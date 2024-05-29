Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha de España, Vox, se reunió este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. El viaje sucede dos días después de la matanza causada por los ataques israelíes a un campamento de refugiados en Rafah, en el sur de Gaza.

Durante la reunión, Abascal ha transmitido el apoyo de su partido al primer ministro israelí, elogiando la “firmeza de Israel y su pueblo ante la agresión y las masivas presiones de los enemigos de Occidente, pero también de supuestos aliados que quieren dejarlo inerme ante la ofensiva terrorista”.

El viaje de Abascal ha tenido lugar cinco días después de que la Corte Internacional de Justicia, el mayor tribunal de la ONU, emitiera un fallo ordenando a Israel que detuviera inmediatamente el ataque sobre Rafah, a lo que este ha hecho caso omiso.

Netanyahu, por su parte, ha elogiado la defensa de Israel que está llevando a cabo el partido de Abascal como “ejemplar”, según comunicó Vox.

Este es el segundo viaje que hace el presidente del partido de extrema derecha a Israel desde que comenzó el asedio sobre Gaza.

Rechazo al reconocimiento del estado Palestino

El martes 28 de mayo España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado de Palestina en un movimiento coordinado oficial. Según Sánchez, este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo de Palestina.