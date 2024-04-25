En un contexto global cada vez más multipolar, Türkiye y América Latina están reforzando sus vínculos, trascendiendo las tradicionales esferas de influencia. A través del incremento de su presencia diplomática y económica en América Latina, Türkiye está fomentando inversiones significativas y la cooperación en áreas como desarrollo tecnológico y cultura.
A medida que las alianzas globales tradicionales evolucionan, ¿puede el fortalecimiento de los lazos entre Türkiye y América Latina crear una nueva frontera en las relaciones internacionales?
La profundización de los vínculos estratégicos entre ambos trasciende la diplomacia tradicional y allana el camino para una asociación transformadora que podría remodelar la dinámica del comercio mundial, los intercambios culturales y la influencia geopolítica colectiva.
En este sentido, existe una oportunidad única para que ambas partes diversifiquen sus asociaciones y creen sinergias que promuevan el desarrollo sostenible y el entendimiento intercultural, especialmente en un momento en el que tanto Türkiye como América Latina buscan alternativas a sus esferas de influencia tradicionales.
Una larga relación que se fortalece
Las relaciones de Türkiye con Latinoamérica comenzaron a finales del siglo XIX. Desde la década de 1860 hasta el final de la Primera Guerra Mundial se produjeron distintas oleadas migratorias del Imperio Otomano a Latinoamérica.
A estos inmigrantes, principalmente árabes, se les llamaba "Los Turcos" por tener pasaportes otomanos. Durante esta época también se establecieron relaciones diplomáticas y consulares entre el Imperio Otomano y varias naciones Argentina, Brasil y Chile.
Hoy en día, la diáspora, conocida como "Los Turcos", constituye un vínculo emocional y clave para cimentar los lazos entre Türkiye y América Latina. Entre ellos el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, ha realizado importantes contribuciones mundiales en diversos campos como la cultura, la ciencia, el deporte y las artes.
Entre las figuras más destacadas figuran la cantante colombiana Shakira, la actriz Salma Hayek, el multimillonario Carlos Slim, los escritores brasileños Raduan Nassar y Milton Hatoum, y el actor argentino Ricardo Darín.
Históricamente, las interacciones diplomáticas y económicas entre estas regiones han sido limitadas, pues a menudo las han eclipsado sus respectivos compromisos con socios más tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea.
No obstante, recientemente ha ocurrido un cambio notable: Türkiye ha ampliado su presencia diplomática en América Latina, estableciendo embajadas y fomentando diálogos que se extienden desde México hasta Argentina. En 2002, Türkiye sólo contaba con 6 embajadas en América Latina, mientras que ahora este número aumentó a 18 embajadas.
Así crecen las inversiones de Türkiye en América Latina
En términos económicos, el volumen de intercambios ha pasado de 1.000 millones de dólares a principios de la década de 2000 a 18.000 millones en la actualidad. Este crecimiento destacado nos muestra la profundización de los lazos económicos y el potencial para una mayor colaboración entre las regiones.
Además, las inversiones turcas crecen en América Latina: más de 25 empresas operan en la región, principalmente en los sectores del automóvil, la minería y el transporte. En la actualidad, Kordsa, filial de Sabanci Holding, figura en la "Lista de los mejores empleadores" de Brasil.
En la misma línea, Turkish Airlines está presente en en un total de 7 países de la región, destacando Argentina, Brasil y México como sus principales destinos; Yildirim Holding es uno de los mayores inversores turcos en la región en los proyectos de megaminería y puertos en Colombia, y el productor de avellanas Balsu Gida está desarrollando una inversión a largo plazo en Chile.
Por su parte, Aselsan, la mayor y más importante empresa en la industria de defensa de Turquía con un papel fundamental en el país, siendo ,inauguró recientemente su primera oficina comercial en Chile.
La presencia de Aselsan en la región es un buen indicador de una asociación beneficiosa para ambas partes al impulsar la innovación y los avances tecnológicos en sistemas y soluciones de defensa.
