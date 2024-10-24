La actual cumbre del grupo BRICS, que preside Rusia y se realiza en Kazán, muestra que Moscú todavía tiene la capacidad de ejercer influencia global a pesar de la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente, según analizan expertos.

Durante su presidencia del BRICS este año, Rusia dio la bienvenida a 36 países en Kazán, la capital de la República semiautónoma de Tartaristán, de mayoría túrquica, dentro de la Federación Rusa.

"Sin duda, es cierto que Rusia sigue teniendo influencia global en la medida en que ha contado con la presencia de tantos países en Kazán", señaló Harsh V Pant, vicepresidente de Estudios y Política Exterior del Observatorio de Investigación de Nueva Delhi y profesor de relaciones internacionales en el King's India Institute del King's College de Londres.

“Los BRICS han sido un instrumento importante a través del cual Rusia ejerce su influencia en gran parte del mundo”, explicó Pant en una entrevista con TRT World. También añadió que la cumbre de Kazán revela que muchos países no ven a Rusia “como el único responsable” del conflicto de Ucrania, lo que le ha permitido a Moscú relacionarse con otros países, especialmente, en el sur global.

Los BRICS –un bloque no occidental fundado originalmente por Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica– ha alzado su voz recientemente contra el orden global liderado por Estados Unidos en distintos conflictos, desde Ucrania hasta Gaza, con el objetivo de consolidar su alcance en todo el mundo. Türkiye, un aliado de la OTAN, la Autoridad Palestina y países como México e Indonesia también participan en la cumbre, lo que demuestra la profundidad diplomática de Moscú en la comunidad internacional.

Para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la reunión del grupo BRICS de este año está llena de oportunidades pues el evento representa a “las naciones con ideas afines del sur global”. Lo que, según dijo, constituye “la mayoría global” con el objetivo de defender “los principios de un orden mundial justo y democrático basado en el derecho internacional, la soberanía y la igualdad”.

Rusia y el sur global

El término sur global surgió en la década de 1970 para referirse a las naciones de bajos ingresos que históricamente apoyaron al Movimiento de Países No Alineados durante la Guerra Fría, una alianza que defendía la neutralidad frente a la feroz competencia entre la OTAN, liderada por Estados Unidos, y el bloque comunista liderado por Moscú.

Más recientemente, el término volvió a cobrar protagonismo: 125 países asistieron a la primera cumbre virtual de la Voz del Sur Global, que tuvo lugar en India en enero de 2023. Rusia y China, los dos estados antioccidentales, han buscado recientemente una agenda común que, según Putin, defiende los intereses del sur global frente al orden mundial occidental que lidera Estados Unidos.

“A pesar de las sanciones y la oposición de Occidente, Rusia ha seguido ganando espacio en el orden global y seguirá teniéndolo, independientemente del enfoque que adopte Occidente”, afirma el profesor indio Pant.

Otros analistas también compartieron una opinión similar.

La reunión de Kazán “demuestra que Rusia no está en decadencia”, afirmó Kamran Gasanov, analista político del Consejo Ruso de Relaciones Internacionales (RIAC), un centro de estudios con sede en Moscú. “La presión de Occidente no ha tenido éxito”, dijo Gasanov a TRT World , refiriéndose a las sanciones.

A pesar de la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra Putin, el presidente ruso recibe invitados y viaja al extranjero, destaca Gasanov. Es “simbólico” que las primeras visitas tras su reelección hayan sido no solo el presidente de China, Xi Jinping, sino también del primer ministro de la India, Narendra Modi, lo que “habla de la posición altamente desarrollada del Kremlin”, añadió.

Gregory Simons, analista e investigador independiente radicado en Suecia, también considera inútiles las sanciones de Occidente. El sistema de vetos del bloque occidental y su orden de “estados vasallos y clientes” garantizan que tanto Rusia como China “continúen siendo influyentes”, aumentando incluso su poder en el sur global en respuesta a la “coerción liderada por Estados Unidos” en las relaciones internacionales del siglo XXI.

“En cambio, son Estados Unidos y el norte global los que cada vez se aíslan más y se vuelven más vulnerables en el nuevo orden geopolítico global emergente”, dijo Simons a TRT World .

Durante la cumbre actual, los BRICS buscan desarrollar opciones para una nueva moneda común, que le permita al grupo alejarse de las restricciones del sistema monetario de Occidente dominado por la posición de rey del dólar estadounidense.

Si bien todos los estados BRICS quieren disminuir su dependencia del sistema económico basado en el dólar, China originalmente se opuso a esta idea debido a su evaluación de que el yuan podría desempeñar un papel como moneda común, según Sergei Markov, politólogo ruso y exasesor de Putin, que ahora dirige el Instituto de Estudios Políticos.

Pero en Kazán, los líderes buscan crear un nuevo sistema que permita a los estados BRICS comerciar en monedas locales sin usar el dólar estadounidense o el sistema SWIFT, que aún está por verse si tendrá éxito o no, según explicó Markov a TRT World.