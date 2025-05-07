El mundo observa con preocupación una nueva y peligrosa escalada en el conflicto entre India y Pakistán, dos potencias nucleares enfrentadas desde hace décadas por la disputada región de Cachemira. La tensión alcanzó un punto crítico este miércoles, cuando Nueva Delhi lanzó una serie de bombardeos que, hasta ahora, han dejado al menos 26 muertos en territorio paquistaní.

Los ataques indios se dirigieron a localidades en la región Cachemira controlada por Pakistán, así como a las ciudades de Bahawalpur y Muridke, en la provincia de Punjab, fronteriza con India.

Por su parte, el gobierno indio calificó sus ataques como “de precisión” contra “campamentos terroristas". No obstante, Islamabad denunció que las bombas impactaron zonas residenciales, causando la muerte de civiles y dejando al menos 46 heridos.

¿Cómo comenzó la nueva ola de violencia?

La actual escalada se desató tras un atentado ocurrido el pasado 22 de abril en la parte de Cachemira controlada por India, que dejó 26 muertos. Nueva Delhi responsabilizó a Islamabad, aunque este negó cualquier implicación.

Los días siguientes vieron una intensificación de los enfrentamientos a lo largo de la Línea de Control —la frontera de facto entre ambos países— y un aumento de las advertencias de represalias por parte de India.

La respuesta de Pakistán

Tras los ataques de este miércoles, el ministro de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, declaró a la agencia de noticias AFP que las represalias “ya habían comenzado”, luego de una advertencia previa del ejército paquistaní, que había prometido responder “en el momento y lugar que elija”.

Más tarde, el portavoz militar Ahmed Sharif Chaudhry anunció que las fuerzas paquistaníes habían derribado cinco aviones de combate indios, incluidos tres Rafale de fabricación francesa.

Desde el lado indio, las autoridades reportaron que fuego de artillería proveniente de Pakistán causó 12 muertos y 38 heridos en la localidad de Poonch, en la región de Jammu y Cachemira, controlada por Nueva Delhi.