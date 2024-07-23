En mayo de este año, el rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, incendió las redes sociales con su emotiva canción "Bajo los escombros". En el video, Pérez tiene una kufiya puesta mientras aparece al lado de la cantante palestina Amal Murkus, y de una orquesta con artistas tocando el laúd y el qanun, instrumentos tradicionales de Oriente Medio.

"Sobrevivimo' con lo que queda en el diente, las heridas son los nuevos tatuaje'. Aguantamo' pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje", canta Pérez.

La letra de la canción habla de la destrucción que ha dejado el ejército israelí en Gaza, así como de la humanidad del pueblo palestino, víctima del genocidio en el que más de 39.000 personas han muerto en el enclave –la mayoría de ellos mujeres y niños– y más de 90.000 han resultado heridos.

Además, la colaboración puertorriqueña-palestina envía un mensaje contundente a los artistas de la música latina que se quedaron en silencio frente al genocidio, destacando que es el momento oportuno para levantar la voz y mostrar una solidaridad con Palestina.

No es una casualidad que entre todos los artistas de música latina haya sido Pérez, un simpatizante de la independencia de Puerto Rico, el más vocal a favor de la causa palestina.

Durante años, la independencia de Puerto Rico y la liberación de Palestina han estado unidas en la lucha contra el colonialismo, a pesar de tener contextos bastante diferentes.

Colonización y el movimiento nacionalista

Si bien las historias detrás de la colonización de Puerto Rico y la de Palestina son muy distintas, ambos pueblos han sido víctimas del colonialismo de las grandes potencias occidentales; en Palestina, el Reino Unido y los Estados Unidos, y en Puerto Rico, España y EE.UU.

En el caso de Palestina, durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña respaldó la colonización sionista de la región a través de la declaración Balfour. Esta declaración prometió que ese país apoyaría la fundación de un estado sionista en el mandato de Palestina, un territorio habitado por palestinos de diferentes religiones. Esencialmente apoyando a la colonización europea de Palestina y el desplazamiento del pueblo de sus tierras.

De manera similar, la soberanía de Puerto Rico pasó de España a Estados Unidos en 1898 después de la guerra hispano-estadounidense. El gobierno de EE.UU. no dio oportunidad de autodeterminación a los puertorriqueños como sí hicieron con los cubanos después de la guerra. En vez de ser un país independiente, Puerto Rico se convirtió en un territorio no incorporado de Estados Unidos. Con el transcurso de los años, esto implicó la pérdida de la representación y la autonomía que la isla tenía bajo la administración española.

Justo después de la guerra hispano-estadounidense, Puerto Rico sería dirigido por una administración militar, que eventualmente pasaría a un gobierno civil encabezado por un gobernador estadounidense no electo. No tan diferente a la colonización británica del mandato de Palestina, donde un alto comisonado británico no electo gobernaba al pueblo palestino.

Las limitaciones del poder político local, así como la imposición de una cultura extranjera y las dificultades económicas dieron lugar en la década de 1920 a un movimiento nacionalista que se opuso al colonialismo estadounidense y estuvo a favor de la independencia de Puerto Rico.

El Partido Nacionalista llegó a su auge en las décadas de 1930, 1940, y 1950, mientras también sufría una represión muy dura por parte de las autoridades coloniales, que incluyó masacres de civiles y el bombardeo del pueblo de Jayuya en 1950, que lo destruyó y dejó varios muertos. El bombardeo de Jayuya fue una de las dos veces en la historia que aviones de combate de EE.UU. atacaron suelo estadounidense.

Durante el auge del movimiento nacionalista, de manera muy parecida a Palestina, era ilegal mostrar la bandera puertorriqueña. Lo que justamente ha hecho que puertorriqueños y palestinos estén tan orgullosos de sus banderas que hoy simboliza su riqueza cultural e identidad nacional.

El Partido Nacionalista realizó acciones armadas públicas contra símbolos del colonialismo estadounidense, con incidentes destacados contra el presidente y el congreso en los 50s. Como consecuencia, este movimiento enfrentó represión y el encarcelamiento de su líder, Pedro Albizu Campos, junto con una reforma autonomista en la administración política llevó a la desaparición del movimiento al final de la década de 1950.

El colonialismo disfrazado

Después del establecimiento del Estado Libre Asociado en 1952, Puerto Rico recibió más autonomía y el independentismo pasó a ser una ideología minoritaria, aunque muchos artistas y académicos lo siguieron apoyando. Sin embargo, la autonomía no implicó que el colonialismo en sí hubiera acabado.

A pesar de la autonomía, según informes internacionales, algunas puertorriqueñas “fueron usadas como "conejillos de indias" por EE.UU. para probar la píldora anticonceptiva". El proceso fue justificado con argumentos racistas y colonialistas sobre la reproducción de la población puertorriqueña suponiendo que el país estaba en riesgo de sobrepoblación y que los pobres no deberían tener más hijos.

Justamente, esta es la misma lógica colonialista y racista que define cómo Israel ve la reproducción de la población palestina. El genocidio en Gaza ha afectado el crecimiento poblacional de los palestinos a través de la deprevación de servicios de salud y agua potable además de las tasas desporcionadas de mujeres y niños asesinados o lesinoados en ataques israelís.

Otra similitud entre Puerto Rico y Palestina es la ocupación militar.