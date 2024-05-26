Nassim Nicholas Taleb es un reconocido intelectual libanés y autor de libros como “El cisne negro” y “Antifrágil”.

Sus obras se han destacado por su aguda crítica a los sistemas políticos y económicos debido a su aversión a la incertidumbre, haciéndolos vulnerables a eventos inesperados.

Precisamente en su libro "Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden", Taleb presenta una estrategia heurística interesante: la Vía Negativa, la cual consiste en el arte de saber qué evitar.

Para ilustrar este concepto, relata una anécdota histórica. Cuando el papa le preguntó a Miguel Ángel cómo había tallado la famosa estatua de David, la respuesta del artista fue: "Simplemente le quito todo aquello que no sea David".

Este concepto resulta particularmente útil en la actualidad, cuando estamos bombardeados de consejos sobre lo que debemos hacer y no hacer en nuestras vidas.

Por ejemplo, nuestras librerías están repletas de libros de autoayuda que ofrecen formas simplificadas de cambiar nuestras existencias, y tal vez el ejercicio de sabiduría podría consistir en evitar la lectura de estos libros.

Adición por sustracción

Taleb nos explica que el conocimiento puede crecer más por sustracción que por adición. Es decir, es tan importante leer lo correcto como evitar lo dañino.

Para distinguir qué puede ser beneficioso, Taleb nos explica que podemos suponer que lo viejo es superior a lo nuevo. Si algo ha sobrevivido varias generaciones sin que se haya probado que es erróneo, esto se debe a que tiene un valor y una finalidad que el tiempo ha permitido evidenciar.

Según Taleb, cuanto más prolongada haya sido la supervivencia de una tecnología, mayor será el período que podemos esperar que continúe existiendo.

Por ejemplo, si la "Odisea" de Homero ha sido un libro relevante durante más de 28 siglos, puedo esperar que las aventuras de Ulises sigan teniendo un impacto cultural por otros 28 siglos más.

Es decir, la esperanza de vida de un elemento es proporcional a la duración de su vida pasada.

Sin embargo, el último bestseller de autoayuda que ha estado en boca de todos durante los últimos dos años tiene muchas menos probabilidades de alcanzar la inmortalidad de Homero.