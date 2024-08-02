América Latina entra en una nueva era de equilibrio ideológico marcada por elecciones recientes y futuras. Ya no es solo una cuestión de voto de castigo: desde el año pasado, se ha visto una tendencia hacia una mayor paridad política.
En este contexto, el papel de Türkiye en la región resulta crucial. A medida que surgen nuevos líderes en América Latina, se plantea la pregunta de ¿cómo puede Ankara, con su creciente influencia e intereses estratégicos, contribuir eficazmente a la evolución de esta dinámica?
En este sentido, abordamos los próximos cambios políticos en los países clave de América Latina y analizamos pasos concretos para que Türkiye incremente su compromiso estratégico con la región.
En América Latina, desde la reelección de Nayib Bukele en El Salvador hasta las elecciones cruciales en México y Venezuela, Türkiye tiene una oportunidad única para fortalecer sus lazos económicos y diplomáticos, fomentando asociaciones que promuevan la estabilidad y prosperidad de la región.
El Salvador - 4 de febrero de 2024
El Salvador reeligió al presidente Nayib Bukele con un abrumador 82,6% de los votos, un aumento significativo respecto a su primera elección en 2019.
La administración de Bukele se ha caracterizado por su postura agresiva para reducir la violencia de las pandillas e implementar reformas económicas, lo que ha atraído atención tanto nacional e internacional. Su partido Nuevas Ideas continúa dominando el panorama político, marginando a los partidos tradicionales.
Tras su victoria en las urnas en febrero, Bukele ha buscado impulsar varias iniciativas en El Salvador como la transformación digital y la mejora de la infraestructura digital, la actualización de los marcos regulatorios, la alfabetización digital y las medidas de ciberseguridad.
En este marco, Türkiye puede desempeñar un papel importante en el progreso de la infraestructura digital y de las plataformas digitales públicas de El Salvador.
La transformación digital de El Salvador se ve obstaculizada por la falta de conectividad internacional asequible, lo que restringe su acceso. Asimismo, Türkiye puede asistir invirtiendo y colaborando en proyectos que mejoren infraestructura digital, haciendo la conectividad más accesible.
Türkiye tiene una infraestructura de telecomunicaciones más desarrollada que El Salvador, con una importante red troncal de fibra que se extiende 437.000 km y llega a 32,2 millones de hogares. En cambio, El Salvador sólo cuenta con 1.200 km de red troncal de fibra y velocidades de Internet obsoletas, a menudo por debajo de los 100 Mbps. Esto podría implicar la colaboración en la construcción de redes de fibra óptica, el establecimiento de conexiones de internet más fuertes en todo el país y la provisión de orientación para facilitar los procesos de gobierno electrónico.
Panamá - 5 de mayo de 2024
José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales en Panamá, captando el 34,3% de los votos. Sucedió a Laurentino Cortizo, que no podía lanzarse a la reelección debido a los límites de mandato constitucional.
Mulino, exministro de seguridad, aprovechó la popularidad de su aliado, el expresidente Ricardo Martinelli, quien no pudo postularse debido a una sentencia de prisión.
La elección tuvo una participación histórica, con más del 77% de los votantes elegibles. La presidencia de Mulino comienza en medio de desafíos significativos, incluyendo el estancamiento económico, las secuelas de protestas masivas y una severa sequía que afecta al canal de Panamá.
Sus promesas de campaña incluían abordar el descontento económico, reducir la migración a través del tapón del Darién, selva fronteriza con Colombia donde pasa un gran flujo migratorio, y resolver los problemas legales de Martinelli.
Las consecuencias económicas del cierre de una polémica mina de cobre y una desaceleración del crecimiento complican aún más la agenda de su administración.
Para mejorar las relaciones económicas, Türkiye y Panamá han emprendido varias iniciativas específicas. Han firmado acuerdos para impulsar el comercio bilateral y el turismo, centrándose en medidas prácticas como el establecimiento de un mecanismo de consulta política para un diálogo intergubernamental regular.
Esta iniciativa entre ambos socios tiene como objetivo agilizar la colaboración y abordar los intereses económicos mutuos de manera eficiente.
La importancia de Panamá como centro de comercio regional y logística alienta a las empresas turcas a invertir en su creciente economía. Los acuerdos también buscan aprovechar la posición estratégica de Panamá como puerta de entrada clave a América Latina, facilitando el acceso al mercado para los productos y servicios turcos.
República Dominicana - 19 de mayo de 2024
El presidente Luis Abinader fue reelegido con el 58% de los votos, asegurándo su segundo mandato en el cargo.
Su administración se ha caracterizado por el crecimiento económico, una postura firme sobre la inmigración y los esfuerzos para combatir la corrupción. La victoria de Abinader refleja una fuerte aprobación pública, particularmente por su manejo de la economía y los problemas de migración desde Haití.
