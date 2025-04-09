Préstamo, paro y protesta: estas parecen ser las claves que marcarán la semana en Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó, tras varias semanas de espera, que desembolsará 20.000 millones de dólares, una dosis de oxígeno para la golpeada economía argentina, justo antes del inicio de una serie de marchas que culminarán el jueves con una huelga general en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

El préstamo fue anunciado este martes por el FMI luego de una prolongada ronda de conversaciones técnicas con el gobierno argentino y sería a cuatro años, según precisó la entidad con sede en Washington, aunque todavía no dio a conocer el monto del primer desembolso.

Milei implementó un ajuste drástico desde su llegada al poder, con el objetivo declarado de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, algo que el FMI ve con buenos ojos. Ahora, el mandatario busca dinero fresco para reforzar las reservas del Banco Central y cubrir parte de los vencimientos de deuda con el propio fondo, que ascienden actualmente a 41.363 millones de dólares.

"Está produciendo una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y de los indicadores sociales", afirmó el FMI en un comunicado, elogiando "los impresionantes progresos iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldada por un fuerte anclaje fiscal".

¿Una señal de fortaleza?

El anuncio llega en un momento crítico para la economía argentina. Aunque el programa económico del gobierno logró el primer superávit fiscal anual en 14 años y una relativa estabilización de la inflación, el salto en la cotización del dólar frente al peso argentino elevó las expectativas de devaluación, lo que incrementó el temor a nuevos incrementos de precios y podría complicar el control de la inflación. Para afrontar esta situación, a Milei le urgía el nuevo acuerdo con el FMI.

Por eso, este nuevo flujo de efectivo representa una victoria para el mandatario, ya que le permite enviar una señal de fortaleza a los mercados internacionales.

Además, podría abrir la puerta para aliviar los estrictos controles cambiarios, conocidos localmente como cepo, que rigen desde 2018. El gobierno se comprometió desde el comienzo a levantarlos, argumentando que su eliminación es clave para fomentar la inversión y convencer a los mercados de que las reformas son sostenibles.

Pero hasta ahora la escasez de divisas no le ha permitido avanzar, aunque esto podría cambiar a mediano plazo tras el acuerdo.