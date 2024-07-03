“Estuve en Lo Pagán hace un tiempo”, comenta un taxista madrileño a TRT Español. En verano, la costa mediterránea se abarrota de visitantes, muchos de ellos procedentes de la capital del país, que buscan disfrutar del turismo de sol y playa.

El municipio de Lo Pagán se encuentra en el sudeste de la Península Ibérica, en el litoral del Mar Menor, un ecosistema único situado dentro de la Región de Murcia. “Me bañé porque mi mujer se quería bañar y no pude decir que no. Pero…”, continúa el hombre.

Relacionado La lucha del sudeste español contra la desertificación

La frase queda en el aire, pero su significado es, de sobra, conocido por todos: hace muchos años que no es agradable bañarse en el Mar Menor, debido a su degradación ecológica.

En octubre de 2019, tras unos episodios de fuertes lluvias en el sudeste español, una imagen dio la vuelta al mundo.

La orilla de esta laguna salada amaneció repleta de peces muertos, un fenómeno conocido como anoxia, la fase final de un largo proceso de degradación, que culmina cuando la vegetación del fondo marino deja de realizar la fotosíntesis, agotando el oxígeno.

El origen del fenómeno es la proliferación de algas, provocada por un exceso de nutrientes que llegan al Mar Menor a través de los vertidos agrícolas que provienen del Campo de Cartagena.

Esta lamentable imagen de fauna marina sin vida, apelotonada a orillas de la playa, volvió a repetirse en agosto de 2021, cuando se dio un nuevo episodio de mortandad de peces.

La anoxia marcó un antes y un después. “Ahí es cuando la gente cambia y empiezan las manifestaciones masivas”, señala a TRT Español Ramón Pagán, químico y portavoz de Pacto Por el Mar Menor, una asociación ciudadana cuyo objetivo es encontrar soluciones al problema de contaminación de la laguna desde una base científica.

60.000 personas clamaron en la ciudad de Cartagena debido a la anoxia y al estado de la laguna en 2019. 70.000 lo volvieron a hacer en Murcia tres años después, cuando el fenómeno se repitió.

El Mar Menor se estaba muriendo y la sociedad murciana ya no podía mirar hacia otro lado.

El Mar Menor hace historia

Precisamente en 2019, un grupo de alumnos de cuarto curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU) disertaba sobre una posible vía para dotar de derechos al ecosistema del Mar Menor.

Detrás de la idea, la profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la UMU, Teresa Vicente, principal impulsora de una iniciativa legislativa popular (ILP) que, apenas tres años más tarde, lograría hacer historia, convirtiendo a la laguna en el primer ecosistema europeo dotado de personalidad jurídica.

Vicente, natural de la ciudad de Lorca, llevaba desde los años ochenta estudiando una manera de dotar de derechos a los ecosistemas. “Mi tesis doctoral ya fue sobre la justicia ecológica como nuevo paradigma del que pudieran emanar una nueva generación de derechos que blindasen a la naturaleza”, cuenta a TRT Español.

El primer intento de poner en marcha la ILP del Mar Menor se ahogó en la Asamblea Regional murciana, un órgano que creyó que no tenía competencias suficientes para dotar de derechos a un ecosistema.

La segunda vía, estatal, requería medio millón de firmas para llevar la iniciativa al Congreso de los Diputados. Se obtuvieron más de 600.000. “Pensaba que no lo íbamos a conseguir”, reconoce Eduardo Salazar, jurista especializado en derecho ambiental y también profesor de la UMU, que participó en todo el proceso. “Teresa decía que sí, que había que creer en el movimiento”, añade.

Antonio, un ingeniero de Murcia, firmó la petición, tal y como cuenta a TRT Español: “Lo que esperaba de la ILP es que el Mar Menor tuviera más protección y que la gente pensara más en su futuro, en vez de en su explotación”.

Su mujer, Teresa, maestra de infantil y también murciana, coincide: “Pensé que darle entidad jurídica al Mar Menor podría hacer que se protegiese mejor, ya que los políticos y los empresarios estaban comerciando con él”.

Relacionado El guardián del agua en Perú: así combate un hombre la crisis climática

Un movimiento ciudadano sin precedentes