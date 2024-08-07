En el aniversario número 79 de la bomba nuclear que Estados Unidos lanzó contra Hiroshima, activistas propalestinos llamaron la atención este martes sobre la devastación que Israel está extendiendo por Gaza, donde su Ejército ha matado a cerca de 40.000 personas. Manifestaciones, llamados y consignas contra Tel Aviv se extendieron por Japón en las actividades conmemorativas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima, el lugar del primer bombardeo atómico del mundo, el 6 de agosto de 1945, y luego sobre Nagasaki el 9 de agosto, lo que causó la muerte de al menos 140.000 personas a finales de ese año.

Este año, Japón conmemora el aniversario número 79 del bombardeo nuclear y los participantes de un acto de paz en Hiroshima guardaron un minuto de silencio alrededor de las 8:15 a.m., la hora en que Estados Unidos lanzó la bomba sobre Japón.

En ese marco, varios grupos se reunieron cerca del lugar de conmemoración de Hiroshima para manifestar su rechazo a la invitación que recibieron funcionarios israelíes para participar en los eventos relacionados al aniversario. Su objetivo era recordar que Israel libra una brutal ofensiva en Gaza que ha devastado al enclave.

Los manifestantes pidieron el fin de la invasión israelí de Gaza, según explicó el usuario de la red social X @hiroshima_mai. Varios videos y fotografías de eventos a favor de palestina en Japón, que circularon en redes sociales, muestran a personas pidiendo un alto el fuego.

Otro usuario de la red social, @toshobin, reportó sobre una manifestación adicional frente a la Cúpula de la Bomba Atómica, lugar emblemático de la ciudad.

Por su parte, la policía colocó vallas de hierro y puertas de inspección para mantener alejados a los manifestantes.

La guerra de Israel contra Gaza “destruye la vida normal”