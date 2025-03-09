BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha acordado adquirir dos importantes puertos en el Canal de Panamá por 22.800 millones de dólares. Estos puertos pertenecían a CK Hutchison, una empresa registrada en las Islas Caimán y con sede en Hong Kong, de modo que este movimiento ha subrayado las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China por el control de infraestructuras estratégicas.

Este acuerdo, anunciado en el sitio web oficial de CK Hutchison el 4 de marzo , ha atraído gran atención, no solo por el monto de la transacción, sino también porque se produce tras la creciente presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado repetidamente su preocupación por la influencia china en esta vía marítima clave.

Aunque la adquisición ha generado una serie de implicaciones geopolíticas, algunos analistas creen que la decisión de CK Hutchison de vender sus puertos en el Canal de Panamá es probablemente el resultado de una cuidadosa evaluación de riesgos, más que de simples cálculos políticos y económicos.

"Es probable que la empresa haya evaluado cuidadosamente los riesgos y optado por vender sus activos a un precio más cercano al de mercado antes de que la geopolítica obligue a una venta de emergencia", dijo Josef Gregory Mahoney, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Normal del Este de China, con sede en Shanghái, a TRT World.

La venta incluye el Puerto de Balboa y el Puerto de Cristóbal, ambos ubicados estratégicamente en extremos opuestos del Canal de Panamá. Según el acuerdo, CK Hutchison, controlada por el hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, venderá una participación del 90% en sus puertos panameños a un consorcio liderado por BlackRock, Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited (TIL). El 10% restante será retenido por PSA de Singapur, una subsidiaria del fondo soberano Temasek.

Para CK Hutchison, este acuerdo representa un cambio en su cartera de activos, que abarca puertos, comercio minorista, telecomunicaciones y otras infraestructuras en todo el mundo. Las operaciones portuarias contribuyeron con aproximadamente el 9% a los ingresos totales del conglomerado, que ascendieron a 59.000 millones de dólares en 2023.

"La transacción, que se espera reporte a CK Hutchison más de 19.000 millones de dólares, se produce tras un período de intensa presión política por parte de la administración Trump, que había amenazado con reafirmar el control de EE.UU. sobre el canal”.

¿Es Hong Kong un objetivo indirecto?

El Canal de Panamá ha sido durante mucho tiempo un punto de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, especialmente dado el contexto histórico de la intervención estadounidense en Panamá, con un control sobre la zona hasta 1999, cuando se traspasó a Panamá.

Según Mahoney, este acuerdo refleja un patrón más amplio de presión estadounidense sobre los países dentro de su esfera de influencia, particularmente aquellos involucrados con inversiones chinas.

"Es posible que la empresa también haya examinado los riesgos más amplios implícitos en esta agresión de Trump: no solo la coerción económica y militar dirigida a Panamá, sino también la posibilidad de que Trump trate a Hong Kong de la misma manera que a China", explicó Mahoney.

El analista argumenta que si Trump intensificara su postura contra Hong Kong, podría tener implicaciones de gran alcance para las empresas que operan allí, incluida CK Hutchison.

"Si Trump se viera provocado a atacar el estatus especial de Hong Kong, y estas ideas han permeado en su círculo, podría significar problemas mucho mayores para la empresa y para el resto de Hong Kong", advirtió Mahoney.

Por lo tanto, el acuerdo sobre los puertos del Canal de Panamá podría verse como parte de una estrategia más amplia de CK Hutchison para evitar quedar atrapada en el fuego cruzado de la rivalidad entre Estados Unidos y China, explicó el analista.

Repercusiones más allá de Panamá

Mahoney señala que las maniobras geopolíticas de Trump van más allá del Canal de Panamá. "Es evidente que Trump quiere crear divisiones entre China y los países con los que tiene relaciones positivas, desde Rusia hasta Panamá y todos los intermedios", dijo.

Sin embargo, Mahoney expresó preocupación por el enfoque de Trump hacia la infraestructura y el comercio global, particularmente a cómo ha equiparado la influencia china en empresas privadas con los intereses estratégicos del Estado chino.

"CK Hutchison es una empresa privada de Hong Kong, no una empresa continental. El hecho de que Trump esté equiparando a esta empresa con Pekín es profundamente preocupante", dijo Mahoney.

El analista cree que la equiparación de Hong Kong con la China continental por parte de Estados Unidos amenaza la soberanía corporativa y establece un precedente peligroso para futuras acciones estadounidenses contra empresas extranjeras involucradas en el comercio chino.