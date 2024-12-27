Si hay alguna razón por la cual Turquía se haya “puesto de moda” en el mundo durante los últimos años es por sus telenovelas, el producto genuino que ha constituido todo un éxito de exportación.

Este producto televisivo, que nació en América Latina en la década de los 80, extendiéndose posteriormente por el resto del mundo, es ahora desarrollado desde estudios turcos y con actores turcos.

Pero las historias que cuentan no son exclusivamente turcas, sino que representan algo que va mucho más allá de unas fronteras: las pasiones y sentimientos humanos.

Así, títulos como Fatmagül, Las Mil y Una Noches, El Sultán, o Amor Prohibido, entre otros, resultan familiares en todo el mundo y han alcanzado una audiencia global.

Series que cuentan historias de amor, de relaciones familiares, o de todo ello mezclado y aderezado además con retazos históricos que nos hablan de épocas brillantes para la historia turca, como la del sultán Solimán el Magnífico, descrita en la serie El Sultán, en la que se narra la historia de la mejor época del Imperio Otomano, entre intrigas palaciegas y familiares.

Una serie que ha sido vista por más de 500 millones de personas en todo el mundo, para una industria que, desde 2002, ha vendido más de 150 telenovelas en más de cien países.

TRT también ha producido una serie de ‘dizis’ destacados, tales como Dirilis: Ertugrul (Resurrección), sobre un guerrero turco del siglo XIII, y Payitaht: Abdülhamid (también conocido como El último emperador), un drama histórico turco ambientado durante la era del 34º emperador otomano, el sultán Abdulhamid II.

Las series que mejor han funcionado son Elimi Bırakma y Alparslan, en primer lugar, seguidas por Gönül Dağı y Kara Tahta.

¿Cuál es la receta del éxito?

Las telenovelas turcas “evocan emociones y sentimientos universales, como el amor, el odio, la tristeza, la venganza o la esperanza, con los que es fácil identificarse, historias con que provocan sentimientos de todo tipo, positivos y negativos. Por un lado, nos ayudan a distraernos y por otro, pueden hacernos relativizar situaciones vividas”, afirma la psicóloga clínica Silvia Sanz. Por eso “están arrasando en televisión”, añade.

“La clave está en la empatía, provocan que los sentimientos afloren, desbordan drama y emociones. Las producciones turcas dan mucha importancia al lenguaje corporal”

La familia y las relaciones familiares ocupan un tema central de las telenovelas turcas. También es fundamental la puesta en cuestión del papel de la mujer en la sociedad, que aquí asume papeles autónomos respecto al hombre, reivindicando valores como la independencia o la libertad. En la visión de la familia reside gran parte del éxito entre públicos como el árabe, uno de sus grandes consumidores.

Para Özlem Özsümbül, directora de contenidos de MADD Entertainment, que agrupa a Medyapim y Ay Yapim, dos de las mayores productoras turcas de telenovelas, la clave del éxito del producto es que cuentan “las historias de siempre, con los personajes de siempre y las mismas esperanzas… pero con una presentación diferente y fructífera. En todo el mundo se viven sentimientos como el amor, la venganza, los sueños. La audiencia internacional los ve y siente los mismos sentimientos que nosotros.”