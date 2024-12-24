La ilusión consiste en no depender energéticamente de ninguna fuente ajena o externa, en pagar poco por el consumo energético, y en que todo el mundo esté contento con ello.

Esto, que parece más utopía que ilusión, es una nueva realidad para un buen número de municipios de España que están consiguiendo estos tres puntos, con una apuesta clara y resuelta para cambiar los hábitos de consumo energéticos.

Así, en el municipio de Sabando, en Álava (País Vasco), se las han ingeniado para crear un sistema de calefacción colectivo a partir de la quema de pellets (trozos de madera compactada) provenientes de bosques de la zona, evitando el coste y el impacto climático del transporte de combustibles.

Ello es posible gracias a que dichos bosques son de carácter comunal y gestionados por el propio ayuntamiento, que organiza su explotación y la plantación de nuevos árboles que reemplacen a los cortados.

La materia prima es quemada en un incinerador común, que alimenta a su vez a todas las casas del pequeño municipio, poblado únicamente por 50 habitantes.

Este pequeño pueblecito vasco utiliza unas 300 toneladas de pellet al año, lo que supone una cantidad mucho menor de la que se gastaría si cada casa tuviera su propio sistema de calefacción.

La factura anual asciende a entre 600€ y 1000€ al año para cada hogar, lo que supone un importante ahorro respecto a otros combustibles.

¿Cuáles son los criterios para poder desarrollar una red como la de Sabando? Contar con fuentes de materia prima abundante (bosques) y cercana, evitando por tanto desplazamientos a larga distancia.

Paneles solares allí donde no hay madera

El caso de Ballesteros de Calatrava, pueblo de 400 habitantes en la provincia de Ciudad Real, es bien diferente. Allí, en plena comarca manchega, no hay suficientes bosques ni árboles para ser utilizados como combustible energético.

Pero lo que hay es un sol omnipresente, que puede alimentar paneles fotovoltaicos y, ante todo, la voluntad de llegar a ser independientes energéticamente y, de paso, rebajar la factura de los vecinos.

El proyecto, que se lanzó en 2022, se financió casi en la mitad del coste por fondos provenientes de la Unión Europea, que apuesta por la sustitución de las energías contaminantes por las renovables.

A través de la instalación de 200 paneles solares en una parcela cedida por una vecina, que producen 100 Kw de energía para 32 familias, la factura se ha reducido en un 40 por ciento de media, que será sensiblemente superior una vez se amortice la inversión.

Juan Carlos Moraleda, alcalde de la localidad, se muestra optimista respecto al proyecto, según declara a TRT Español: “Nuestra independencia no es total ahora, pero cuando completemos la segunda fase del proyecto, que alcance los 750 Kw que necesitamos para cubrir todo el pueblo, y una vez amortizado, el ahorro en la factura llegará al 80 por ciento".

Además, dicho ahorro redundará en ese momento en beneficios colectivos para el municipio: “Una vez la planta genere a pleno ritmo, los excedentes se podrán utilizar para ayudar a las familias menos favorecidas o en proveer de servicios al pueblo”.