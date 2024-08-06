Las protestas estudiantiles en Bangladesh marcaron un hito cuando la exprimera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, decidió renunciar y salir del país este lunes tras una ola de disturbios. Horas después, los militares anunciaron que formarían un gobierno interino y este miércoles los líderes de las manifestaciones dijeron que esperaban que los miembros de un gobierno interino, encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus, terminen de definirse.
Yunus fue nombrado como jefe del gobierno interino a última hora del martes por el presidente de Bangladesh, Mohamed Shahabudin, cumpliendo una demanda clave de los estudiantes. En esa línea, el funcionario dijo que los miembros restantes deben determinarse pronto para superar la crisis actual, según un comunicado de su oficina.
El gobierno interino llenará el vacío de poder que quedó después de que el jefe del Ejército de Bangladesh dio a conocer la renuncia de Hasina en un discurso televisado el lunes, luego de semanas de violencia letal que azotó el país, dejando a unas 300 personas muertas e hiriendo a miles.
Se espera que esta administración temporal celebre elecciones poco después de tomar el mando, y que Yunus llegue a Daca el jueves luego de un procedimiento médico en París, dijo un portavoz.
Protestas estudiantiles: el comienzo
En un principio, el Gobierno de Hasina intentó repetidamente sofocar las manifestaciones estudiantiles, las cuales atribuyó a sabotajes y partidos de la oposición, con disparos, toques de queda y hasta la interrupción de internet. Pero estas medidas sólo alimentaron la indignación y más protestas.
El descontento comenzó en julio con multitudinarias protestas de estudiantes que se oponían al restablecimiento de un sistema que reservaba más de la mitad de los empleos públicos a determinados grupos. Los manifestantes afirmaban que el sistema era discriminatorio y beneficiaba a los miembros de Liga Awami, el partido de la exprimera ministra Hasina.
Este reclamo se avivó en medio de los problemas económicos y la falta de empleos de calidad para los jóvenes graduados, que cada vez se inclinan más por trabajos gubernamentales más estables.
El 15 de julio, la situación se tornó violenta cuando los estudiantes se enfrentaron con funcionarios de seguridad y activistas progubernamentales, lo que llevó a las autoridades a utilizar gases lacrimógenos, disparar balas de goma e imponer un toque de queda con una orden de disparar en el acto. También se interrumpieron internet y los datos móviles.
Este lunes, los manifestantes desafiaron un toque de queda militar y marcharon hacia el centro de la capital, Daca. Cuando se conoció la noticia de la renuncia de Hasina y se restableció el acceso a internet, decenas de miles de personas comenzaron a celebrar en las calles y miles irrumpieron en la residencia oficial de la líder.
Poco después, el Ejército tomó el control y prometió un gobierno interino. En esa línea, el jefe de los militares, el general Waker-Uz-Zaman, anunció que buscará formar un gobierno provisional, prometiendo reparar "todas las injusticias" y levantar el toque de queda.
“Tengan fe en el Ejército, investigaremos todos los asesinatos y castigaremos a los responsables”, afirmó, y añadió: “He ordenado que ningún militar ni policía realice ningún tipo de disparos”.
El presidente Shahabudin ordenó la liberación de los manifestantes encarcelados y de la líder de la oposición, la exprimera ministra Begum Jaleda Zia, de 78 años, del Partido Nacionalista de Bangladesh.
¿Qué pasará ahora?
El gobierno interino lo liderará Mohammad Yunus, economista, emprendedor social y activista, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2006 por fundar el Banco Grameen y ser pionero en los conceptos de microcrédito y microfinanzas.
Su nombre lo propusieron los líderes de las protestas estudiantiles. Uno de ellos, Nahid Islam, señaló previamente: "No aceptaremos ningún gobierno que no sea el que recomendamos". Asimismo, aseguraron que “no aceptarán” ningún gobierno apoyado o dirigido por el Ejército".
Por su parte, Yunus, de 84 años, dijo en una entrevista previa con el diario indio The Print que con Hasina "Bangladesh era un país ocupado".
También afirmó que el derrocamiento de la exprimera ministra por las protestas lideradas por los estudiantes "es como una segunda liberación para el pueblo de Bangladesh".
"Mientras ella (Hasina) estuvo allí, fuimos un país ocupado. Se comportaba como una fuerza de ocupación, como una dictadora, controlándolo todo. Hoy, todo el pueblo de Bangladesh se siente liberado", añadió.
Yunus sufrió durante años una persecución judicial por parte de Hasina, acusado de múltiples cargos, y llegó a ser condenado el pasado 1 de enero a seis meses de prisión por infringir la ley laboral. No obstante, evitó el ingreso en prisión tras recibir libertad bajo fianza.
Gobierno interino
Waker pidió “paciencia” mientras se forma un nuevo gobierno. “Ahora, el deber de los estudiantes es mantener la calma y ayudarnos”, sostuvo.
“El país ha sufrido mucho, la economía se ha visto afectada, muchas personas han muerto; es hora de detener la violencia”, agregó.
