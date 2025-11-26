Los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania avanzan con cautela. Y como parte del proceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió mover fichas adicionales: este martes, anunció que su enviado especial, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Según Trump, solo quedan “unos pocos puntos de desacuerdo” en torno a la propuesta que Washington presentó la semana pasada y que Ucrania sigue evaluando. Las conversaciones comenzaron el fin de semana en Ginebra con el análisis del plan inicial de 28 puntos —sobre el que la Casa Blanca presiona por una respuesta de Kiev antes de este jueves— y continuaron en Abu Dabi en encuentros entre funcionarios estadounidenses y rusos.

“El plan de paz original de 28 puntos, redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportes adicionales de ambas partes, y solo quedan unos pocos puntos de desacuerdo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social este martes. Y añadió: “Con la esperanza de ultimar este plan de paz, he ordenado a mi enviado especial Steve Witkoff que se reúna con el presidente Putin en Moscú y, al mismo tiempo, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunirá con los ucranianos”.

En este sentido, restó importancia al borrador inicial, al que calificó simplemente de un “mapa” rumbo a un acuerdo. “Todo aquello era un mapa. No era un plan. Era un concepto”, dijo. También detalló que los puntos se redujeron de 28 a 22, y habló de un “progreso tremendo”.

El mandatario añadió: “Estamos teniendo buenas conversaciones. Estamos hablando con Rusia. Ucrania está bien. Creo que están bastante contentos. Quiero que esto acabe… y estamos avanzando”. También destacó que Moscú estaba haciendo “grandes concesiones”.

En paralelo, Trump expresó su intención de reunirse “pronto” tanto con Putin como con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, aunque aclaró que ese encuentro solo será posible “cuando el acuerdo para terminar la ‘guerra’ sea definitivo o esté en sus últimas etapas”.

Rusia pide paciencia

No obstante, desde el Kremlin insistieron en que es prematuro asumir que la resolución del conflicto esté cerca.

Tras confirmar la visita de Witkoff para la próxima semana, el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, declaró en la televisión pública rusa que "algunos puntos" del plan estadounidense podían "considerarse positivos". "Pero muchos otros requieren un debate específico entre expertos", añadió. También aseguró que Moscú aún no lo había discutido "en detalle con nadie".

El ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, sostuvo este martes que alcanzar una paz duradera exige iniciativas más amplias y pacientes. En una entrevista con la organización pública Diálogo Franco-Ruso en Moscú, Lavrov evitó pronunciarse sobre el plan específico del presidente Trump debido a las “reacciones contradictorias” provenientes de Kyiv. “Me resulta difícil comentar tales especulaciones. Seguimos en una posición en la que, por supuesto, un arreglo diplomático es preferible”, afirmó.

“El deseo de detener inmediatamente el derramamiento de sangre merece todo el apoyo. Pero, para resolver esto a largo plazo, se necesitan iniciativas mucho más meticulosas, pacientes y sin prisas”, subrayó Lavrov.

Al mismo tiempo, Rusia acusó a Europa de socavar los esfuerzos de Estados Unidos para mediar en el proceso de paz. El Ministerio de Exteriores aseguró que políticos y medios europeos están intentando interferir en las negociaciones, mientras la portavoz Maria Zakharova denunció que los repetidos “ataques informativos” desde Europa buscan interrumpir la “posibilidad de un acuerdo político y diplomático”.