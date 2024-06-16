Más de 241 millones de estadounidenses usan el inglés como lengua principal, de un total de casi 332,5 millones de habitantes. Sin embargo, este no es el idioma oficial del país norteamericano.

Tampoco lo es el español, segunda lengua más hablada; ni el chino, tagalo, vietnamita o árabe, que son los otros idiomas más utilizados según el censo.

La razón es simple: Estados Unidos no tiene un idioma oficial a nivel nacional.

En un país donde sus habitantes se comunican en más de 350 lenguas (incluidas algunas nativas como el navajo, cherokee, hopi o apache), la oficialidad de los idiomas viene determinada por los estados, no por el Gobierno federal.

Y es que debido a que no hay ninguna ley que afecte a todo el territorio en cuestiones de idioma y a que la Constitución tampoco lo contempla, los estados son los encargados de regular esta cuestión.

En la actualidad, de los 50 estados del país solo 31 tienen como idioma oficial el inglés.

En algunos de estos hay otras lenguas cooficiales, como ocurre en Puerto Rico con el español, en Hawai con el hawaiano o en Dakota del Sur con algunas lenguas nativas. En el caso de estas últimas, el 65% de sus hablantes se encuentran en los estados de Alaska, Arizona, y Nuevo México.

El hecho de que Estados Unidos sea un país tremendamente diverso y especialmente apegado al concepto de “libertad”, explica que a día de hoy todavía no exista un mismo idioma oficial en todos los estados.

En este sentido, la asociación Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) cree que algo así iría en contra de la libertad de expresión, en contra del derecho de hablar y aprender en la lengua que cada uno elija, y cerraría el acceso del Gobierno a las minorías lingüísticas.

‘English only’

Desde principios de los años 80 hay un movimiento llamado Official English que aboga por dar reconocimiento oficial al inglés, a través de una ley promulgada por el Congreso.

En los últimos años, esta iniciativa ha cobrado más fuerza, especialmente entre segmentos de población que ven amenazada la supervivencia de esta lengua en sus respectivos estados.

Si bien es cierto que el español cuenta en la actualidad con 50 millones de hispanohablantes y estados como Nuevo México traducen su legislación a esta lengua, en la actualidad el castellano solo es oficial en el estado libre asociado de Puerto Rico.

Estados Unidos es un país que desde su formación ha sido un territorio multilingüe, al igual que ahora, y con un 95% de la población que tiene un conocimiento adecuado del inglés, este idioma sigue siendo la herramienta vehicular entre la población.

De hecho, aunque el número de personas que habla en su casa un idioma distinto al inglés casi se ha triplicado entre 1980 y 2019 (de 23.1 millones a 67.8 millones), el número de personas que solo habla inglés también ha aumentado, pasando de 187.2 millones en 1980 a 241 millones, en 2019.

El caso de Puerto Rico

En el estado libre asociado de Puerto Rico el inglés y el español son lenguas cooficiales desde 1902 (con un breve lapso de excepción, desde 1991 hasta 1993, cuando se decretó el español como única lengua oficial).