¿Por qué los palestinos conmemoran la Naksa el 5 de junio?
GENOCIDIO EN GAZA
4 min de lectura
¿Por qué los palestinos conmemoran la Naksa el 5 de junio?La Naksa, o “el día del retroceso”, hace referencia a la guerra de 1967, en la que Israel invadió Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, lo que provocó el desplazamiento de miles de palestinos de sus hogares.
Aunque el término Naksa no es tan común, es tan importante para los palestinos como la Nakba —la “catástrofe”— que se recuerda cada 15 de mayo. / Reuters
5 de junio de 2025

Los palestinos conmemoran el 58º aniversario de la Naksa el 5 de junio, fecha en la que decenas de miles de ellos fueron expulsados de sus tierras al final de la Guerra de los Seis Días en 1967.

Aunque el término Naksa no es tan común, es tan importante para los palestinos como la Nakba —la “catástrofe”— que se recuerda cada 15 de mayo, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel.

Este año, la Naksa llega en medio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, que ha dejado casi 55.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023.

La Guerra de los Seis Días

También conocida como la Guerra de Junio, la Guerra de los Seis Días terminó con la derrota de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria a manos de Israel.

Israel tomó el control de Cisjordania, Gaza, el Sinaí egipcio y los Altos del Golán sirios, todos territorios con población palestina o árabe.

El primer desplazamiento masivo de palestinos ocurrió en mayo de 1948, poco después de la creación del Estado israelí.

El segundo gran desplazamiento tuvo lugar en 1967.

Numerosas resoluciones de la ONU pidieron la retirada de Israel de los territorios ocupados, sin éxito. Israel sigue ocupando todos ellos, excepto el Sinaí, del que se retiró en 1982 tras un tratado de paz con Egipto.

La guerra comenzó con un ataque aéreo sorpresa de Israel contra las bases aéreas egipcias en el Sinaí el 5 de junio de 1967.

El conflicto, que duró seis días, dejó casi 20.000 muertos árabes (entre civiles y soldados), mientras que Israel perdió a unos 800 combatientes y civiles.

Se estima que entre el 70 y el 80 por ciento del equipamiento militar árabe fue destruido, frente a una pérdida israelí del 2 al 5 por ciento de su arsenal.

Desplazamiento masivo

Alrededor de 300.000 palestinos fueron desplazados de Gaza y Cisjordania, la mayoría huyó hacia Jordania.

Israel aún ocupa el 85 por ciento de la Palestina histórica (27.000 km²).

Solo el 15 por ciento del territorio queda en manos palestinas, y gran parte también está bajo ocupación israelí.

En noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 242, en la que instaba a Israel a retirarse de los territorios ocupados durante la guerra.

Pero Israel se negó a retirarse de los Altos del Golán sirios y de otras áreas mencionadas en la resolución.

RelacionadoTRT Global - La Nakba fue solo el comienzo: la ofensiva de Israel contra Palestina supera toda violencia pasada

Recomendados

Altos del Golán

Israel anexó los Altos del Golán en 1981 mediante una ley aprobada por el Knesset (parlamento israelí).

La comunidad internacional no ha reconocido esta anexión.

En diciembre de 1981, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 497 contra la anexión israelí.

El 25 de marzo de 2019, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una proclamación oficial reconociendo los Altos del Golán como territorio israelí.

Esta declaración fue rechazada por todos los países árabes y la mayoría de los actores internacionales. La ONU reiteró que sigue considerando el Golán como territorio sirio ocupado por Israel.

La ocupación y los Acuerdos de Oslo

La ocupación directa de Cisjordania y Gaza por parte de Israel continuó hasta la creación de la Autoridad Palestina en 1993, tras la firma de los Acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel.

Según los Acuerdos de Oslo, un Estado palestino debía proclamarse en mayo de 1999.

Pero Israel incumplió sus compromisos y, en cambio, intensificó la construcción de asentamientos en Cisjordania ocupada.

Los esfuerzos de paz sufrieron otro revés con el plan de Trump, que redujo aún más los derechos de los palestinos.


El “acuerdo del siglo”

El llamado “acuerdo del siglo” de Estados Unidos fue anunciado el 28 de enero de 2020. El plan reconoce a Jerusalén como la “capital indivisible” de Israel y legitima la soberanía israelí sobre amplias zonas de Cisjordania ocupada.

Propone la creación de un Estado palestino fragmentado, conectado por puentes y túneles bajo el control de seguridad israelí.

Los palestinos rechazaron ampliamente el plan. Según funcionarios palestinos, Israel podría anexionarse entre el 30 y el 40 por ciento de Cisjordania y toda Jerusalén Este bajo este esquema.

(Este artículo fue publicado por primera vez en junio del año 2000 y actualizado para reflejar la situación actual en Gaza)


FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU