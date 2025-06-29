Paralizada por sus fracasos para evitar guerras consecutivas en los últimos años, la ONU llega a una encrucijada en su 80º aniversario

Creada tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la igualdad soberana de los Estados y evitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, los elevados ideales de la ONU se han visto cada vez más socavados por sus propias fallas estructurales.

Críticos argumentan que algunos de sus principales órganos —como el Consejo de Seguridad (CSNU), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)— han fallado en cumplir con sus mandatos.

Desde la catástrofe humanitaria en Gaza hasta el intercambio de misiles entre Israel, Irán y Estados Unidos, la incapacidad de la ONU para evitar conflictos en los últimos años ha intensificado los llamados urgentes a su reforma .



Un mundo más grande que cinco





Entre los líderes mundiales, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha sido uno de los críticos más vocales de la estructura desigual de la ONU, que favorece a las grandes potencias frente al resto de países.

Su frase más citada, “El mundo es más grande que cinco”, resume perfectamente la estructura oligárquica del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— poseen poder de veto, lo que a menudo paraliza la acción frente a crisis clave.

El llamado del presidente Erdogan resuena especialmente en el Sur Global, que ve al Consejo como un vestigio del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial que ya no refleja las realidades geopolíticas actuales.

“La ONU tiene muchas carencias porque es una organización del siglo XX, que representa a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial”, explica a TRT World Helin Sari Ertem, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Medeniyet de Estambul.

Sari Ertem señala que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no representan la diversidad geográfica y cultural del siglo XXI, lo que hace que el órgano sea inadecuado para los desafíos actuales.

La gestión del Consejo frente a la ofensiva de Israel contra Gaza es un ejemplo claro de ese fracaso. A pesar de una ofensiva que ha matado a más de 56.000 palestinos desde octubre de 2023, el CSNU ha sido bloqueado por los vetos —especialmente de Estados Unidos—, lo que ha llevado a declaraciones meramente simbólicas.

Mustafa Yetim, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Osmangazi de Eskisehir, dijo a TRT World que la estructura oligárquica del Consejo está minando la legitimidad y eficacia del organismo global.

“Las respuestas del Consejo de Seguridad han sido en su mayoría genéricas y simbólicas, sin acciones concretas”, afirma Yetim, al señalar la incapacidad del Consejo para abordar guerras tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

A principios de este mes, Estados Unidos vetó por quinta vez una resolución del Consejo que pedía un alto el fuego. Los otros 14 miembros, incluidos los países no permanentes, votaron a favor de un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en Gaza.

Andebrhan Welde Giorgis, exembajador de Eritrea en Bélgica, Francia y el Reino Unido, declaró a TRT World que el CSNU necesita reformas urgentes para recuperar legitimidad.

“Reformen el uso del veto por parte de los P5 (los cinco permanentes) para superar la parálisis actual del Consejo de Seguridad”, afirma, al tiempo que pide ampliar y reequilibrar la membresía para incluir países de África y Sudamérica.



Una CIJ “sin dientes”





La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, también ha sido objeto de duras críticas por su incapacidad para hacer cumplir sus fallos, especialmente en casos relacionados con Israel.

Israel enfrenta un caso por genocidio ante la CIJ por su ofensiva contra Gaza. En 2024, el tribunal declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y respaldó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Aunque ha emitido decisiones que condenan acciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros, la CIJ carece de autoridad para hacer cumplir sus fallos, lo que convierte sus resoluciones en declaraciones meramente morales.

“La efectividad de la CIJ está fundamentalmente limitada por su dependencia del consentimiento de los Estados y, más críticamente, por la voluntad política del Consejo de Seguridad”, sostiene Yetim.