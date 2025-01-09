A medida que el invierno se recrudece en el hemisferio norte, un aumento en las infecciones respiratorias por el metapneumovirus humano (HMPV) en China desató una cobertura alarmista en una parte de los medios internacionales.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos en salud pública ya advirtieron que el incremento de este tipo de virus respiratorios, incluido el HMPV, es usual durante la temporada invernal y no hay razón para alarmarse.

Los expertos también han descartado el riesgo de que el mundo viva otra pandemia similar a la de COVID-19.

A finales de diciembre, las autoridades de China reportaron un aumento de casos de HMPV entre niños de 14 años o menos, como parte de su informe más extenso y rutinario sobre la temporada de virus respiratorios.

Cuando los videos de hospitales abarrotados comenzaron a circular en las redes sociales, inmediatamente se desató una tormenta de especulaciones sobre el posible comienzo de otro brote global.

Sin embargo, las enfermedades respiratorias de esta temporada en China parecen ser menos graves y se están propagando a menor escala que el año pasado, afirmó el viernes Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa habitual.

La OMS hizo una evaluación similar, subrayando que las tasas de infecciones respiratorias en China permanecen dentro del rango estacional habitual y no representan una amenaza extraordinaria.

“El aumento observado en la detección de patógenos respiratorios [en China] está dentro del rango esperado para esta época del año durante el invierno del hemisferio norte”, reconoció la OMS en un comunicado este martes.

EE.UU. y Europa también tienen brotes de virus

Mientras una parte de los medios internacionales se centraron en el aumento de casos de HMPV en China, brotes virales similares –o incluso más graves– de otros patógenos en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo recibieron menos atención.

“Algunos medios sensacionalistas de Occidente e India están exagerando los casos en China”, advirtió Josef Gregory Mahoney, profesor de política y relaciones internacionales en la Universidad Normal de China Oriental, con sede en Shanghái, a TRT World.

“Sin embargo, parece que los principales medios están adoptando un enfoque más equilibrado", agregó.

Por ejemplo, a principios de esta semana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) reportaron en Luisiana la primera muerte por la cepa H5N1 de gripe aviar.

El Departamento de Salud del estado dijo que el paciente tenía más de 65 años y padecía otras condiciones de salud subyacentes.

EE.UU. también experimenta un aumento en infecciones por virus respiratorios, según indicaron los CDC la semana pasada, con la influenza a la cabeza del aumento.

En su informe semanal sobre virus respiratorios, los CDC indicaron que anticipan que las hospitalizaciones por virus respiratorios durante el otoño y el invierno alcancen un pico similar o inferior al de la temporada pasada.

Sin embargo, se espera que el pico general de hospitalizaciones siga siendo más alto que los niveles vistos antes de la aparición del SARS-CoV-2.

Otro virus que surge en EE.UU., según datos gubernamentales, es el norovirus, un virus estomacal conocido por causar brotes en entornos concurridos. Las últimas cifras de los CDC revelan que se reportaron 91 brotes de norovirus durante la semana del 5 de diciembre, un aumento respecto a los 69 brotes registrados en la última semana de noviembre.

Mientras tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) informó, a mediados de diciembre, aumentos significativos de la influenza y el RSV en varios países. Y el martes, sumando otro desafío para la salud pública de la región, Francia detectó su primer caso del nuevo virus mpox.

Sesgo mediático luego del COVID-19