Rusia reunirá esta semana a dos docenas de líderes mundiales en el marco de una cumbre del grupo BRICS, la alianza de economías emergentes que se ha consolidado como una alternativa a Occidente en los últimos años.

La cumbre será el encuentro diplomático internacional más grande que se lleve a cabo en Rusia desde que comenzó el conflicto en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, buscará demostrar que los intentos de Occidente por aislar a Moscú tras la ofensiva de más de dos años y medio no tuvieron el éxito esperado.

Los principales puntos de la agenda de la cumbre incluyen la propuesta de Putin para un sistema de pagos liderado por los BRICS que compita con SWIFT, la red financiera internacional de la que los bancos rusos fueron excluidos en 2022. Otro tema clave es el conflicto en Oriente Medio.

Moscú ha hecho de la expansión del grupo BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un pilar de su política exterior.

El Kremlin ha presentado esta reunión como un triunfo diplomático que ayudará a construir una alianza capaz de desafiar la "hegemonía de Occidente”.

Por su parte, Estados Unidos ha descartado la idea de que los BRICS puedan convertirse en un "rival geopolítico", pero ha expresado preocupación por la destreza diplomática que está mostrando Moscú mientras sigue el conflicto en Ucrania.

Entre los líderes que asistirán al evento, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Kazán, se encuentran el secretario general de la ONU, António Guterres; presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Se espera que también participe el primer ministro indio, Narendra Modi.

Un prototipo de multipolaridad