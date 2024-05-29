Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha de España, Vox, se reunió este martes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. El viaje sucede dos días después de la matanza causada por los ataques israelíes a un campamento de refugiados en Rafah, en el sur de Gaza.
Durante la reunión, Abascal ha transmitido el apoyo de su partido al primer ministro israelí, elogiando la “firmeza de Israel y su pueblo ante la agresión y las masivas presiones de los enemigos de Occidente, pero también de supuestos aliados que quieren dejarlo inerme ante la ofensiva terrorista”.
El viaje de Abascal ha tenido lugar cinco días después de que la Corte Internacional de Justicia, el mayor tribunal de la ONU, emitiera un fallo ordenando a Israel que detuviera inmediatamente el ataque sobre Rafah, a lo que este ha hecho caso omiso.
Netanyahu, por su parte, ha elogiado la defensa de Israel que está llevando a cabo el partido de Abascal como “ejemplar”, según comunicó Vox.
Este es el segundo viaje que hace el presidente del partido de extrema derecha a Israel desde que comenzó el asedio sobre Gaza.
Rechazo al reconocimiento del estado Palestino
El martes 28 de mayo España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado de Palestina en un movimiento coordinado oficial. Según Sánchez, este reconocimiento es una "necesidad" para "lograr la paz" entre israelíes y palestinos, además de ser "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo de Palestina.
El presidente también mencionó la necesidad de apoyar la solución de dos Estados como forma de conseguir una paz duradera entre palestinos e israelíes. España se suma a otros 144, de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que reconocen Palestina.
A pesar de esto, Abascal transmitió a Netanyahu su intención de “revocar” el reconocimiento a Palestina si llega al gobierno.
En un barómetro publicado por el Real Instituto Elcano se muestra que el 78% de la población española apoya la decisión de Pedro Sánchez de reconocer al estado Palestino.
La extrema derecha, las elecciones europeas e Israel
Entre el 6 y el 9 de junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo, en las que Vox participa. Este partido se suma a otros de extrema derecha en Europa, como el dirigido por Le Pen, en Francia y por Meloni, en Italia, buscando aumentar sus cuotas de representación y poder.
Por su parte, el Likud, partido del primer ministro israelí, es aliado del bloque Europeos Conservadores y Reformistas (ECR), que reúne a varios partidos de extrema derecha europea en el parlamento, entre ellos, Vox.