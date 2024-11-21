España dio luz verde a una reforma migratoria que podría suponer la regularización de unas 300.000 personas que se encuentran en el país sin permiso de residencia en un plazo de tres años.

Esta reforma de la ley de extranjería, que contrasta con las políticas cada vez más restrictivas de otros países occidentales, fue aprobada bajo el Gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, y por el partido de izquierda Sumar.

La decisión también llega en un contexto en el que el aumento de llegadas de personas migrantes de forma irregular al país marca un récord histórico. Solo en lo que va de 2024, al menos 45.000 personas han entrado en España de manera irregular, un 22,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los últimos años, colectivos sociales han denunciado continuamente la necesidad de poner fin al drama de alrededor de 700.000 personas que viven en este país sin papeles, según Funcas, un think thank de investigación económica y social.

Aunque el texto de la reforma fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su entrada en vigor, bajo la forma de un real decreto, está programada para el 20 de mayo de 2025. Así lo confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista con RNE.

¿En qué consiste la reforma de la ley de extranjería?

La reforma del reglamento de la ley de extranjería, vigente desde hace 13 años, introduce cambios clave para agilizar y simplificar los procesos de regularización de personas migrantes en España.

Entre las principales modificaciones, destaca la unificación y simplificación de las figuras de arraigo, el mecanismo que permite a los extranjeros regularizar su situación administrativa. Además, reduce de tres a dos años el tiempo de residencia requerido para acogerse a estas vías.

La normativa también establece nuevas disposiciones, como la incompatibilidad entre la solicitud de protección internacional y la regularización por arraigo. Otros aspectos relevantes incluyen mejoras en los procesos de reagrupación familiar, la fijación de una duración inicial de un año para todos los visados, mayores protecciones para los trabajadores temporales y la facilitación de la transición del permiso de estudios al de trabajo.

Una "oportunidad" para la economía española