En el ámbito de la tecnología espacial, ha surgido una importante colaboración entre Türkiye y Argentina. Ambos países se han embarcado en el proyecto del satélite GSATCOM, una empresa conjunta entre Turkish Aerospace Industries (TAI) e INVAP de Argentina. Esta asociación muestra un cambio estratégico al ofrecer una vía de avance tecnológico que reduce la dependencia de las potencias mundiales tradicionales y de las fuentes de tecnología.
Por último, Global Investment Holding está en vías de transformar el puerto de cruceros de La Habana en un centro mundial, facilitando un importante crecimiento económico y el desarrollo del turismo en Cuba.
El desafío de generar confianza en la relación con América Latina
En el pasado, los empresarios turcos tenían dudas sobre la idea de poner capital en una zona tan remota. No obstante, la expansión de Turkish Airlines junto con varias visitas significativas de líderes ha cambiado esta perspectiva, bajo la guía de entidades no estatales como DEIK y la diplomacia empresarial. También los continuos incentivos gubernamentales a las misiones comerciales están empezando a dar sus frutos.
He tenido el privilegio de dirigir estas delegaciones y ser testigo directo de la floreciente cooperación. Todo ello ha sido fundamental para estrechar las relaciones económicas con América Latina.
Ahora bien, ¿por qué Türkiye es importante económicamente para los países latinoamericanos? Posicionada como puerta de entrada, Türkiye ofrece acceso no sólo a su considerable mercado nacional de 80 millones de habitantes, sino también a un amplio mercado regional que abarca Europa, Oriente Medio, el Norte de África y Asia Central.
Esta región, accesible en apenas cuatro horas de vuelo, tiene una población conjunta de 1.300 millones de habitantes y un potencial de mercado de 28 billones de dólares, lo que convierte a Türkiye en un centro estratégico al facilitar el acceso a los mercados regionales.
En comparación, ¿por qué los países latinoamericanos son económicamente importantes para Türkiye? La región, compuesta por 33 países, tiene una gran relevancia económica debido a sus ricos recursos naturales, sus relaciones comerciales estratégicas y su potencial de crecimiento.
Con un PIB combinado de aproximadamente 5,5 billones de dólares y una población que supera los 700 millones de habitantes, la región representa un mercado dinámico y en expansión que es crucial para el comercio internacional y las prácticas de consumo. América Latina puede satisfacer las necesidades de Türkiye en materias primas y, a su vez, se beneficia de las exportaciones de Türkiye de productos industriales de tecnología. Este es un buen indicador de las fortalezas económicas complementarias de ambas regiones.
Las acciones de Türkiye más allá de lo económico
La presencia de instituciones turcas en América Latina como TİKA, la Fundación Maarif y el Instituto Yunus Emre desempeña un papel crucial en el fomento del desarrollo global, la cooperación mutua, la educación y el intercambio cultural.
Este es un gran indicio del compromiso de Türkiye con la creación de vínculos culturales y sociales junto a los económicos. Además, es probable que el "Proceso de Normalización Armenia-Türkiye" facilite relaciones más fluidas con las naciones latinoamericanas donde hay importantes poblaciones armenias, como Argentina y Uruguay.
El programa de Becas Türkiye impulsa el desarrollo educativo y cultural, brindando a estudiantes latinoamericanos habilidades académicas y conexión con el legado turco. Este intercambio fortalece lazos diplomáticos y fomenta la investigación e innovación mutuas, lo que beneficia a ambas regiones mediante el conocimiento y respeto compartidos.
La mejora de las relaciones entre Türkiye y América Latina presenta notables ventajas, pero se enfrenta a retos como la inestabilidad política y las diferencias culturales, las cuales pueden dificultar la integración política y las negociaciones.
Otros obstáculos son las cuestiones logísticas, como la distancia y las barreras lingüísticas, que afectan a la comunicación y la eficacia. Para superar estos retos, la planificación estratégica y el respeto mutuo son cruciales.
Las iniciativas deben abarcar programas de intercambio lingüístico y cultural con el objetivo de fomentar el entendimiento y la confianza, junto a diálogos diplomáticos periódicos y acuerdos bilaterales para abordar las diferencias políticas. Todo esto permitirá a Türkiye y América Latina progresar en su asociación.