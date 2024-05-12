Cuando pensamos en deportistas de élite como el futbolista Cristiano Ronaldo o el tenista Rafael Nadal nos rendimos ante la evidencia de sus facultades físicas extraordinarias, pero no pensamos en sus cualidades cerebrales, tan importantes o más para pasar a un siguiente nivel al alcance de muy pocos.

Estos son solo dos ejemplos de los que conocen la importancia de su cabeza para ser los mejores y, por ello, la entrenan a la par que el físico.

Al fin y al cabo, el cerebro es otro músculo y debe ser ejercitado, y es aquí donde la neurociencia juega un papel determinante. Pero, ¿en qué consiste?

La neurociencia engloba todas las disciplinas que estudian el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad cerebral y, aplicada al deporte, consiste en el entrenamiento que lleve a las mejoras de las habilidades cognitivas de los deportistas.

Esta tiene aquí un papel fundamental, ya que un deportista de élite tiene que aprender a manejar su estrés, ansiedad y emociones para responder ante cualquier adversidad que se le pueda presentar.

“Las mejoras que se logran a través de este entrenamiento son: mejora de la atención, mejora de los tiempos de reacción, mejor utilización del campo visual periférico, mejora del control inhibitorio, optimización de la ventana atencional, mejor manejo de las emociones y situaciones estresantes”, cuenta a TRT Español la doctora Sandra Rossi, miembro del cuerpo técnico del equipo argentino River Plate y encargada del área de neurociencia aplicada al alto rendimiento deportivo.

A priori puede parecer que el fútbol solo requiere de aptitudes físicas y no de mucha inteligencia, pero en contra de lo que se pueda pensar lidiando con el tópico, es una actividad compleja que requiere la participación de todo el cerebro. Y esto, también se entrena.

Algunos casos de éxito

El Liverpool, equipo inglés que entrena el alemán Jürgen Klopp, fue el que más ruido hizo cuando anunciaron la incorporación del entrenamiento del cerebro a su agenda como el secreto de su éxito en las tandas de penales.

Y es que cuando la UEFA eliminó el valor doble de los goles fuera de casa, el conjunto inglés pensó que habría más eliminatorias que se decidieran desde los 11 metros.

Así fue como surgió la colaboración con la empresa Neuro11 (que desarrolla entrenamientos basados en datos neurocientíficos) para preparar a los futbolistas ante los casos extremos de tensión y toma de decisiones.

A través de unos artefactos futuristas colocados en la cabeza de los jugadores, se pueden ver qué partes del cerebro son las más implicadas en situaciones de balón parado.

Mikel Alonso, CEO de Brain Data Company, una empresa que predice y cambia el comportamiento de las personas a través de la neurociencia, aplicó esta misma metodología con algunos jugadores de la Liga de Fútbol Profesional española.