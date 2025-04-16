Beijing anunció aranceles de hasta un 125% sobre productos estadounidenses, en represalia al incremento del presidente de EE.UU., Donald Trump, a los impuestos sobre las importaciones chinas, que ascendieron a un 145%. Se trata del tercer aumento desde la proclamación del llamado "Día de la Liberación" , cuando Washington anunció aranceles masivos.

Aunque este pulso económico entre las dos principales potencias del mundo ha despertado temores sobre una prolongada guerra comercial, un experimentado asesor chino subraya que Beijing simplemente está defendiendo su posición con moderación calculada.

“Como la segunda mayor economía del mundo , China no tuvo más remedio que responder a los aranceles de Trump. A Beijing no le gusta ser objeto de acoso”, afirmó Henry Huiyao Wang, fundador y presidente del Centro para la China y la Globalización (CCG) y exconsejero del Consejo de Estado, la principal autoridad administrativa del país, la cual supervisa varios ministerios y organismos de implementación de políticas nacionales.

“Pero aún tenemos la esperanza de que el diálogo, la discusión y una consulta honesta puedan ayudar a resolver las diferencias, tal como ocurrió durante el primer mandato de Trump”, señaló Wang en conversación con TRT World el viernes en el marco del Foro de Diplomacia de Antalya 2025.

Sin embargo, Wang también se mostró convencido de que la actual escalada probablemente ha tocado techo.

“Creo que la escalada arancelaria ha terminado”, señaló, aludiendo a un reciente anuncio del Ministerio de Comercio de China, según el cual Beijing no tomará más medidas de retaliación , incluso si Washington decide volver a subir los aranceles.

“China ya anunció que no aumentará más los aranceles… No seguirán en esa línea”, puntualizó.

“La sucesiva imposición de aranceles excesivamente altos a China por parte de EE.UU. se ha convertido en nada más que un juego de números, sin ningún significado económico real”, aseguró un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado el viernes.

“Esto no hace más que evidenciar la práctica de EE.UU. de usar los aranceles como arma de coerción y acoso, convirtiéndose por sí mismo en una broma ”, añadió el partavoz.

Wang criticó el enfoque de represalias mutuas al considerarlo “contraproducente” y estar fuera de sintonía con las necesidades del mundo globalizado.

“El comercio beneficia tanto a Estados Unidos como a China, y al mundo en general. No se trata únicamente de un asunto bilateral, sino de una cuestión con repercusiones globales”, afirmó, mencionando acciones comerciales similares de EE.UU. contra otros socios como México, Canadá y la Unión Europea.

“China, como una de las mayores economías del mundo y miembro permanente de la ONU, tiene la responsabilidad de defender el comercio justo y el multilateralismo”, afirmó Wang, agregando que Beijing ya ha presentado una queja ante el mecanismo de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Pese a las apariencias de confrontación, Wang considera que la situación aún no ha llegado a un punto de no retorno.

El aumento de aranceles “casi significa desacoplarse en el comercio. Pero incluso la administración de Trump ha dicho una y otra vez que no quiere desacoplarse de China o detener el desarrollo de China”, aseguró. “Así que ahora la pregunta es: ¿cómo salimos de esta escalada?”.

Para Wang, la respuesta está en la diplomacia y una dosis de pragmatismo.

Las negociaciones siguen sobre la mesa

Aunque Beijing ha tenido que reaccionar ante lo que percibe como “tácticas de acoso”, Wang destacó que China mantiene la disposición al diálogo.

“La puerta al diálogo por parte de China está completamente abierta”, sostuvo, insistiendo en la necesidad de una diplomacia de alto nivel.