Los palestinos conmemoran el 58º aniversario de la Naksa el 5 de junio, fecha en la que decenas de miles de ellos fueron expulsados de sus tierras al final de la Guerra de los Seis Días en 1967.
Aunque el término Naksa no es tan común, es tan importante para los palestinos como la Nakba —la “catástrofe”— que se recuerda cada 15 de mayo, coincidiendo con la declaración de independencia de Israel.
Este año, la Naksa llega en medio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, que ha dejado casi 55.000 muertos desde el 7 de octubre de 2023.
La Guerra de los Seis Días
También conocida como la Guerra de Junio, la Guerra de los Seis Días terminó con la derrota de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria a manos de Israel.
Israel tomó el control de Cisjordania, Gaza, el Sinaí egipcio y los Altos del Golán sirios, todos territorios con población palestina o árabe.
El primer desplazamiento masivo de palestinos ocurrió en mayo de 1948, poco después de la creación del Estado israelí.
El segundo gran desplazamiento tuvo lugar en 1967.
Numerosas resoluciones de la ONU pidieron la retirada de Israel de los territorios ocupados, sin éxito. Israel sigue ocupando todos ellos, excepto el Sinaí, del que se retiró en 1982 tras un tratado de paz con Egipto.
La guerra comenzó con un ataque aéreo sorpresa de Israel contra las bases aéreas egipcias en el Sinaí el 5 de junio de 1967.
El conflicto, que duró seis días, dejó casi 20.000 muertos árabes (entre civiles y soldados), mientras que Israel perdió a unos 800 combatientes y civiles.
Se estima que entre el 70 y el 80 por ciento del equipamiento militar árabe fue destruido, frente a una pérdida israelí del 2 al 5 por ciento de su arsenal.
Desplazamiento masivo
Alrededor de 300.000 palestinos fueron desplazados de Gaza y Cisjordania, la mayoría huyó hacia Jordania.
Israel aún ocupa el 85 por ciento de la Palestina histórica (27.000 km²).
Solo el 15 por ciento del territorio queda en manos palestinas, y gran parte también está bajo ocupación israelí.
En noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 242, en la que instaba a Israel a retirarse de los territorios ocupados durante la guerra.
Pero Israel se negó a retirarse de los Altos del Golán sirios y de otras áreas mencionadas en la resolución.
Altos del Golán
Israel anexó los Altos del Golán en 1981 mediante una ley aprobada por el Knesset (parlamento israelí).
La comunidad internacional no ha reconocido esta anexión.
En diciembre de 1981, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 497 contra la anexión israelí.
El 25 de marzo de 2019, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una proclamación oficial reconociendo los Altos del Golán como territorio israelí.
Esta declaración fue rechazada por todos los países árabes y la mayoría de los actores internacionales. La ONU reiteró que sigue considerando el Golán como territorio sirio ocupado por Israel.
La ocupación y los Acuerdos de Oslo
La ocupación directa de Cisjordania y Gaza por parte de Israel continuó hasta la creación de la Autoridad Palestina en 1993, tras la firma de los Acuerdos de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel.
Según los Acuerdos de Oslo, un Estado palestino debía proclamarse en mayo de 1999.
Pero Israel incumplió sus compromisos y, en cambio, intensificó la construcción de asentamientos en Cisjordania ocupada.
Los esfuerzos de paz sufrieron otro revés con el plan de Trump, que redujo aún más los derechos de los palestinos.
El “acuerdo del siglo”
El llamado “acuerdo del siglo” de Estados Unidos fue anunciado el 28 de enero de 2020. El plan reconoce a Jerusalén como la “capital indivisible” de Israel y legitima la soberanía israelí sobre amplias zonas de Cisjordania ocupada.
Propone la creación de un Estado palestino fragmentado, conectado por puentes y túneles bajo el control de seguridad israelí.
Los palestinos rechazaron ampliamente el plan. Según funcionarios palestinos, Israel podría anexionarse entre el 30 y el 40 por ciento de Cisjordania y toda Jerusalén Este bajo este esquema.
(Este artículo fue publicado por primera vez en junio del año 2000 y actualizado para reflejar la situación actual en Gaza)