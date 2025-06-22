El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos contra tres instalaciones nucleares en Irán, en medio de temores por una escalada más amplia en Oriente Medio, tras la ofensiva iniciada por Israel contra Teherán la semana pasada. Irán condenó el ataque y lo calificó como una grave violación del derecho internacional.

Trump aseguró que se lanzó “una carga completa de bombas” sobre el principal sitio nuclear de Irán en Fordow, y que también se llevaron a cabo bombardeos sobre las instalaciones de Natanz y Isfahan. Según dijo, todos los aviones estadounidenses se retiraron del espacio aéreo iraní sin incidentes.

Los bombardeos ocurrieron apenas dos días después de que el presidente afirmara que decidiría “en un plazo de dos semanas” si se unía a Israel en un ataque contra Irán, su principal aliado en Oriente Medio.

“Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo ataques de precisión masivos contra las tres principales instalaciones nucleares del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán. Todos han escuchado esos nombres durante años, mientras construían este proyecto horriblemente destructivo”, dijo Trump.

“Nuestro objetivo fue destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo”, agregó. El presidente calificó los ataques como “un éxito militar espectacular” y afirmó que “las instalaciones clave de enriquecimiento nuclear de Irán han sido completamente y totalmente destruidas”.

El mandatario llamó a Irán “el matón de Oriente Medio” y sostuvo que Teherán “debe hacer la paz ahora”. “Si no lo hacen, los próximos ataques serán mucho mayores y mucho más fáciles”. El presidente también advirtió que Estados Unidos “atacará otros objetivos en Irán” si hay represalias por los bombardeos que, según dijo, “aniquilaron” los sitios nucleares.

“Habrá paz o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”, declaró Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca en la madrugada del domingo.

“No estamos en guerra con Irán”: JD Vance

Por su parte, el vicepresidente JD Vance declaró el domingo que los ataques aéreos de Estados Unidos contra Irán han retrasado su programa nuclear, pero añadió que Washington no está en guerra contra la República Islámica.

"No quiero entrar en detalles de inteligencia sensibles, pero sabemos que anoche retrasamos considerablemente el programa nuclear iraní, ya sea años o incluso más", declaró Vance al canal ABC.

"No estamos en guerra con Irán, estamos en guerra contra el programa nuclear iraní", aclaró.

Asimismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth afirmó este domingo por la tarde que los ataques no tuvieron como objetivo un “cambio de régimen”.

"Esta misión no tuvo ni ha tenido como objetivo un cambio de régimen", declaró Hegseth en una conferencia de prensa junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, de la Fuerza Aérea.

Hegseth afirmó que Trump autorizó una "operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que plantea el programa nuclear iraní y la autodefensa colectiva de nuestras tropas y de nuestro aliado Israel". Añadió que el plan para atacar Irán "tomó meses y semanas de posicionamiento y preparación" para estar listo cuando Trump lo llamara.

Horas antes de los ataques, medios estadounidenses habían informado que bombarderos B-2 —capaces de transportar bombas perforantes diseñadas para destruir búnkeres— habían salido de bases en Estados Unidos con rumbo no especificado. Trump no detalló qué tipo de aviones o municiones se utilizaron.

La instalación de Fordow, ubicada cerca de Qom, es una planta subterránea de enriquecimiento de uranio y representa el sitio nuclear más profundo y fortificado de Irán, diseñado específicamente para resistir ataques aéreos convencionales.

El domingo, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que, hasta el momento, no se registraron aumentos en los niveles de radiación fuera de las instalaciones atacadas, incluyendo Fordow.

El presidente ha amenazado repetidamente con acciones militares contra Teherán y ha sostenido que Estados Unidos no permitirá que Irán adquiera un arma nuclear. Por su parte, Irán ha negado en reiteradas ocasiones tener ese objetivo, y asegura que su programa de enriquecimiento de uranio es de carácter pacífico y con fines civiles.

Irán condena los ataques

Teherán, que en los últimos días ya había advertido al presidente Trump que una intervención directa en el conflicto con Israel traería “consecuencias irreparables”, condenó el ataque de EE.UU. a sus instalaciones nucleares y lo calificó como una “grave violación del derecho internacional”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, emitió un duro comunicado el domingo, en el que denunció los bombardeos como “indignantes” y con “consecuencias duraderas”.

Afirmó que Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, violó la Carta de Naciones Unidas y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). “Cada miembro de la ONU debe alarmarse ante este comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal”, señaló Araghchi.