Una pasión que tiene un impacto económico enorme y que en la temporada pasada dejó unos ingresos de más de diez mil millones de dólares a las franquicias que componen la asociación.

Pero la NBA, más allá de ser una máquina de hacer dinero, supone la celebración de un gran espectáculo deportivo que hace llegar a distintos rincones del mundo la emoción que genera el baloncesto, crea miles de puestos de trabajo, fomenta la innovación tecnológica y alimenta la economía de los negocios, grandes y pequeños, que se sitúan en las ciudades que albergan a los equipos más destacados.

Figuras como Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Larry Bird son iconos de un deporte que ha experimentado un enorme crecimiento de popularidad y ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas, hasta convertirse en lo que es ahora.

Millones de seguidores en todo el planeta ajustan sus horarios para asistir a la retransmisión de unos partidos que, cada vez más a menudo, cuentan con la participación de jugadores de numerosas nacionalidades, incluidos los de origen hispano.

Pioneros

Si bien Fernando Martín fue el primer jugador español en cruzar el Atlántico para jugar en la NBA, en 1986, este fue solo el inicio para que en los últimos años hicieran historia los hermanos Gasol y llegaran otros jugadores como Jose Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio o los Hernangómez, entre otros.

A nivel latinoamericano, Butch Lee (de origen puertorriqueño) es considerado el primer jugador con raíces hispanas en participar en este torneo, al debutar en 1978 con los Atlanta Hawks, llegando a ganar el campeonato en 1980 con Los Angeles Lakers.

A este se han sumado a lo largo de los años, y como prueba de la internacionalización de este deporte, los argentinos Manu Ginobili y Luis Scola o el dominicano Al Horford, entre otros.

Este año Horford (Boston Celtics) sigue siendo uno de los jugadores que encabeza la representación dominicana junto con Chris Duarte (Sacramento Kings) y Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), aparte del descendiente de mexicanos Jaime Márquez Jr (Miami Heat).

Evolución

La competición del llamado “mejor baloncesto del mundo”, sin embargo, no fue en sus inicios (1946) como la conocemos ahora. Por entonces contaba solo con 11 equipos, no respondía siquiera al nombre de NBA y por supuesto no existía la línea exterior para el lanzamiento de tres puntos.

Tampoco los ingresos de los jugadores eran ni parecidos a los actuales y la mayoría de los jugadores eran de raza blanca.

A partir de la década de los 50 se empieza a romper la barrera racial con la elección de Chuck Cooper, por parte de los Celtics, como el primer afroamericano en ser seleccionado para jugar en un equipo de NBA.

Pero fue en 1984, momento de la aparición de Michael Jordan, cuando se dispara el interés por esta liga. En 1989 el número de equipos aumenta a 27 y, durante la década de los 90, los Bulls y Jordan ganan seis anillos.