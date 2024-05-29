EUROPA
4 MIN DE LECTURA
La extrema derecha continúa apoyando a Israel: Abascal visita a Netanyahu
Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, se reunió con Benjamín Netanyahu y le expresó su apoyo para continuar el ataque en Gaza, a pesar de que la CIJ le ha ordenado detener su ofensiva.
La extrema derecha continúa apoyando a Israel: Abascal visita a Netanyahu
Santiago Abascal, presidente del partido español Vox, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. / Foto cortesía Vox_es / Others
29 de mayo de 2024

Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha de España, Vox, se reunió este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. El viaje sucede dos días después de la matanza causada por los ataques israelíes a un campamento de refugiados en Rafah, en el sur de Gaza.

Durante la reunión, Abascal ha transmitido el apoyo de su partido al primer ministro israelí, elogiando la “firmeza de Israel y su pueblo ante la agresión y las masivas presiones de los enemigos de Occidente, pero también de supuestos aliados que quieren dejarlo inerme ante la ofensiva terrorista”.

El viaje de Abascal ha tenido lugar cinco días después de que la Corte Internacional de Justicia, el mayor tribunal de la ONU, emitiera un fallo ordenando a Israel que detuviera inmediatamente el ataque sobre Rafah, a lo que este ha hecho caso omiso.

Netanyahu, por su parte, ha elogiado la defensa de Israel que está llevando a cabo el partido de Abascal como “ejemplar”, según comunicó Vox.

Este es el segundo viaje que hace el presidente del partido de extrema derecha a Israel desde que comenzó el asedio sobre Gaza.

Rechazo al reconocimiento del estado Palestino

El martes 28 de mayo España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado de Palestina en un movimiento coordinado oficial. Según Sánchez, este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo de Palestina.

Recomendados

El presidente también mencionó la necesidad de apoyar la solución de dos Estados como forma de conseguir una paz duradera entre palestinos e israelíes. España se suma a otros 144, de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que reconocen Palestina.

A pesar de esto, Abascal transmitió a Netanyahu su intención de “revocar” el reconocimiento a Palestina si llega al gobierno.

En un barómetro publicado por el Real Instituto Elcano se muestra que el 78% de la población española apoya la decisión de Pedro Sánchez de reconocer al estado Palestino.

La extrema derecha, las elecciones europeas e Israel

Entre el 6 y el 9 de junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo, en las que Vox participa. Este partido se suma a otros de extrema derecha en Europa, como el dirigido por Le Pen, en Francia y por Meloni, en Italia, buscando aumentar sus cuotas de representación y poder.

Por su parte, el Likud, partido del primer ministro israelí, es aliado del bloque Europeos Conservadores y Reformistas (ECR), que reúne a varios partidos de extrema derecha europea en el parlamento, entre ellos, Vox.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa