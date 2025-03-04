El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que está dispuesto a firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina, y calificó al mandatario de ese país, Javier Milei, como un "gran líder".

Al responder a la pregunta de un periodista sobre si la Casa Blanca contemplaría un acuerdo de libre comercio con Buenos Aires, Trump sostuvo: "Consideraré cualquier cosa". Luego, añadió sobre Milei: "Creo que él es genial, por cierto. Es un gran líder. Está haciendo un gran trabajo, un trabajo fantástico. Ha rescatado a ese país (Argentina) del olvido. Sí, analizaremos las opciones".

Por su parte, Milei reiteró este sábado, durante su discurso en la apertura anual del Congreso, que está dispuesto a avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, incluso si eso implica romper los lazos con el bloque Mercosur.

La opción de abandonar el Mercosur —el bloque comercial que reúne a cinco países sudamericanos, cuya presidencia rotativa está actualmente en manos de Buenos Aires— liberaría a Argentina de la obligación de negociar de manera conjunta cualquier acuerdo de libre comercio con otras naciones.

Durante su viaje a Estados Unidos para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunió con Tru mp, Milei dio un discurso en el que manifestó que le gustaría tener un acuerdo de libre comercio con EE.UU. "Si no estuviéramos restringidos por el Mercosur, Argentina ya estaría trabajando en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso, y que no cargue injustamente sobre las espaldas de productores argentinos", añadió, refiriéndose al bloque sudamericano que su país integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.

Previamente, en el foro económico de Davos en Suiza, Milei dijo que estaría dispuesto a dejar el bloque comercial si fuera la "única vía" para lograr este tratado con Washington.