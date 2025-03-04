El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que está dispuesto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina, y calificó al mandatario de ese país, Javier Milei, como un "gran líder".
Al responder a la pregunta de un periodista sobre si la Casa Blanca contemplaría un acuerdo de libre comercio con Buenos Aires, Trump sostuvo: "Consideraré cualquier cosa". Luego, añadió sobre Milei: "Creo que él es genial, por cierto. Es un gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las opciones".
Por su parte, Milei reiteró este sábado, durante su discurso en la apertura anual del Congreso, que está dispuesto a avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, incluso si eso implica romper los lazos con el bloque Mercosur.
La opción de abandonar el Mercosur —el bloque comercial que reúne a cinco países sudamericanos, cuya presidencia rotativa está actualmente en manos de Buenos Aires— liberaría a Argentina de la obligación de negociar de manera conjunta cualquier acuerdo de libre comercio con otras naciones.
Durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunió con Trump, Milei dio un discurso en el que manifestó que le gustaría tener un acuerdo de libre comercio con EE.UU. "Si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso, y que no cargue injustamente sobre las espaldas de productores argentinos", añadió, refiriéndose al bloque sudamericano que su país integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.
Previamente, en el foro económico de Davos en Suiza, Milei dijo que estaría dispuesto a dejar el bloque comercial si fuera la "única vía" para lograr este tratado con Washington.
La relación entre Trump y Milei
Donald Trump y Javier Milei mantienen una relación cercana, que quedó de manifiesto durante el encuentro en Washington. Ambos líderes discutieron las posibilidades de “trabajar más estrechamente” entre Estados Unidos y Argentina, y Trump, satisfecho con el rumbo de la administración de Milei, lo invitó a visitar la Casa Blanca en los próximos meses.
Milei también ha prometido sumarse a la política de "aranceles recíprocos" que Trump aplicará a partir de abril y que consiste en imponer a cada país el mismo nivel de tarifas aduaneras que las que estos establecen a los productos estadounidenses. "Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial", afirmó, sin dar más detalles.
Durante su discurso tras la reunión con Trump, Milei también subrayó que Argentina y Estados Unidos necesitan "pasar por una segunda independencia". "La primera nos liberó del poder de las monarquías europeas, la segunda nos liberará de la tiranía del Estado", dijo. Además, descalificó las críticas que acusan a Trump y a él de ser un peligro para la democracia, señalando que "en realidad están diciendo que somos un peligro para ellos".
Trump, por su parte, concluyó la reunión diciendo que estaba "muy orgulloso" de su "amigo" Milei. "Es un tipo MAGA que hará a Argentina grande otra vez", expresó, utilizando las siglas de su lema "Hacer grande a Estados Unidos otra vez".
"He oído que lo estás haciendo fantásticamente", añadió Trump, refiriéndose a la gestión de Milei, que ha logrado reducir la inflación en Argentina, aunque la pobreza sigue afectando a un 52,9% de la población, según datos oficiales.