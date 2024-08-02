América Latina entra en una nueva era de equilibrio ideológico marcada por elecciones recientes y futuras. Ya no es solo una cuestión de voto de castigo: desde el año pasado, se ha visto una tendencia hacia una mayor paridad política.

En este contexto, el papel de Türkiye en la región resulta crucial. A medida que surgen nuevos líderes en América Latina, se plantea la pregunta de ¿cómo puede Ankara, con su creciente influencia e intereses estratégicos, contribuir eficazmente a la evolución de esta dinámica?

En este sentido, abordamos los próximos cambios políticos en los países clave de América Latina y analizamos pasos concretos para que Türkiye incremente su compromiso estratégico con la región.

En América Latina, desde la reelección de Nayib Bukele en El Salvador hasta las elecciones cruciales en México y Venezuela, Türkiye tiene una oportunidad única para fortalecer sus lazos económicos y diplomáticos, fomentando asociaciones que promuevan la estabilidad y prosperidad de la región.

El Salvador - 4 de febrero de 2024

El Salvador reeligió al presidente Nayib Bukele con un abrumador 82,6% de los votos, un aumento significativo respecto a su primera elección en 2019.

La administración de Bukele se ha caracterizado por su postura agresiva para reducir la violencia de las pandillas e implementar reformas económicas, lo que ha atraído atención tanto nacional e internacional. Su partido Nuevas Ideas continúa dominando el panorama político, marginando a los partidos tradicionales.

Tras su victoria en las urnas en febrero, Bukele ha buscado impulsar varias iniciativas en El Salvador como la transformación digital y la mejora de la infraestructura digital, la actualización de los marcos regulatorios, la alfabetización digital y las medidas de ciberseguridad.

En este marco, Türkiye puede desempeñar un papel importante en el progreso de la infraestructura digital y de las plataformas digitales públicas de El Salvador.

La transformación digital de El Salvador se ve obstaculizada por la falta de conectividad internacional asequible, lo que restringe su acceso. Asimismo, Türkiye puede asistir invirtiendo y colaborando en proyectos que mejoren infraestructura digital, haciendo la conectividad más accesible.

Türkiye tiene una infraestructura de telecomunicaciones más desarrollada que El Salvador, con una importante red troncal de fibra que se extiende 437.000 km y llega a 32,2 millones de hogares. En cambio, El Salvador sólo cuenta con 1.200 km de red troncal de fibra y velocidades de Internet obsoletas, a menudo por debajo de los 100 Mbps. Esto podría implicar la colaboración en la construcción de redes de fibra óptica, el establecimiento de conexiones de internet más fuertes en todo el país y la provisión de orientación para facilitar los procesos de gobierno electrónico.

Relacionado Colombia, México y Brasil piden a Venezuela verificar resultado electoral

Panamá - 5 de mayo de 2024

José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales en Panamá, captando el 34,3% de los votos. Sucedió a Laurentino Cortizo, que no podía lanzarse a la reelección debido a los límites de mandato constitucional.

Mulino, exministro de seguridad, aprovechó la popularidad de su aliado, el expresidente Ricardo Martinelli, quien no pudo postularse debido a una sentencia de prisión.

La elección tuvo una participación histórica, con más del 77% de los votantes elegibles. La presidencia de Mulino comienza en medio de desafíos significativos, incluyendo el estancamiento económico, las secuelas de protestas masivas y una severa sequía que afecta al canal de Panamá.

Sus promesas de campaña incluían abordar el descontento económico, reducir la migración a través del tapón del Darién, selva fronteriza con Colombia donde pasa un gran flujo migratorio, y resolver los problemas legales de Martinelli.

Las consecuencias económicas del cierre de una polémica mina de cobre y una desaceleración del crecimiento complican aún más la agenda de su administración.

Para mejorar las relaciones económicas, Türkiye y Panamá han emprendido varias iniciativas específicas. Han firmado acuerdos para impulsar el comercio bilateral y el turismo, centrándose en medidas prácticas como el establecimiento de un mecanismo de consulta política para un diálogo intergubernamental regular.

Esta iniciativa entre ambos socios tiene como objetivo agilizar la colaboración y abordar los intereses económicos mutuos de manera eficiente.

La importancia de Panamá como centro de comercio regional y logística alienta a las empresas turcas a invertir en su creciente economía. Los acuerdos también buscan aprovechar la posición estratégica de Panamá como puerta de entrada clave a América Latina, facilitando el acceso al mercado para los productos y servicios turcos.

República Dominicana - 19 de mayo de 2024

El presidente Luis Abinader fue reelegido con el 58% de los votos, asegurándo su segundo mandato en el cargo.

Su administración se ha caracterizado por el crecimiento económico, una postura firme sobre la inmigración y los esfuerzos para combatir la corrupción. La victoria de Abinader refleja una fuerte aprobación pública, particularmente por su manejo de la economía y los problemas de migración desde Haití.