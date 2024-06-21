La decisión de Israel de cerrar el centro de detención Sde Teiman, usualmente comparado con la prisión de la Bahía de Guantánamo, tiene como objetivo evadir la rendición de cuentas y ocultar las pruebas de los terribles abusos cometidos contra los detenidos palestinos.

El gobierno israelí anunció el pasado 11 de junio el cierre gradual de este centro, ubicado en el desierto de Negev y administrado por militares, luego de que varios medios de comunicación publicaran relatos desgarradores de torturas y violaciones de derechos humanos que ocurrieron en sus instalaciones.

La difusión de estos relatos aumentó la presión sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ya acumula varias acusaciones de llevar a cabo una “guerra genocida” contra los palestinos desde el 7 de octubre.

Organizaciones israelíes de derechos humanos, incluida la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, presentaron el pasado 23 de mayo una petición ante la Corte Suprema israelí exigiendo respuestas sobre la condición de los reclusos en este centro. Pidieron también el cierre de las instalaciones debido a las condiciones inhumanas y los maltratos que violaban tanto el derecho israelí como el internacional.

En este marco, el gobierno israelí dijo que para finales de junio todos los detenidos serán reubicados en otras prisiones dentro de Israel o liberados en Gaza.

Sin embargo, grupos de derechos humanos dicen que la decisión del gobierno israelí tiene como objetivo eludir las demandas de transparencia y rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los detenidos.

También ven esta medida como un intento de ocultar pruebas que podrían ser descubiertas mediante una investigación exhaustiva.

"La ocupación israelí quizás piense que al transferir a los detenidos de Sde Teiman a otras prisiones se librará de la responsabilidad de sus crímenes", explicó Abdullah Al Zaghari, director de la Sociedad de Prisioneros Palestinos. "Sin embargo, no será así", afirmó Al Zaghari a TRT World.

Asimismo, Al Zaghari señaló que, a partir de los testimonios de los exdetenidos, la comunidad internacional ahora es consciente de que se cometieron “crímenes graves” en Sde Teiman.

“Entonces, si efectivamente lo han cerrado y ya no hay detenidos palestinos allí, esto sólo ratifica que la ocupación israelí cometió crímenes de lesa humanidad y crímenes médicos contra los detenidos allí y ahora busca encubrirlos”, añade.

Un campo de concentración en medio del desierto

Sde Teiman, que originalmente era una base militar ubicada a 30 kilómetros del muro de Gaza, se convirtió en un centro de detención similar a un campo de concentración durante la ofensiva israelí sobre Gaza.

Allí mantuvo cautivos a muchos de los palestinos que fueron detenidos arbitrariamente en sus hogares.

El gobierno israelí notificó al Tribunal que, de los 700 palestinos detenidos, 500 ya han sido trasladados a las prisiones militares de Ofer y Ktzi'ot. Se desconoce la situación actual de los otros 200 cautivos.

En este sentido, Milena Ansari, investigadora de Human Rights Watch (“Observatorio de Derechos Humanos”) especializada en Israel y Palestina, explica a TRT World que la detención y el traslado de palestinos a prisiones dentro de Israel violan el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de detener a personas protegidas fuera del territorio ocupado.

"Esto también puede equivaler al crimen de guerra de deportación y traslado forzoso", indica Ansari.

A finales de mayo, el ejército israelí anunció que formaría un comité asesor, a cargo de su jefe, Herzi Halevi, para examinar las condiciones de los detenidos en las prisiones controladas por militares.

El 3 de junio, un periódico israelí informó que la policía militar había iniciado 48 investigaciones penales, en su mayoría relacionadas con la muerte de detenidos, incluidos 36 palestinos que murieron en Sde Teiman y dos detenidos de Gaza que murieron cuando eran trasladados al centro.