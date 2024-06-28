En medio del caluroso y sofocante verano de Gaza, un grupo de niñas y mujeres se dirigen a una mezquita improvisada con tiendas de campaña en Deir Al Balah, al lado de calles inundadas de aguas residuales y repletas de ruinas causadas por los bombardeos israelíes.

El pasado 4 de junio, esta mezquita fue testigo de un acontecimiento significativo: seis mujeres recitaron el Corán completo y de memoria en una sola sesión. Shaymaa Abualatta, de veinte años, decidió documentar el acontecimiento.

"Cuando las niñas terminaron de recitar, todas lloramos y agradecimos a Alá por esta gran bendición", dice Shaymaa. “Me sentí increíblemente agradecida de ver a personas que tenían el Corán en sus corazones, especialmente durante estos tiempos tan difíciles”.

Antes de la guerra, Shaymaa estudiaba tercer año de ingeniería informática en la Universidad Islámica de Gaza. Su vida giraba en torno a la universidad, el barrio y la familia. Sin embargo, la guerra lo ha destruido todo.

Shaymaa vivía con su familia en Sheyahía, uno de los barrios más grandes de Gaza. Su casa fue destruida por bombardeos y ataques aéreos israelíes, y su familia tuvo que ser evacuada. Pudieron llevarse solamente una bolsa con pertenencias.

Shaymaa dice que se habían desplazado tantas veces que perdió la cuenta, pero recuerda tres ocasiones en las que sobrevivió a experiencias cercanas a la muerte durante ataques aéreos, algunos de los cuales impactaron cerca y rompieron sus ventanas.

Después de llegar a Deir Al Balah, en el centro de Gaza, y vivir durante más de seis meses en campamentos de tiendas superpoblados y montados de forma improvisada, sin acceso a electricidad, agua potable ni protección contra el calor extremo, Shaymaa, su familia y otras personas en el campamento sintieron que "tenían que hacer algo para mantener su cordura".

“Necesitábamos recuperar algo de la esencia de nuestras vidas anteriores. Nuestra rutina se convirtió en ataques aéreos, bombardeos y duelo por la pérdida de seres queridos”, expresa. Shaymaa perdió a 70 miembros de su familia, entre ellos su abuela, primos y tíos.

Una mezquita para todos

En el proceso de la búsqueda de algo de normalidad, Shaymaa y otros en el campamento primero se dedicaron a estudiar y enseñar a los niños.

“Pero algo que nos dio mucha fuerza fue el Corán, por eso volvimos a él”, indica.

Inicialmente se reunieron en la tienda de Shaymaa, pero a medida que más personas se unieron a su círculo o Halaqa (una reunión religiosa para estudiar el islam y el Corán) necesitaron un espacio más grande. Fue entonces cuando surgió la idea de construir una mezquita con tiendas de campaña.

Su tía, Jadiya, que también es su profesora de Corán, pidió financiación a organizaciones y, a finales de febrero, pudieron construir una tienda de campaña dedicada a las oraciones y la recitación del Corán. La denominaron “Salón de Oración del Círculo de la Buena Palabra”.

La mezquita de la tienda de campaña tiene capacidad para hombres y mujeres de todas las edades, desde niños de tres años hasta personas mayores de entre 70 y 80 años. Las sesiones de mujeres se llevan a cabo los martes y jueves desde las 10:00 a. m. hasta el llamado a la oración del mediodía alrededor de las 12:30 p. m., donde alrededor de 100 estudiantes se reúnen para memorizar y recitar el Corán.

Shaymaa añade que algunas personas llevaban mucho tiempo en el proceso de memorización del Corán, pero muchas otras comenzaron a hacerlo durante la guerra.

“Lo que nos motiva es la idea de que podemos morir en cualquier momento. Queremos que lo último que hagamos sea encontrarnos con Alá teniendo el Corán en nuestro corazón”, afirmó.