En una clínica en Darfur del Norte, en Sudán, decenas de niños demacrados yacen en camillas y hombres con heridas vendadas esperan ir a cirugía: son los sobrevivientes de una huida desesperada de la ciudad de Al Fasher, capturada la semana pasada por las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Hacen parte de las hasta ahora 10.000 personas que han llegado a la cercana ciudad de Tawila, tras escapar de Al Fasher cuando las RSF tomaron el control luego de un asedio de 18 meses. La clínica administrada por Médicos Sin Fronteras (MSF) es uno de los pocos lugares que aún brindan atención médica en una región al borde del colapso.

Al Fasher, la última ciudad en manos del ejército sudanés en Darfur, soportó meses de bombardeos y hambruna antes de caer. Testigos reportaron asesinatos masivos después de la toma de las RSF, y muchos residentes permanecen desaparecidos.

Huyendo en carretas tiradas por burros y a pie





Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 60.000 personas huyeron de Al Fasher, aunque se desconoce su paradero. Y hasta 200.000 más podrían estar aún atrapadas en la ciudad.

Fatuma, una de las pacientes en la clínica de MSF, relató haber huido de la ciudad en una carreta tirada por burros con tres niños huérfanos, cuyos padres murieron en un ataque con drones.

“Nos obligaron a poner al bebé en el suelo y nos quitaron todo lo que teníamos”, señaló, describiendo cómo soldados de las RSF los detuvieron en el camino. Finalmente, pudo llegar a la clínica con el bebé sobreviviente.

Abdallah, otro paciente que espera cirugía, dijo que vio “más de 1.000 cadáveres en el camino” durante su huida. “La gente escapó en caos, cargando niños en carretillas, en carretas tiradas por burros, o a pie. Todos estaban heridos”, dijo a la agencia de noticias Reuters, que no pudo verificar independientemente el relato.

Las RSF han afirmado que sus miembros recibieron órdenes de proteger a los civiles y aseguraron que cualquier violación sería castigada. Sin embargo, grupos de derechos humanos y funcionarios estadounidenses han acusado desde hace tiempo a esta fuerza de cometer atrocidades y limpieza étnica en Darfur.

“La gente está llegando extremadamente demacrada”