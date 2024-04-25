El desierto gana terreno, año tras año, en la Península Ibérica. La desertificación es un proceso que conlleva la degradación ecológica del suelo fértil, que pierde parcial o totalmente su capacidad de producción.

Actualmente, alrededor de un 25% del territorio de España está en riesgo “real, reconocido e identificado” de desertificación, pero en una década podría hablarse de un 75%, según explica Alberto Fernández, responsable de Agua del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) a TRT Español.

Excepto la zona del noroeste, el resto de la Península podría tener que combatir con este fenómeno en los años venideros. Algunos territorios ya lo hacen, como muestra un mapa trazado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el que destacan Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha e Islas Canarias como las regiones más afectadas.

Detrás de los procesos de desertificación está la mano del hombre, según los expertos. Concretamente, apuntan a la expansión insostenible del regadío.

“El principal agente de desertificación en España tiene que ver con la gestión insostenible del agua, que está sobreexplotando los acuíferos y desecando los humedales”, señala Julia Martínez, de Ecologistas en Acción, en declaraciones a TRT Español.

Por su parte, Fernández, cree que roturar continuamente el suelo favorece el fenómeno: “Al añadir fertilizantes y abonos se mantiene la productividad vegetal del suelo para el cultivo pero, si se dejase de labrar, se desertificaría por falta de materia orgánica”.

La huerta de Europa, sometida al cambio climático

España es una gran exportadora de frutas y hortalizas frescas: más de un 90% de su producción va a parar a territorio europeo, según datos recogidos por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX).

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera en el ranking de exportación, con el 33% del total nacional. Le siguen la Comunidad Valenciana, con el 28,5% y la Región de Murcia, con el 19%. Más del 90% de los productos exportados van a parar a territorio europeo.

Agricultores y regantes coinciden en que el Levante español no tiene rival a la hora de producir y exportar hortalizas, como la lechuga o la alcachofa, y algunas frutas, como los cítricos. La clave es la climatología de zonas como Murcia o Almería de otoño a primavera.

“Durante determinados meses, hay algunos productos hortícolas que solo se pueden proporcionar a Europa desde esta parte del mundo”, indica Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) a TRT Español.

Según FEPEX, las exportaciones de frutas y verduras frescas españolas experimentaron un ligero descenso en 2022, concretamente de un 6% con respecto al año anterior.

“Lo que estamos notando más es cómo se acentúan algunos fenómenos meteorológicos a consecuencia del cambio climático”, destaca en declaraciones a TRT Español Marcos Alarcón, vicesecretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Un informe de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) incide en que “la siniestralidad causada por los fenómenos climáticos extremos puede llegar a suponer una pérdida de al menos un 6% del valor de la producción agraria cada año” en España.

Ambos hacen referencia a las cada vez más frecuentes altas temperaturas, que afectan al normal desarrollo de los cultivos, y a las lluvias torrenciales, en ocasiones acompañadas de granizo, que dañan parte de la producción.

Sus efectos son nocivos tanto para el regadío como para el secano, destacando en este último caso los cereales, la uva, el olivar o el almendro, según Alarcón.

Al mal tiempo, buena cara: la inversión en materia de agua se dispara

Desde el Ministerio Para la Transición Ecológica (MITECO), aseguran a TRT Español que la inversión en agua ha aumentado un 70% desde el año 2018. Los planes hidrológicos aprobados a principios de 2023 prevén inversiones por un valor de 22.844 millones de euros hasta el año 2027, de los cuales 10.675 millones son de inversión estatal.