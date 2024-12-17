¿Qué esperan los latinos del nuevo gobierno de Trump en EE.UU.?
¿Qué esperan los latinos del nuevo gobierno de Trump en EE.UU.?En las últimas elecciones de EE.UU., la comunidad latina dio el 46% de sus votos al Partido Republicano. Ahora comparten sus expectativas y de que la economía mejore y se controle la delincuencia.
Donald Trump obtuvo un apoyo histórico entre la comunidad latina, al alcanzar el 46% de los votos de esta población, según varias encuestas, como de NBC. Foto: Getty Images / Getty Images
Pilar RamírezPilar Ramírez
17 de diciembre de 2024

Las recientes elecciones en Estados Unidos dejaron un claro vencedor: Donald Trump. Y el republicano obtuvo un apoyo histórico entre la comunidad latina, al alcanzar el 46% de los votos de esta población, según varias encuestas, como de NBC.

¿Los motivos? Sus promesas de crecimiento económico y de reducción de la inflación. El electorado latino, en su mayoría de clase trabajadora, ha vivido los últimos años con preocupación por el aumento de precios.

Así lo manifiesta Lizzbeth Ixchu, psicóloga colombiana radicada desde hace 34 años en Miami. Vino a estudiar inglés y acabó casándose y formando una familia en Florida. “Mi mayor deseo es que mejore la economía y bajen los impuestos”, le dice a TRT Español. “Durante los últimos meses de la anterior gestión de Trump, pagamos 1,89 dólares por casi cuatro litros de gasolina y ahora nos cuesta 3,03 dólares”.

Lizzbeth cree que Trump puede remediar los desafíos en materia económica y ante el desborde de la delincuencia. “Yo amo este país, nos ha abierto la puerta a los latinos, pero esperamos más del gobierno, por eso he votado a Trump. Confiamos en él no solo para la mejora de la economía, sino para que garantice la seguridad y el orden. Yo también soy inmigrante pero estoy en contra de la inmigración ilegal. En Miami ha crecido mucho la delincuencia y está claramente relacionada con el aumento de personas que han llegado durante los últimos cuatro años”, añade.

Preocupación por la economía

A pesar de la influencia que tuvo la difusión de su estricta política migratoria y del discurso del miedo de Trump, el tema que encabezó las encuestas previas a las elecciones fue la preocupación por la situación económica.

“Esto también se ha dado en el caso de la comunidad latina, ya que a pesar del aumento del ingreso medio de los hogares latinos en los últimos años, su poder adquisitivo en EE.UU. sigue estando alrededor de un 20% por debajo de la media nacional, lo que se traduce en una gran vulnerabilidad ante el encarecimiento de bienes esenciales”, declara a TRT Español Alejandro Ibañez, analista sénior de negocios en Texas.

Ibañez señala que, si bien a corto plazo el optimismo en la mejora de la economía se ha reflejado en la subida inmediata de la bolsa en Wall Street, a mediano plazo se espera “una continuación de la política proteccionista ya iniciada por Trump en 2016, seguida por Biden y llevada un paso más allá de nuevo por Trump, probablemente en su segundo mandato”.

Si bien las expectativas son altas, según Ibañez, ahora “solo queda esperar cómo las futuras medidas económicas se traducen en la economía doméstica de las familias latinas. Y estar pendientes de cómo evoluciona la enorme deuda pública que EE.UU. acumula y el posible repunte de la inflación, ante una presión sobre la Reserva Federal para bajar de forma acelerada las tasas de interés”.

Más allá de la economía, al comunicador social Robert Valencia, originario de Colombia y residente en Washington D.C., le preocupa el alcance de las decisiones globales que pueda adoptar un presidente que, además de tener el poder ejecutivo del gobierno, ha conseguido el respaldo del Congreso.

“De Trump espero que haga todo lo que ha prometido pero no en el buen sentido de la palabra. Creo que los estadounidenses lo eligieron como un voto castigo hacia Joe Biden y Kamala Harris por motivos como la subida de precios. Aunque la realidad es que esa situación fue provocada por la llegada del coronavirus y la guerra de Ucrania”, señala Valencia a TRT Español.

“Hay que ver si Trump va a poder deportar a toda esa gente que se encuentra en el país contribuyendo a la economía o poner en marcha los aranceles prometidos, pues ambas cosas, según los expertos, contribuirían al incremento de la inflación”, añade.

Valencia cree que la crisis y la incertidumbre han beneficiado a Trump. “Es una persona que se nutre del caos, por lo que seguiremos viendo una guerra cultural fomentada por figuras como Elon Musk, que ha sido la gran sorpresa de la campaña al hacer de Twitter una fuente de desinformación o el nuevo secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus teorías de la conspiración sobre las vacunas”.

Agenda del nuevo gobierno

Consciente de la necesidad de mantener bajo su mando un gobierno unido y ajeno a las disputas internas de su primer período, las primeras decisiones de Trump se concentraron en elegir personas cuya principal característica es la lealtad.

¿Podrán estos escogidos llevar a cabo las medidas que Trump prometió en campaña, como recortar impuestos, aumentar aranceles a productos extranjeros y desgravaciones fiscales? ¿Serán capaces de materializar sus promesas de deportación masiva de trabajadores en situación irregular?

“Con la tremenda desventaja que tendrán los demócratas en los próximos dos años de gobierno, solo les queda esperar que llegue un equilibrio de poder en las elecciones legislativas de 2026”, pronostica Valencia. Y esa es la única esperanza que, por ahora, tienen aquellos que no votaron a Trump.

