Desde muy joven, el argentino Gustavo Calvet comenzó a expresarse artísticamente a través de dibujos y pinturas, inspirándose en el cine y la música. Pero no fue hasta varios años después que el artista oriundo de Buenos Aires incursionó en el mundo del arte.

Calvet cuenta que, a sus 20 años, mientras aún era estudiante de Comunicación Social, asistió a una charla en el departamento de Historia del Arte de su universidad, donde el artista Patricio Larrambebere destacó el papel que el arte puede desempeñar en la investigación de problemas sociopolíticos.

Este evento se expusieron una serie de obras que exploraban la decadencia de Argentina durante el gobierno neoliberal de los años noventa. En ese entonces, el ex presidente Carlos Menem introdujo reformas económicas en gran escala, privatizando servicios públicos y atando el valor del peso argentino al dólar estadounidense. La inversión extranjera redujo la inflación y aumentó la producción, pero condujo al desempleo masivo.

Calvet recuerda cómo este tumultuoso periodo llevó a la industria y las fábricas del país a la "extinción". La nación latinoamericana pasó a experimentar su peor impago en la historia y alrededor de 5.2 millones de personas quedaron sumidas en la pobreza.

"Ese fue un punto de inflexión para mí", afirma Calvet en diálogo con TRT World y relata que esta experiencia, que tuvo lugar antes de que comenzara a producir sus primeras obras, lo ayudó a reflexionar sobre el rol que el arte puede desempeñar en la visibilización de problemas sociales.

Así fue que su primera serie de pinturas exploró aspectos descuidados del paisaje y la identidad en torno a su hogar en Moreno, en las afueras de Buenos Aires. Luego, su siguiente trabajo, “Interiormente”, incluyó elementos metafísicos y reflexivos, más en línea con el surrealismo.

"Algunas obras contenían mensajes tales como la desigualdad de clase y la pobreza generada por el sistema capitalista, basado en las acciones repetidas de gobiernos a merced de la clase burguesa", detalla el artista.

Hoy en día, se ve a sí mismo como un artista que trabaja a partir del "bricolaje", es decir, que depende de los recursos que encuentre disponibles para sus proyectos.

"Indago en diferentes formas de expresarme: esencialmente es una búsqueda donde el mensaje (y) el contenido importan más que la forma o el estilo", detalla Calvet y añade que, a veces, esto implica explorar estilos artísticos contradictorios, con el fin de lograr transmitir mayor emotividad. El artista asegura que esto conduce a un mensaje "más directo" en sus obras.

Asimismo, durante los últimos tres años Calvet ha vinculado su obra artística con su activismo, convirtiéndose en miembro del partido político argentino Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Denunciar el genocidio

El MST tiene presencia en toda la Argentina y se ha solidarizado con la lucha de los palestinos ante la ocupación israelí.

Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, Israel ha lanzado una invasión terrestre y una campaña de bombardeos indiscriminados a través de las cuáles asesinó a más de treinta mil palestinos.

En este marco, Calvet afirma que, tanto él como otros miembros del partido, están "en plena solidaridad" con los palestinos en Gaza. El MST, junto a varias organizaciones y movimientos sociales, se ha manifestado en las calles de Buenos Aires para denunciar la situación, marchando hacia el Congreso con una gran bandera palestina.

Mientras subraya la naturaleza imperialista del sionismo, el artista afirma que no es una guerra, tal como muchos medios de comunicación convencionales intentan retratarla: en cambio, el artista la denomina "genocidio de mujeres y niños".

Asimismo, afirma que, durante las elecciones presidenciales, muchos argentinos se vieron influenciados por la representación mediática de los acontecimientos en Gaza y por las declaraciones del presidente de extrema derecha, Javier Milei. Recientemente, el líder argentino consolidó su posición con viajes a Israel y Estados Unidos.

Calvet siente que la narrativa de los medios convencionales omite la realidad de la "ocupación" israelí de larga data. "Lo que está sucediendo es un genocidio y limpieza étnica por parte del Estado sionista de Israel, obviamente respaldado por potencias mundiales capitalistas-imperialistas que respaldan la ocupación y el terrorismo estatal", manifiesta.