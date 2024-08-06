Las protestas estudiantiles en Bangladesh marcaron un hito cuando la exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, decidió renunciar y salir del país este lunes tras una ola de disturbios. Horas después, los militares anunciaron que formarían un gobierno interino y este miércoles los líderes de las manifestaciones dijeron que esperaban que los miembros de un gobierno interino, encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, terminen de definirse.

Yunus fue nombrado como jefe del gobierno interino a última hora del martes por el presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabudin, cumpliendo una demanda clave de los estudiantes. En esa línea, el funcionario dijo que los miembros restantes deben determinarse pronto para superar la crisis actual, según un comunicado de su oficina.

El gobierno interino llenará el vacío de poder que quedó después de que el jefe del Ejército de Bangladesh dio a conocer la renuncia de Hasina en un discurso televisado el lunes, luego de semanas de violencia letal que azotó el país, dejando a unas 300 personas muertas e hiriendo a miles.

Se espera que esta administración temporal celebre elecciones poco después de tomar el mando, y que Yunus llegue a Daca el jueves luego de un procedimiento médico en París, dijo un portavoz.

Protestas estudiantiles: el comienzo

En un principio, el Gobierno de Hasina intentó repetidamente sofocar las manifestaciones estudiantiles, las cuales atribuyó a sabotajes y partidos de la oposición, con disparos, toques de queda y hasta la interrupción de internet. Pero estas medidas sólo alimentaron la indignación y más protestas.

El descontento comenzó en julio con multitudinarias protestas de estudiantes que se oponían al restablecimiento de un sistema que reservaba más de la mitad de los empleos públicos a determinados grupos. Los manifestantes afirmaban que el sistema era discriminatorio y beneficiaba a los miembros de Liga Awami, el partido de la exprimera ministra Hasina.

Este reclamo se avivó en medio de los problemas económicos y la falta de empleos de calidad para los jóvenes graduados, que cada vez se inclinan más por trabajos gubernamentales más estables.

El 15 de julio, la situación se tornó violenta cuando los estudiantes se enfrentaron con funcionarios de seguridad y activistas progubernamentales, lo que llevó a las autoridades a utilizar gases lacrimógenos, disparar balas de goma e imponer un toque de queda con una orden de disparar en el acto. También se interrumpieron internet y los datos móviles.

Este lunes, los manifestantes desafiaron un toque de queda militar y marcharon hacia el centro de la capital, Daca. Cuando se conoció la noticia de la renuncia de Hasina y se restableció el acceso a internet, decenas de miles de personas comenzaron a celebrar en las calles y miles irrumpieron en la residencia oficial de la líder.

Poco después, el Ejército tomó el control y prometió un gobierno interino. En esa línea, el jefe de los militares, el general Waker-Uz-Zaman, anunció que buscará formar un gobierno provisional, prometiendo reparar "todas las injusticias" y levantar el toque de queda.

“Tengan fe en el Ejército, investigaremos todos los asesinatos y castigaremos a los responsables”, afirmó, y añadió: “He ordenado que ningún militar ni policía realice ningún tipo de disparos”.

El presidente Shahabudin ordenó la liberación de los manifestantes encarcelados y de la líder de la oposición, la exprimera ministra Begum Jaleda Zia, de 78 años, del Partido Nacionalista de Bangladesh.