Türkiye puede profundizar su compromiso con República Dominicana enfocándose en la transformación digital, el intercambio tecnológico y la cooperación en seguridad. Apoyando iniciativas que proporcionen acceso de banda ancha y de internet asequible a instituciones públicas y empresas, Türkiye puede ayudar a impulsar la economía digital.
Además, Türkiye puede facilitar acuerdos de transferencia de tecnología en fintech, tecnología digital que brinda servicios financieros y gobierno electrónico para mejorar la eficiencia administrativa y la transparencia.
Colaborar en medidas de seguridad, particularmente en la gestión fronteriza, puede fortalecer aún más los lazos bilaterales y contribuir a la estabilidad regional.
México – 2 de junio de 2024
Claudia Sheinbaum, la primera mujer electa presidenta en la historia de México, representa el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se ha comprometido a continuar las políticas socioeconómicas de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, mientras enfatiza las reformas ambientales y la educación científica.
Esta elección, marcada por altos niveles de violencia y actividad criminal dirigida a los candidatos, ha establecido un telón de fondo desafiante para la administración entrante.
La victoria de Sheinbaum muestra un fuerte mandato para las políticas de Morena, aunque enfrentará retos significativos, incluyendo la violencia del crimen organizado, la escasez de energía y agua, y la necesidad de estabilidad económica en medio de los crecientes problemas de migración.
Türkiye y México tienen acuerdos sobre la Evitación de la Doble Tributación y la Promoción y Protección Mutua de Inversiones, pero las negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) están en curso.
Las exportaciones de Türkiye a México han crecido un promedio del 14% anual en los últimos cinco años, con el sector automotriz liderando con un crecimiento promedio del 9%, alcanzando los 169,2 millones de dólares.
México presenta oportunidades significativas en textiles, electrónica, alimentos, aire acondicionado, productos químicos, maquinaria, automotriz, muebles y materiales de construcción. Mientras tanto, las importaciones de Türkiye desde México han aumentado un 4% anual, con importaciones clave de dispositivos eléctricos, productos de la industria automotriz, plásticos, óptica y maquinaria. La firma de un TLC impulsará aún más el comercio, agilizaría las operaciones y mejoraría los lazos económicos entre las dos naciones.
Venezuela – 28 de julio de 2024
Venezuela, que enfrenta sanciones contundentes, sigue sufriendo una crisis, con una agitación económica. En las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, Nicolás Maduro se proclamó vencedor en medio de cuestionamientos de la oposición sobre los resultados. El candidato opositor Edmundo González Urrutia también se declaró vencedor. En los días que han pasado, el mundo sigue de cerca este proceso de elecciones.
Antes de los últimos acontecimientos analistas occidentales habían destacado que las elecciones podrían allanar el camino para cambios significativos o consolidar aún más el liderazgo actual. La ayuda humanitaria, junto con inversiones en sectores críticos como la energía y la infraestructura, puede ayudar a estabilizar el país.
En cambio, bajo este panorama actual, medios chinos señalan un posible pivote multipolar hacia el oriente, que incluye el BRICS, tras las declaraciones del actual presidente Nicolás Maduro para impulsar la economía.
Uruguay – 27 de octubre de 2024
La elección implica una carrera competitiva entre el Partido Nacional de centroderecha, parte de la coalición gobernante Multicolor, y el izquierdista Frente Amplio, que gobernó el país durante 15 años hasta el año 2020.
Dado que el presidente Luis Lacalle Pou no puede buscar la reelección consecutiva, la calificación de aprobación de su gobierno, que se situó en el 48% en octubre de 2023, será puesta a prueba mientras su coalición intenta retener el poder.
El candidato principal del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien se desempeñó como secretario de la Presidencia, se enfrenta a Yamandú Orsi del Frente Amplio, quien tiene fuertes lazos con los movimientos laborales y sociales.
Las encuestas indican una carrera reñida, con el Frente Amplio ligeramente detrás de la coalición gobernante. Los temas clave que influyen en la elección incluyen el aumento de las tasas de criminalidad y los desafíos económicos exacerbados por las recientes sequías y preocupaciones de desempleo.
Türkiye y Uruguay han desarrollado una relación económica estratégica caracterizada por un aumento del comercio y el compromiso diplomático.
A partir de 2019, el volumen comercial entre los dos países alcanzó los $341,4 millones, con Türkiye importando principalmente productos agrícolas de Uruguay y exportando bienes industriales. Esta interacción económica está respaldada por misiones diplomáticas en ambos países, con Uruguay teniendo una embajada en Ankara y Türkiye manteniendo una embajada en Montevideo.
A medida que América Latina experimenta importantes cambios políticos en 2024, Türkiye tiene una oportunidad única para fortalecer su compromiso estratégico.
Priorizando la cooperación económica, las relaciones diplomáticas y los intercambios culturales, Türkiye puede fomentar asociaciones mutuamente beneficiosas que contribuyan a la estabilidad y prosperidad de la región.