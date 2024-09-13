La agencia de noticias estatal de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés) ha revelado fotos de la visita del líder del país, Kim Jong-un, a una planta de enriquecimiento de uranio. Esta es la primera vez que Pyongyang revela fotos de una instalación de estas características.

El enriquecimiento de uranio se produce haciendo que este elemento gire a altas velocidades en centrifugadoras. Esto lo convierte en fisionable, es decir, permite que su núcleo pueda dividirse, lo que da lugar a una reacción nuclear desatando una enorme energía, principalmente radiación y calor. El uranio es el elemento central de las armas nucleares.

Las fotos de KCNA muestran a Kim Jong-un junto a centrifugadoras de uranio. El dirigente también visitó, según la agencia, una instalación de producción de materiales nucleares aptos para armas.

La publicación de las fotos se produce días después del 76 aniversario de la fundación de la república, el 9 de septiembre.

Con motivo de esta celebración, China mandó un mensaje felicitando al régimen. El mandatario Xi Jinping aseguró que su país está dispuesto a profundizar en la “cooperación estratégica”. “China seguirá considerando las relaciones entre China y la RPDC desde una perspectiva estratégica y de largo plazo, y está dispuesta a profundizar la comunicación estratégica con la RPDC, [y] fortalecer la coordinación y la cooperación”, aseguró en el comunicado.

Meses antes, el Gobierno de Rusia hizo una visita a Corea del Norte. El 19 de junio de 2024 marcó la primera vez que un mandatario ruso llegaba a este país en 24 años. Durante la reunión, Putin y Kim Jong-un firmaron un acuerdo de cooperación estratégica, incluido un pacto de defensa mutua en caso de agresión.

Putin aseguró durante la reunión que “seguirán oponiéndose a la práctica del estrangulamiento mediante sanciones que Occidente está acostumbrado a utilizar para mantener su hegemonía en la política, la economía y otras esferas”.

Pyongyang escala la retórica y las pruebas de armamento