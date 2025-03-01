El 28 de febrero de 2025 ocurrió un evento en la Casa Blanca que será discutido por mucho tiempo debido a su carácter sin precedentes en la diplomacia estadounidense moderna. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, quien hasta hace poco era recibido en las capitales occidentales como un líder de resistencia inquebrantable, se encontró con una atmósfera completamente distinta en el Despacho Oval. Lo que debía ser una maniobra diplomática se convirtió en un intercambio tenso, en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el vicepresidente J.D. Vance reprendieron públicamente al mandatario ucraniano como si fuera un alumno de escuela negligente.

Las tensiones entre Trump y Zelenskyy comenzaron mucho antes de su encuentro personal. A inicios de febrero, el presidente estadounidense llamó a su homólogo ucraniano un “dictador sin elecciones” y un “comediante de éxito modesto” que “más le vale moverse rápido o se quedará sin país”. Estas declaraciones en la red Truth Social surgieron después de que Zelenskyy acusara a Trump de estar “atrapado” en una “burbuja de desinformación” rusa.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Ucrania ha drenado unos supuestos 350.000 millones de dólares del presupuesto estadounidense. Esta retórica solo se intensificó antes de la reunión entre ambos líderes.

Cuando las cámaras se encendieron en el Despacho Oval, el mundo fue testigo de un verdadero fiasco diplomático. Zelenskyy intentó explicar por qué un simple alto el fuego no resolvería el problema: “Necesitamos más que un alto el fuego. No solo un cese de hostilidades [con Rusia], Putin lo violó 25 veces, incluso durante su presidencia, señor presidente”. Pero Trump se mantuvo firme: “Rusia no querrá volver [a la guerra], nadie querrá volver”. Cuando el presidente ucraniano intentó objetar, Trump lo interrumpió bruscamente.

“No nos digas lo que vamos a sentir. Estamos tratando de resolver un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos qué debemos sentir. En este momento, no estás en una buena posición. No tienes las cartas en la mano… Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial. Va a ser muy difícil hacer negocios de esta manera. Tienes que ser más agradecido”, declaró Trump, elevando el tono de voz.

El vicepresidente Vance continuó la presión. Acusó a Zelenskyy de ser “irrespetuoso” con Estados Unidos y la administración Trump. “Ahora mismo, ustedes están obligando a los reclutas a ir al frente porque tienen problemas de personal. Deberían agradecer al presidente por intentar poner fin a este conflicto… ¿O acaso no han tenido dificultades para reclutar soldados?”

Trump acusó a Zelenskyy de ingratitud: “Tienes que ser más agradecido porque, déjame decirte, no tienes las cartas. Con nosotros, tienes las cartas. Pero sin nosotros, no tienes ninguna”. Cuando Zelenskyy intentó explicar la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania, el presidente estadounidense lo interrumpió nuevamente, insistiendo en que primero debían cerrar un acuerdo antes de hablar de seguridad, pues no quería enfocarse en ese tema en ese momento.

El tema de las “cartas” se convirtió en el eje metafórico del intercambio. “No estás en una buena posición. No tienes las cartas en este momento. Con nosotros, comienzas a tener cartas”, presionó Trump. “Tienes que ser agradecido. No tienes las cartas”, insistió el mandatario, defendiendo la necesidad de un alto el fuego. A lo que Zelenskyy respondió con dignidad: “Yo no estoy jugando a las cartas”.

Este intercambio dejó en evidencia las diferencias entre ambos líderes: para Trump, se trata de un juego geopolítico, una oportunidad para hacer un “trato”; para Zelenskyy, es una cuestión de supervivencia para su país.