Una pasión que tiene un impacto económico enorme y que en la temporada pasada dejó unos ingresos de más de diez mil millones de dólares a las franquicias que componen la asociación.
Pero la NBA, más allá de ser una máquina de hacer dinero, supone la celebración de un gran espectáculo deportivo que hace llegar a distintos rincones del mundo la emoción que genera el baloncesto, crea miles de puestos de trabajo, fomenta la innovación tecnológica y alimenta la economía de los negocios, grandes y pequeños, que se sitúan en las ciudades que albergan a los equipos más destacados.
Figuras como Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Larry Bird son iconos de un deporte que ha experimentado un enorme crecimiento de popularidad y ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas, hasta convertirse en lo que es ahora.
Millones de seguidores en todo el planeta ajustan sus horarios para asistir a la retransmisión de unos partidos que, cada vez más a menudo, cuentan con la participación de jugadores de numerosas nacionalidades, incluidos los de origen hispano.
Pioneros
Si bien Fernando Martín fue el primer jugador español en cruzar el Atlántico para jugar en la NBA, en 1986, este fue solo el inicio para que en los últimos años hicieran historia los hermanos Gasol y llegaran otros jugadores como Jose Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio o los Hernangómez, entre otros.
A nivel latinoamericano, Butch Lee (de origen puertorriqueño) es considerado el primer jugador con raíces hispanas en participar en este torneo, al debutar en 1978 con los Atlanta Hawks, llegando a ganar el campeonato en 1980 con Los Angeles Lakers.
A este se han sumado a lo largo de los años, y como prueba de la internacionalización de este deporte, los argentinos Manu Ginobili y Luis Scola o el dominicano Al Horford, entre otros.
Este año Horford (Boston Celtics) sigue siendo uno de los jugadores que encabeza la representación dominicana junto con Chris Duarte (Sacramento Kings) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), aparte del descendiente de mexicanos Jaime Márquez Jr (Miami Heat).
Evolución
La competición del llamado “mejor baloncesto del mundo”, sin embargo, no fue en sus inicios (1946) como la conocemos ahora. Por entonces contaba solo con 11 equipos, no respondía siquiera al nombre de NBA y por supuesto no existía la línea exterior para el lanzamiento de tres puntos.
Tampoco los ingresos de los jugadores eran ni parecidos a los actuales y la mayoría de los jugadores eran de raza blanca.
A partir de la década de los 50 se empieza a romper la barrera racial con la elección de Chuck Cooper, por parte de los Celtics, como el primer afroamericano en ser seleccionado para jugar en un equipo de NBA.
Pero fue en 1984, momento de la aparición de Michael Jordan, cuando se dispara el interés por esta liga. En 1989 el número de equipos aumenta a 27 y, durante la década de los 90, los Bulls y Jordan ganan seis anillos.
A nivel internacional, en 1992 llegan los Juegos Olímpicos de Barcelona y el Dream Team estadounidense encandila al mundo entero con estrellas como Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Scottie Pippen, Charles Barkley o John Stockton.
Es a partir de entonces cuando un elevado número de jugadores de altísimo nivel comienza a llegar a Estados Unidos, desde diferentes países, dando lugar a la situación actual de la NBA, con baloncestistas provenientes de 35 naciones y una comercialización del merchandising que llega a 10.000 tiendas en 100 países distintos.
Alcance global
El resultado de todo ello ha sido “la mejor liga del mundo”, como la denomina el actual seleccionador de baloncesto de Canadá, el español Jordi Fernández, que además ejerce como primer ayudante de Mike Brown, el entrenador de los Sacramento Kings.
Fernández cuenta a TRT Español las causas del alcance global de la NBA, centradas en el hecho de que “tiene los mejores jugadores del mundo y además lo vende muy bien”.
A ello contribuye que es un torneo “en el que se juegan más minutos, se tienen más posesiones y el ritmo es más rápido en comparación con la Euroliga, aunque esta competición tiene un nivel de juego muy alto del que nosotros también aprendemos”, dice Fernández al respecto de la competición de clubes de baloncesto más importante de Europa.
Sobre la “generación dorada de jugadores españoles que marcaron una época” y acabaron jugando en la liga estadounidense, Fernández señala que “sigue habiendo baloncestistas muy buenos aunque aún es pronto para saber si alcanzarán el nivel de Calderón o los Gasol”.
España no cuenta en estos momentos con una representación en NBA tan nutrida como en años anteriores pero hay jugadores que siguen abriéndose camino en Estados Unidos.
Es el caso del ala-pivot Santi Aldama, que lleva ya tres temporadas en NBA y juega actualmente en los Memphis Grizzlies; Aday Mara, que fichó el pasado verano por UCLA para seguir formándose en el baloncesto universitario o Izam Almansa y Juan Núñez, que podrían optar para el próximo draft de la competición estadounidense.
El resultado es una imparable internacionalización de la NBA a todos los niveles, lo que ha provocado que esta liga de baloncesto sea una de las competiciones con mayor seguimiento en todo el mundo, incluso desde Asia y África.
Estos dos continentes, además de aportar millones de espectadores, dotan el torneo cada vez más a menudo de talentosos jugadores.
Y es que la marca NBA ha sobrepasado el plano deportivo y se ha convertido en un elemento fundamental de la industria del entretenimiento mundial, midiendo una parte importante de su valor por el alcance global mediático.
No es de extrañar que el portal web NBA.com reciba mas de 26 millones de visitas al día, la mitad de ellas de fuera de Estados Unidos, a lo que ha ayudado la incorporación al negocio de estrategias comerciales como la incorporación de videojuegos, los servicios de emisión en video streaming y plataformas tecnológicas de redes sociales de amplio alcance como Facebook o YouTube.