Préstamo, paro y protesta: estas parecen ser las claves que marcarán la semana en Argentina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó, tras varias semanas de espera, que desembolsará 20.000 millones de dólares, una dosis de oxígeno para la golpeada economía argentina, justo antes del inicio de una serie de marchas que culminarán el jueves con una huelga general en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei.
El préstamo fue anunciado este martes por el FMI luego de una prolongada ronda de conversaciones técnicas con el gobierno argentino y sería a cuatro años, según precisó la entidad con sede en Washington, aunque todavía no dio a conocer el monto del primer desembolso.
Milei implementó un ajuste drástico desde su llegada al poder, con el objetivo declarado de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, algo que el FMI ve con buenos ojos. Ahora, el mandatario busca dinero fresco para reforzar las reservas del Banco Central y cubrir parte de los vencimientos de deuda con el propio fondo, que ascienden actualmente a 41.363 millones de dólares.
"Está produciendo una rápida desinflación y una recuperación de la actividad y de los indicadores sociales", afirmó el FMI en un comunicado, elogiando "los impresionantes progresos iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía, respaldada por un fuerte anclaje fiscal".
¿Una señal de fortaleza?
El anuncio llega en un momento crítico para la economía argentina. Aunque el programa económico del gobierno logró el primer superávit fiscal anual en 14 años y una relativa estabilización de la inflación, el salto en la cotización del dólar frente al peso argentino elevó las expectativas de devaluación, lo que incrementó el temor a nuevos incrementos de precios y podría complicar el control de la inflación. Para afrontar esta situación, a Milei le urgía el nuevo acuerdo con el FMI.
Por eso, este nuevo flujo de efectivo representa una victoria para el mandatario, ya que le permite enviar una señal de fortaleza a los mercados internacionales.
Además, podría abrir la puerta para aliviar los estrictos controles cambiarios, conocidos localmente como cepo, que rigen desde 2018. El gobierno se comprometió desde el comienzo a levantarlos, argumentando que su eliminación es clave para fomentar la inversión y convencer a los mercados de que las reformas son sostenibles.
Pero hasta ahora la escasez de divisas no le ha permitido avanzar, aunque esto podría cambiar a mediano plazo tras el acuerdo.
No obstante, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó la semana pasada en conferencia de prensa que el control cambiario no será levantado inmediatamente después de alcanzado el acuerdo. "Todo el mundo sabe que el programa con el FMI no implica inmediatamente el levantamiento del cepo en su totalidad al otro día de la firma del acuerdo", dijo. Entre otras condiciones, explicó, es necesario primero fortalecer el Banco Central. Con esto se busca resistir las eventuales fluctuaciones.
Tras conocerse el pacto, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, replicaron el comunicado del fondo en sus cuentas personales de la red social X. “¡Vamos Luis Caputo, carajo!”, escribió el presidente junto a una foto con el ministro, horas antes del tercer paro general desde que asumió en diciembre de 2023.
Huelga general
El anuncio del FMI ocurre en la antesala de protestas y de una huelga que promete paralizar al país en rechazo a las políticas económicas de Milei, entre ellas, los acuerdos con el fondo.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, ratificó la huelga general de 24 horas en todo el país para el jueves 10 de abril. También confirmó que acompañará a los jubilados en su habitual protesta este miércoles, a la que también se sumarán movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda.
En referencia a la huelga, Héctor Daer, secretario general de la CGT, remarcó que tendrá por objetivo expresar su rechazo a las políticas de ajuste de Milei y que contará con el apoyo de los 50 sindicatos que integran la central obrera.
“Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los convenios colectivos de trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, la actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social”, expresaron los líderes de la central obrera en un documento leído durante una conferencia.
En el mismo documento, la CGT denunció que “el costo del ajuste” del Ejecutivo recayó sobre los trabajadores y que, desde la llegada de Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, el desequilibrio social ha empeorado notablemente.
De esta forma, trenes, subtes y taxis van a adherir completamente a la medida, mientras que los colectivos urbanos operarán con normalidad debido a una conciliación obligatoria que dictó el Gobierno nacional. También se verán afectados los bancos, aeropuertos –con 267 vuelos cancelados–, recolección de residuos, educación y toda la administración pública nacional.