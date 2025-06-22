El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares en Irán, en medio de temores por una escalada más amplia en Oriente Medio, tras la ofensiva iniciada por Israel contra Teherán la semana pasada. Irán condenó el ataque y lo calificó como una grave violación del derecho internacional.
Trump aseguró que se lanzó “una carga completa de bombas” sobre el principal sitio nuclear de Irán en Fordow, y que también se llevaron a cabo bombardeos sobre las instalaciones de Natanz y Isfahan. Según dijo, todos los aviones estadounidenses se retiraron del espacio aéreo iraní sin incidentes.
Los bombardeos ocurrieron apenas dos días después de que el presidente afirmara que decidiría “en un plazo de dos semanas” si se unía a Israel en un ataque contra Irán, su principal aliado en Oriente Medio.
“Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques de precisión masivos contra las tres principales instalaciones nucleares del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán. Todos han escuchado esos nombres durante años, mientras construían este proyecto horriblemente destructivo”, dijo Trump.
“Nuestro objetivo fue destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, agregó. El presidente calificó los ataques como “un éxito militar espectacular” y afirmó que “las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente destruidas”.
El mandatario llamó a Irán “el matón de Oriente Medio” y sostuvo que Teherán “debe hacer la paz ahora”. “Si no lo hacen, los próximos ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”. El presidente también advirtió que Estados Unidos “atacará otros objetivos en Irán” si hay represalias por los bombardeos que, según dijo, “aniquilaron” los sitios nucleares.
“Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”, declaró Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca en la madrugada del domingo.
“No estamos en guerra con Irán”: JD Vance
Por su parte, el vicepresidente JD Vance declaró el domingo que los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán han retrasado su programa nuclear, pero añadió que Washington no está en guerra contra la República Islámica.
"No quiero entrar en detalles de inteligencia sensibles, pero sabemos que anoche retrasamos considerablemente el programa nuclear iraní, ya sea años o incluso más", declaró Vance al canal ABC.
"No estamos en guerra con Irán, estamos en guerra contra el programa nuclear iraní", aclaró.
Asimismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth afirmó este domingo por la tarde que los ataques no tuvieron como objetivo un “cambio de régimen”.
"Esta misión no tuvo ni ha tenido como objetivo un cambio de régimen", declaró Hegseth en una conferencia de prensa junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, de la Fuerza Aérea.
Hegseth afirmó que Trump autorizó una "operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que plantea el programa nuclear iraní y la autodefensa colectiva de nuestras tropas y de nuestro aliado Israel". Añadió que el plan para atacar Irán "tomó meses y semanas de posicionamiento y preparación" para estar listo cuando Trump lo llamara.
Horas antes de los ataques, medios estadounidenses habían informado que bombarderos B-2 —capaces de transportar bombas perforantes diseñadas para destruir búnkeres— habían salido de bases en Estados Unidos con rumbo no especificado. Trump no detalló qué tipo de aviones o municiones se utilizaron.
La instalación de Fordow, ubicada cerca de Qom, es una planta subterránea de enriquecimiento de uranio y representa el sitio nuclear más profundo y fortificado de Irán, diseñado específicamente para resistir ataques aéreos convencionales.
El domingo, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que, hasta el momento, no se registraron aumentos en los niveles de radiación fuera de las instalaciones atacadas, incluyendo Fordow.
El presidente ha amenazado repetidamente con acciones militares contra Teherán y ha sostenido que Estados Unidos no permitirá que Irán adquiera un arma nuclear. Por su parte, Irán ha negado en reiteradas ocasiones tener ese objetivo, y asegura que su programa de enriquecimiento de uranio es de carácter pacífico y con fines civiles.
Irán condena los ataques
Teherán, que en los últimos días ya había advertido al presidente Trump que una intervención directa en el conflicto con Israel traería “consecuencias irreparables”, condenó el ataque de EE.UU. a sus instalaciones nucleares y lo calificó como una “grave violación del derecho internacional”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, emitió un duro comunicado el domingo, en el que denunció los bombardeos como “indignantes” y con “consecuencias duraderas”.
Afirmó que Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, violó la Carta de Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). “Cada miembro de la ONU debe alarmarse ante este comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal”, señaló Araghchi.
