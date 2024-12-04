En una medida que conmocionó al país, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró en plena noche de este martes la ley marcial, una medida sorpresiva que no se implementaba desde hacía 45 años y que representa uno de los mayores desafíos para la democracia del país en las últimas décadas. Sin embargo, el Parlamento rechazó la iniciativa, lo que llevó a su suspensión seis horas después. Ahora, Yoon enfrenta el riesgo de un juicio político.

¿Qué ha pasado exactamente en las últimas horas convulsas en Corea del Sur? Estas son las claves.

El presidente, que ocupa el cargo desde 2022, justificó su decreto acusando a los opositores políticos de "actividades antiestatales que conspiran para una rebelión" y alegando que eran "fuerzas pro-coreanas del Norte". Sostuvo que la ley marcial respondía a una moción del principal partido de oposición para someter a juicio político a funcionarios del gobierno y fiscales, y bloquear la propuesta de presupuesto del Gobierno.

Sin embargo, la medida llega tras meses de intenso conflicto político entre Yoon y la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por denuncias de corrupción que lo han involucrado a él y a su esposa. De hecho, hace apenas semanas, los fiscales allanaron la sede del partido gobernante como parte de una investigación en curso sobre un escándalo de tráfico de influencias vinculado a las elecciones parlamentarias parciales de 2022.

Tras el anuncio de la ley marcial, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, convocó a los legisladores a sesionar a través de su canal de YouTube. Mientras la televisión mostraba a soldados armados entrando en el edificio principal del Parlamento, en las calles se desataron una serie de rápidas y masivas protestas.

Entonces, un total de 190 legisladores acudieron al Parlamento y votaron en contra de la ley. De acuerdo con la Constitución del país, el presidente está obligado a revocar la ley marcial si el Parlamento así lo exige por mayoría de votos. Así ocurrió cuando 190 legisladores de la oposición, que tienen la mayoría en el Congreso, votaron en contra de la medida.

En la madrugada del miércoles, los partidos de oposición en Corea del Sur presentaron una moción para un juicio político que lleve a la destitución del presidente Yoon. A su vez, todo el Gabinete de Corea del Sur ofreció su dimisión, incluidas las renuncias del jefe de gabinete y los secretarios superiores anunciadas por la Oficina Presidencial.

En qué consiste la ley marcial

La ley marcial sólo puede imponerse en tiempos de guerra, conflicto armado, emergencia nacional o “cuando la seguridad y el orden públicos lo requieran”, según la Constitución de Corea del Sur. Sin embargo, en esta ocasión, era cuestionable si el país se encontraba actualmente en tal estado.