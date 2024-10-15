Desde la primera cumbre del BRICS en 2009, los países del bloque impulsaron la creación de un organismo que facilitara el acceso a financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías en crecimiento. El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del BRICS se constituyó finalmente en 2014 y, desde entonces, ha aprobado financiamientos por más de 40.000 millones de dólares. Sus áreas principales son transporte, energía limpia y modernización de redes de agua potable.

Este banco desempeña un papel clave en la desdolarización de la economía mundial, pues promueve el uso de monedas nacionales en sus transacciones. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos: la necesidad de aumentar su membresía, expandir los proyectos financiados y reducir su dependencia del dólar. A medida que el mundo atraviesa una transición hacia un orden multipolar, el NDB se presenta como una alternativa viable a las instituciones tradicionales, como el FMI y el Banco Mundial, reforzando la cooperación entre países del sur global.

El surgimiento del banco del BRICS

Desde su primera cumbre en 2009, con los efectos de la crisis financiera de 2008 todavía en ebullición, los países del BRICS ponderaron la reforma de la arquitectura monetaria y financiera mundial como un requisito indispensable para adaptar las instituciones globales a los cambios en la economía internacional. Y así dar mayor participación a países emergentes en la toma de decisiones.

Ante la negativa de las potencias del norte global para asumir esos cambios, apareció por primera vez en 2012 la propuesta de crear un Banco Común de Inversiones del BRICS. Su objetivo era financiar proyectos de infraestructura en países emergentes, conceder préstamos a largo plazo a economías afectadas por la crisis financiera global y proporcionar deuda convertible que los bancos centrales de los Estados miembros pudieran comprar. Fue el germen del Nuevo Banco de Desarrollo y el punto de partida para una nueva arquitectura financiera multipolar.

Funcionamiento y ampliación del Banco

El objetivo del NDB es movilizar recursos que financien proyectos no solo en los países miembro del grupo, sino también en otras naciones emergentes.

Cada miembro fundador tiene igual poder de voto y las decisiones se aprueban con dos tercios de los votos. La membresía del banco está abierta a otros países de la comunidad internacional, aunque los miembros del BRICS conservan el 55% de las acciones.

En 2017, el directorio del banco del BRICS aprobó su Plan Estratégico 2017-2021, en el que acordaron la ampliación a países de diferente nivel de desarrollo. Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay fueron admitidos en 2021, aunque este último aún debe realizar su aporte inicial para convertirse en miembro pleno. A ellos se sumó Argelia en septiembre del 2024.

¿A qué áreas está dirigido?

Desde que empezó a funcionar, el NDB ha aprobado el financiamiento de 95 proyectos de desarrollo y evalúa 30 más, para un total de 40.339 millones de dólares.

La mayor parte de esos proyectos, 34 exactamente, se localizan en China, y acumulan un monto total de 11.224 millones de dólares. India recibió 9.985 millones de dólares para financiar 31 proyectos. En Brasil se localizaron 28 proyectos por un total de 7.398 millones de dólares, y en Rusia 14 por un total de 4.380 millones de dólares. En Sudáfrica 12 proyectos recibieron 6.166 millones de dólares. En Bangladesh y Egipto, los dos últimos en ingresar, se han aprobado 4 y 2 proyectos respectivamente, por montos que ascienden a 887 y 300 millones de dólares.

De los 95 proyectos financiados, 44 están en el sector de transporte (carreteras, puertos y ferrocarriles), con un total de 14.688 millones de dólares. En segundo lugar se encuentran proyectos de energía limpia (eólica, solar, hidroeléctrica) con 21 iniciativas por 5.348 millones de dólares. Otros 19 se destinaron a redes de agua potable, control de inundaciones y riego agrícola, para un total de 4.462 millones de dólares.