Bajo las luces del Centro Cultural Ataturk, en Estambul, un joven subió al escenario junto a sus compañeros y su profesor. Es Muhammed Eymen, quien huyó de Siria siendo un niño en 2011. Más de una década después, en 2024, regresó a su tierra con su familia tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad. La presencia de Eymen representa un cierre: un niño criado en Türkiye que ahora vuelve a casa.

El presidente Recep Tayyip Erdogan hizo una pausa en su discurso para darle la bienvenida a Eymen en una cumbre clave: " El modelo de gestión migratoria de Türkiye en el siglo turco ", celebrada el 28 de abril. El joven participó junto a sus compañeros y a su profesor de la escuela primaria Ahmet Kabakli. Su presencia puso de relieve el éxito de la integración, la solidaridad y el crecimiento compartido.

"Estos pequeños refugiados que ven aquí son nuestros hijos", declaró el mandatario. "Sus profesores los criaron con cariño. Esto es lo que significa ser Ansar: ofrecer no solo protección, sino también pertenencia".

El presidente Erdogan se refirió a la historia de Türkiye con la inmigración no solo en términos de cifras o crisis, sino como una continuación del legado y el reflejo de identidad.

"Dijimos que nunca le daríamos la espalda a quienes huían de las bombas", afirmó, invocando una promesa anterior, más transaccional, del exlíder opositor Kemal Kilicdaroglu de repatriar a los sirios. “Vimos su migración no como una crisis, sino como una Hégira, de La Meca a Medina. Nuestra perspectiva era diferente”.

Para el mandatario turco, la inmigración no es una cuestión de tolerancia pública, sino un “deber de civilización”. Citó el rol que ha desempeñado Anatolia como un refugio histórico: para los judíos que huían de la Inquisición, para los cristianos de Europa del Este, para los exiliados musulmanes de los Balcanes y para las víctimas del régimen nazi.

“Mientras las potencias occidentales desencadenan muchas de estas crisis, permanecen ausentes a la hora de compartir la carga”, declaró Erdogan. “Tres de cada cuatro refugiados hoy en día no son acogidos por países ricos, sino por naciones de ingresos bajos y medios”.

“Hoy, quienquiera que enfrente problemas en nuestra región, gracias a Dios, recurre primero a Türkiye como refugio”, completó.

Retorno, esperanza y gratitud

Un sentimiento similar se replicó entre antiguos refugiados durante sus entrevistas con TRT World. Familias sirias describieron las decisiones difíciles que tuvieron que tomar, marcadas no solo por la seguridad, sino también por la memoria, la dignidad y la añoranza.

Noor M., madre de tres hijos, explicó la decisión de su familia de regresar: “Mi esposo volvió a Siria para buscar alojamiento y trabajo. Luego regresará para recibirnos como familia. Volveremos a Siria cuando las escuelas de mis hijos cierren al final del año académico. Logramos vivir en Türkiye durante la guerra en Siria, pero ahora que la guerra ha terminado, queremos volver a casa”.