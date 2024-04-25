En un contexto global cada vez más multipolar, Türkiye y América Latina están reforzando sus vínculos, trascendiendo las tradicionales esferas de influencia. A través del incremento de su presencia diplomática y económica en América Latina, Türkiye está fomentando inversiones significativas y la cooperación en áreas como desarrollo tecnológico y cultura.

A medida que las alianzas globales tradicionales evolucionan, ¿puede el fortalecimiento de los lazos entre Türkiye y América Latina crear una nueva frontera en las relaciones internacionales?

La profundización de los vínculos estratégicos entre ambos trasciende la diplomacia tradicional y allana el camino para una asociación transformadora que podría remodelar la dinámica del comercio mundial, los intercambios culturales y la influencia geopolítica colectiva.

En este sentido, existe una oportunidad única para que ambas partes diversifiquen sus asociaciones y creen sinergias que promuevan el desarrollo sostenible y el entendimiento intercultural, especialmente en un momento en el que tanto Türkiye como América Latina buscan alternativas a sus esferas de influencia tradicionales.

Una larga relación que se fortalece

Las relaciones de Türkiye con Latinoamérica comenzaron a finales del siglo XIX. Desde la década de 1860 hasta el final de la Primera Guerra Mundial se produjeron distintas oleadas migratorias del Imperio Otomano a Latinoamérica.

A estos inmigrantes, principalmente árabes, se les llamaba "Los Turcos" por tener pasaportes otomanos. Durante esta época también se establecieron relaciones diplomáticas y consulares entre el Imperio Otomano y varias naciones Argentina, Brasil y Chile.

Hoy en día, la diáspora, conocida como "Los Turcos", constituye un vínculo emocional y clave para cimentar los lazos entre Türkiye y América Latina. Entre ellos el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, ha realizado importantes contribuciones mundiales en diversos campos como la cultura, la ciencia, el deporte y las artes.

Entre las figuras más destacadas figuran la cantante colombiana Shakira, la actriz Salma Hayek, el multimillonario Carlos Slim, los escritores brasileños Raduan Nassar y Milton Hatoum, y el actor argentino Ricardo Darín.

Históricamente, las interacciones diplomáticas y económicas entre estas regiones han sido limitadas, pues a menudo las han eclipsado sus respectivos compromisos con socios más tradicionales como Estados Unidos y la Unión Europea.

No obstante, recientemente ha ocurrido un cambio notable: Türkiye ha ampliado su presencia diplomática en América Latina, estableciendo embajadas y fomentando diálogos que se extienden desde México hasta Argentina. En 2002, Türkiye sólo contaba con 6 embajadas en América Latina, mientras que ahora este número aumentó a 18 embajadas.

Así crecen las inversiones de Türkiye en América Latina

En términos económicos, el volumen de intercambios ha pasado de 1.000 millones de dólares a principios de la década de 2000 a 18.000 millones en la actualidad. Este crecimiento destacado nos muestra la profundización de los lazos económicos y el potencial para una mayor colaboración entre las regiones.

Además, las inversiones turcas crecen en América Latina: más de 25 empresas operan en la región, principalmente en los sectores del automóvil, la minería y el transporte. En la actualidad, Kordsa, filial de Sabanci Holding, figura en la "Lista de los mejores empleadores" de Brasil.

En la misma línea, Turkish Airlines está presente en en un total de 7 países de la región, destacando Argentina, Brasil y México como sus principales destinos; Yildirim Holding es uno de los mayores inversores turcos en la región en los proyectos de megaminería y puertos en Colombia, y el productor de avellanas Balsu Gida está desarrollando una inversión a largo plazo en Chile.

Por su parte, Aselsan, la mayor y más importante empresa en la industria de defensa de Turquía con un papel fundamental en el país, siendo ,inauguró recientemente su primera oficina comercial en Chile.

La presencia de Aselsan en la región es un buen indicador de una asociación beneficiosa para ambas partes al impulsar la innovación y los avances tecnológicos en sistemas y soluciones de defensa.