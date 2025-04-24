En un giro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso sobre la mesa la posibilidad de lograr un "acuerdo justo" con China en materia comercial, aunque los principales funcionarios de su gobierno ofrecieron pocos detalles sobre cómo Washington podría desescalar la perjudicial guerra arancelaria con Beijing.

Este miércoles, Trump declaró a la prensa que EE.UU. lograría un "acuerdo justo con China". Y al responder si Washington mantenía conversaciones con Beijing, respondió que “todo está en marcha”.

Sin embargo, aclaró que la velocidad con la que se puedan reducir los aranceles “depende de ellos”, refiriéndose a China. Y reiteró que mantiene una buena relación con el presidente Xi Jinping y espera alcanzar un acuerdo.

A pesar de las señales de que Washington busca un acuerdo razonable, el estado de las conversaciones sigue siendo poco claro.

Cuando se le preguntó si existía contacto directo con China en temas comerciales, Trump afirmó: “Todos los días”.

Pero ese mismo miércoles, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo a los medios que “aún no” hay conversaciones con China respecto a la reducción de aranceles.

“Creo que ambas partes están esperando a que la otra dé el primer paso”, comentó durante un evento en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

Y agregó que no existe una oferta unilateral por parte de Trump para reducir los aranceles a los productos chinos.

Una ruptura comercial que no le conviene a nadie

Bessent señaló que los aranceles extremadamente altos que estos dos países se han impuesto mutuamente deben ser reducidos antes de que las negociaciones puedan avanzar.

“No creo que ninguna de las partes considere que los niveles actuales de aranceles son sostenibles, así que no me sorprendería que bajaran de manera mutua”, explicó durante un foro del Instituto de Finanzas Internacionales.

“Esto equivale a un embargo, y una ruptura comercial entre ambos países no conviene a nadie”, advirtió. Por eso señaló que “es posible una desescalada de ambas partes”.

Sin embargo, no ofreció un marco temporal sobre cuándo podrían realizarse las negociaciones bilaterales. “Es una bendición y una maldición que la relación más fuerte esté a los niveles más altos”, afirmó Bessent, refiriéndose a los vínculos entre Trump y su homólogo de China, Xi Jinping. Aunque, aclaró que “ante cualquier desescalada, las conversaciones no comenzarían desde lo más alto”.