Pentágono han confirmado que no se ha emitido ninguna orden definitiva para una participación directa de EE.UU. Hasta el momento, el papel del ejército estadounidense se ha limitado a apoyar la defensa israelí frente a misiles balísticos y drones iraníes.

La posible intervención de Trump en Irán también ha despertado rechazo dentro de Estados Unidos. Multitudes de manifestantes se reunieron frente a la Casa Blanca para protestar contra los continuos ataques militares de Israel contra Irán, así como por su genocidio en Gaza. A lo que se suma que parte de la base de seguidores de Trump se opone a que Washington participe en más guerras extranjeras, y esa fue una de sus promesas de campaña.

¿Una aprobación en privado?





Un informe del diario The Wall Street Journal, publicado este jueves, reportó que Trump habría aprobado en privado planes detallados para un posible ataque militar contra Irán, aunque se abstuvo de emitir una orden final.

“Trump dijo a sus asesores de alto rango el martes por la noche que estaba de acuerdo con los planes de ataque contra Irán, pero que esperaba no tener que dar la orden definitiva para ver si Teherán abandona su programa nuclear”, publicó el medio, citando a tres personas “familiarizadas con las deliberaciones”.

Tras dar sus instrucciones en privado a los mandos militares en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca, Trump declaró el miércoles: “Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final — me gusta tomar la decisión final un segundo antes de que sea necesario”.

Irán nunca se rendirá



En la mañana de este miércoles, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que su país no se rendirá, como lo exigió Trump en una publicación horas antes el martes . El líder añadió que Estados Unidos sufriría “un daño irreparable” si interviene a favor de Israel.

“Esta nación nunca se rendirá”, afirmó Jamenei en un discurso leído por la televisión estatal, en el que calificó de “inaceptable” el ultimátum de Trump. "Estados Unidos debe saber que cualquier intervención militar sin duda resultará en un daño irreparable", declaró.

Jamenei, en el poder desde 1989 y árbitro final de todos los asuntos de Estado en Irán, había prometido previamente que el país no mostraría piedad alguna hacia los líderes israelíes.

Tras las declaraciones de Jamenei, Trump sólo comentó: “Les deseo buena suerte”.

Israel pone la mira en la instalación nuclear de Fordow





Tel Aviv tiene en su blanco una instalación nuclear de Irán: Fordow. Un alto funcionario militar declaró al diario The Wall Street Journal este miércoles que Tel Aviv “tiene un plan para Fordow y la capacidad de ejecutarlo por su cuenta”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se llevaría a cabo el plan para destruir esta instalación subterránea. Fordow está situada a unos 100 kilómetros al suroeste de Teherán y a 30 kilómetros de la ciudad de Qom, en el centro-norte de Irán.

Ehud Eilam, exinvestigador del Ministerio de Defensa israelí, señaló que Tel Aviv podría desplegar una gran cantidad de bombas perforantes de pequeño tamaño, capaces de penetrar objetivos reforzados. “También podría intentar una incursión comando arriesgada u otros métodos más encubiertos como ciberataques o asesinatos selectivos”, añadió.

Con respecto a la posible destrucción de la instalación nuclear –la más fortificada de Irán– con una bomba antibúnker que solo tiene EE.UU., el medio Axios citó a funcionarios estadounidenses confirmando que este plan funcionaría.

“La bomba antibúnker funcionará. No es un problema de capacidades. Tenemos la capacidad. Pero hay todo un plan (para un posible ataque). No se trata solo de lanzar una bomba y declarar la victoria”, dijo un alto funcionario de EE.UU. a Axios.

“Estamos listos para atacar a Irán. Aún no estamos convencidos de que sea necesario”, dijo otro funcionario estadounidense a Axios. “El presidente simplemente no está convencido de que seamos necesarios por ahora.”

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, declaró al canal local Canal 12 el martes que los ataques israelíes contra Irán “no terminarán sin dañar la instalación nuclear de Fordow".