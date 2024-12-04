Mientras me encuentro segura en mi departamento en Kafir Al-Sheikh, en Egipto, mi hermanita Zaina, de nueve años, la menor de mis cinco hermanos, logró encontrar señal en su teléfono. Rápidamente me envía un mensaje, mientras el sonido de los bombardeos retumba alrededor de lo que queda de nuestro hogar en Nuseirat.

Zaina, o Zanzoona, como la llamamos cariñosamente, nació durante un ataque israelí en 2014. Mi madre estuvo embarazada de ella durante la ofensiva de 51 días, cuando nuestra educación se detuvo y nuestra seguridad fue sacrificada. Lo que no sabíamos era que eso fue tan solo un pequeño adelanto de lo que viviríamos 10 años después.

En su mensaje me cuenta cómo se siente mientras las bombas caen a su alrededor.

Tengo miedo, Mariam, tengo miedo de que mi pelo, mi cara, mis manos, mis sueños los queme una bomba o la metralla de un cohete.

Le respondí diciéndole que iba a estar bien, que esta ofensiva terminaría pronto y que me sentía muy orgullosa de su fortaleza.

Pero tiene tan solo nueve años: no debería estar viviendo la pesadilla de la muerte y los cuerpos quemados.

Sin infancia

Aquí en Gaza, escribe Zaina, los niños han olvidado su edad.

Tienen que dedicarse a vender agua o comida enlatada en las calles, con la ropa sucia y sin madres que se las laven, con los estómagos vacíos y sin padres que los alimenten.

Zaina quiere ayudar a estos niños, desplazados ahora en nuestro barrio y quienes duermen en las calles destruidas. Mientras mi madre prepara botellas de karkadeh, una bebida de hibisco que se diluye en agua, Zaina vende esas botellas en la calle, donde viven sus nuevos vecinos y luego utiliza el dinero para comprar cualquier artículo que estén vendiendo.

Ella me escribió esa noche: “Llevan las dificultades sobre sus hombros, Mariam, estoy tratando de ayudar a los niños. Ojalá hubiera alguien allí para ayudarnos también a nosotros”.

A Zaina le encantaba pasar el tiempo jugando lo que fuera: fútbol, ​​montar en bicicleta, artes marciales, pintar, confeccionar vestidos para sus muñecas.

Ahora juega a la hajlah, muy popular entre las personas de los campamentos. Es un poco como el escondite, pero los juegos ahora ya no son interminables. Con frecuencia, Mariam se apresura a volver a casa para asegurarse de que mi madre y mi padre todavía están allí, y así poder sentirse segura.

Uno de sus escritos plasma lo quebrada que se siente. ¿Cómo puede mi hermanita cargar con todos estos sentimientos? Es más fácil para ella expresarse a través de la escritura que hablarlo abiertamente.

El 7 de octubre, mi corazón estaba lleno de fuego por mi ira. Estoy enferma y no hay medicina que me cure. Ya no puedo permanecer en silencio.

Desde el comienzo de la ofensiva, Zaina se ha unido a aproximadamente 658.000 niños en edad escolar que están perdiendo su infancia poco a poco.

Son las pequeñas cosas las que ahora le aportan algo de alegría.

Mariam, hoy fui con papá al mercado y compró los últimos cuatro tomates del puesto. ¡Gastó 30 dólares en tomates!

Él me dijo: Zaina, ahora puedes comer ensalada. Todos estábamos muy felices. Extraño la comida. Extraño el sueño. Extraño la paz.

Enfrentando el trauma