También subrayó el derecho de Irán a responder, conforme a la Carta de la ONU, que permite la legítima defensa frente a una agresión armada. “Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y a su pueblo”, advirtió.
Durante una conferencia de prensa en Estambul, donde viajó para participar de la 51ª sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), dijo que EE.UU. ha "traicionado la diplomacia" y "cruzado todas las líneas rojas".
Consideró que "la puerta de la diplomacia siempre debería estar abierta", pero que "este no es el caso ahora".
"Mi país ha sido agredido y debemos responder en nuestro legítimo derecho de defensa propia y haremos esto durante el tiempo que haga falta", agregó el ministro, aunque preguntado por cuál podría ser esa respuesta, se limitó a responder: "Tenemos una variedad de opciones; eso es todo".
Recordó que Irán "estaba en medio de la diplomacia cuando Israel lo dinamitó" y que también estaba "en medio de negociaciones con los europeos en Ginebra, hace solo dos días, cuando Estados Unidos decidió destruirlas".
Ataques de Teherán contra Israel
Mientras tanto, tras el ataque de EE.UU., Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel en represalia por los continuos bombardeos contra su país.
Según el diario Israel Hayom, al menos 40 misiles fueron disparados por Irán, impactando en ciudades como Haifa, Tel Aviv y otras zonas del centro y la costa del país. La emisora pública KAN informó que los proyectiles cayeron en al menos 10 lugares distintos del territorio israelí.
Las alarmas antiaéreas sonaron en el norte y centro de Israel, en zonas donde hasta entonces no se habían activado alertas durante ataques previos. Yedioth Ahronoth indicó que Haifa sufrió graves daños estructurales, mientras que también se reportaron destrozos en la región de Shefela y el bloque de Dan, que abarca Tel Aviv y sus suburbios. Además, KAN señaló que un edificio del Gran Tel Aviv recibió un impacto directo y que numerosos inmuebles resultaron destruidos en la zona costera.
El servicio de emergencias israelí informó además que se registraron 11 personas heridas, una de ellas en estado moderado. Más tarde, el Canal 13 elevó la cifra a 16 heridos y Yedioth Ahronoth confirmó al menos 23 afectados, en su mayoría con lesiones leves, aunque uno permanece en condición moderada.
Asimismo, un portavoz de la operación militar iraní declaró que también lanzaron ataques estaban dirigidos contra el aeropuerto Ben Gurion, centros de investigación biológica y estructuras de mando y control del Ejército israelí.
Tras las represalias de Irán, el vocero militar israelí Avichay Adraee confirmó que la Fuerza Aérea de Tel Aviv lanzó nuevos bombardeos en el oeste de Irán, dirigos a objetivos como lanzadores de misiles y personal iraní que, según Israel, preparaba nuevos ataques. También fueron atacadas otras plataformas de lanzamiento poco después.
Las hostilidades estallaron el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques aéreos contra varias instalaciones nucleares, militares y también civiles, lo que provocó que Teherán lanzara ataques de represalia.
Las autoridades israelíes afirman que al menos 25 personas han muerto y cientos resultaron heridas por los ataques con misiles iraníes. En el lado iraní, el Ministerio de Salud informó que 430 personas han muerto y más de 3.500 han sido heridas como resultado de la ofensiva israelí.
Netanyahu dice que ataque de EE.UU. “cambiará la historia”
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los ataques contra instalaciones nucleares en Irán. En un mensaje en video, Netanyahu calificó la decisión de Trump como “valiente” y afirmó: “Primero viene la fuerza, luego la paz”.
“Felicitaciones, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia”, dijo. “La historia registrará que el presidente Trump actuó para impedir que el régimen más peligroso del mundo obtenga las armas más peligrosas”.
Según el canal israelí 14, Trump y Netanyahu mantuvieron una llamada telefónica después del ataque.
Por otra parte, Israel afirmó que los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán fueron coordinados con su ejército. El Ejército israelí confirmó este domingo que Estados Unidos trabajó en conjunto con sus fuerzas armadas para llevar a cabo los bombardeos.
El portavoz militar, general de brigada Effie Defrin, declaró que los ataques estadounidenses contra tres sitios nucleares en Irán fueron “realizados en coordinación con el Ejército israelí”.